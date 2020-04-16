邪教PUA、一夫多妻，这部撕X美剧看傻了一票好莱坞明星。关键是，它根本就不是“根据真实事件改编”，而从头到尾就是个纪录片。

中字预告片

时光网特稿













“抗疫先锋”卡迪碧边看边喊（在南极看的？？）：“你们怎么看这部神片昂？刚追到第二集的我，已被搞迷糊了。”







不仅明星们为之疯狂，该片在推特上，还成为了现象级爆款。人们不仅用“剪同款发型”、“做主题蛋糕”、“墙上涂鸦”来跟风，甚至还掀起了一股全网寻找女主老公的风潮。







同款发型 同款发型







同款蛋糕 同款蛋糕



同款涂鸦 同款涂鸦















豆瓣评分8.6，烂番茄新鲜度86%，开播当日，即拿下网飞原创剧日榜冠军。





内容尺度十分之大，涉及：一夫多妻、一男二夫、销尸灭迹、花式互撕、邪教洗脑、毒品......一句话概括，十分劲爆。









影片切入角度很独特。





我们对老虎主题的动物园，以及大型猫科动物收养所，并不陌生。人们花钱买张门票，就能跟老虎们亲昵互动，一赏它们的威风。但如果当你知道，这些场所的背后隐着PUA员工、暗杀竞争对手、甚至毫不care老虎死活的情况，你还会花钱买账么？《养虎为患》说的就是这些事。





人们常说老虎生性凶猛，但人心才拥有最狠的兽性。





全 员 恶 人





一号恶人出场。





男主角乔·野生——原本的姓氏是“Schreibvogel”，我读都读不出来，后来他给自己起了个艺名叫“野生”（Exotic）。他在美国经营着一家野生动物园，养了277只老虎。





工作，是训练野兽表演赚钱。但他对外，统一口径是为了老虎着想，让它们有个家。相对于主人的称号，他更希望自己是这群老虎的father。于是，有了“虎王”的称号。







打眼一看，乔挺普通的。想不到，却是个前无古人后无来者的奇男子。表演欲旺盛，看重名气，爱耍风光。出过“老虎主题”的专辑，见人就炫耀“我登过两次好莱坞杂志的封面”。









每到夜晚降临，他还化身“网红”，做起直播，内容依然跟主题公园相关。只不过，做了好几年，每次观看人数不超过80人……









为提升自己的影响力，还身为独立候选人，跟川普、希拉里他们同一届，竞选过美国总统。从沃尔玛拉来一个售货员，为自己当竞选经理——“这是我这辈子干过的最sb的事儿”，竞选经理如实说。





当总统自然是没戏，但却坐实了drama queen的作风。











最令人咂舌的，是他的私生活。





取向喜男，曾跟两位老公同时举办三人婚礼。重要的是，两位老公在遇到他之前，都是直男。难道，他也是平平无奇的恋爱小天才？







左拥右抱的乔（中） 左拥右抱的乔（中）





文章开头，提到“邪教头目”四个字，这也是乔其中的一个身份，擅长洗脑。他找了不少刑满释放的瘾君子、杀人犯，为自己卖命。每天工作12个小时，让他们专门找沃尔玛卖不出去打算扔掉的过期肉，来喂狮子、老虎、豹子们。











有的员工为他卖命14年，有的甚至被老虎咬了之后，明明可以选择保留手臂进行复健，却一定要执意截肢，因为这样可以尽快回归工作，让媒体无法发挥。





为什么这么听话？因为乔懂得催眠他们，让员工相信除了乔之外，他们找不到安身之处。嗯，是个狠角色。

一部网飞纪录片，火遍全美！成为好莱坞巨星们，居家隔离的必备之选。