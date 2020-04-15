今天的重点电影新闻都在这里~





在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？











01.今年国内已有5328家影视公司注销或吊销











据《经济日报》报道，2020年初至今，有5328家影视公司注销或吊销，是2019年全年注销或吊销数量的1.78倍。今年前两个月，影院类企业新增不到8000家，相比2019年同期，新增数量下滑25%。





02.网剧首次纳入飞天奖参评范围











广电总局发布《关于组织参加第32届中国电视剧“飞天奖”评奖工作的通知》，《通知》指出，本届评奖作品的范围是2017年10月1日至2019年12月31日期间，在中央电视台或各地卫视频道播出的电视剧，以及在全国性重点视频网站首播的电视剧。





03.左右为难！今年戛纳电影节开还是不开











由于法国政府禁止7月中旬之前举行大型聚集活动，原定6月底7月初举行的戛纳电影节已不可能。近日戛纳官方声明称：在其他时间正常举办的可行性很小，但考虑到戛纳对电影工业和各方的重要性，正在联络戛纳电影节市场以及各个平行单元，咨询业界多方，商讨新的举办形式，让2020戛纳电影节的作品可以继续存在。











01.导演安迪瑟金斯发《毒液2》手绘图











《毒液2》导演安迪·瑟金斯在instagram上发了张手绘图，简化的毒液与屠杀造型交叠，旁边写着“明天屠杀要来了”，后来秒删。





影片定于10月2日在北美上映，截止当前暂无调档信息。









01."西伯侯"李雪健为《封神三部曲》配音

















《封神三部曲》计划于2020年、2021年、2022年连续三年上映，第一部于2020年暑期登陆登陆院线。目前尚不清楚疫情是否会影响到该片的档期。





02.韩庚新片《我们永不言弃》线上播出















故事讲述所向披靡的拳击手周始(韩庚 饰)因意外被判入狱五年，出狱后妻子离世，为完成患上白血病的女儿的心愿，他以36岁高龄重返擂台，战到头破血流。









01.给跪了！"超级英雄大战新冠病毒"短片



