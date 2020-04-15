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时光晚报：国内五千多家影视公司注销

《封神》进入配音阶段 韩庚新片线上播出

2020-04-15 20:16:24 来源：Mtime时光网

今天的重点电影新闻都在这里~


在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？



01.今年国内已有5328家影视公司注销或吊销



      据《经济日报》报道，2020年初至今，有5328家影视公司注销或吊销，是2019年全年注销或吊销数量的1.78倍。今年前两个月，影院类企业新增不到8000家，相比2019年同期，新增数量下滑25%。

02.网剧首次纳入飞天奖参评范围



      广电总局发布《关于组织参加第32届中国电视剧“飞天奖”评奖工作的通知》，《通知》指出，本届评奖作品的范围是2017年10月1日至2019年12月31日期间，在中央电视台或各地卫视频道播出的电视剧，以及在全国性重点视频网站首播的电视剧。

03.左右为难！今年戛纳电影节开还是不开



      由于法国政府禁止7月中旬之前举行大型聚集活动，原定6月底7月初举行的戛纳电影节已不可能。近日戛纳官方声明称：在其他时间正常举办的可行性很小，但考虑到戛纳对电影工业和各方的重要性，正在联络戛纳电影节市场以及各个平行单元，咨询业界多方，商讨新的举办形式，让2020戛纳电影节的作品可以继续存在。



01.导演安迪瑟金斯发《毒液2》手绘图



      《毒液2》导演安迪·瑟金斯在instagram上发了张手绘图，简化的毒液与屠杀造型交叠，旁边写着“明天屠杀要来了”，后来秒删。

      影片定于10月2日在北美上映，截止当前暂无调档信息。


01."西伯侯"李雪健为《封神三部曲》配音




      电影《封神三部曲》开始配音工作，导演乌尔善分享了一组演员李雪健进棚配音的照片。李雪健在片中饰演西伯侯姬昌。

      《封神三部曲》计划于2020年、2021年、2022年连续三年上映，第一部于2020年暑期登陆登陆院线。目前尚不清楚疫情是否会影响到该片的档期。

02.韩庚新片《我们永不言弃》线上播出



      韩庚主演新片《我们永不言弃》宣布将于4月20日上线播出。

      故事讲述所向披靡的拳击手周始(韩庚 饰)因意外被判入狱五年，出狱后妻子离世，为完成患上白血病的女儿的心愿，他以36岁高龄重返擂台，战到头破血流。


01.给跪了！"超级英雄大战新冠病毒"短片

超级英雄大战新冠病毒

      当全人类面对新冠病毒的肆虐时，可能很多人都幻想过如果真有超级英雄，他们将如何对付病毒拯救人类？国外“Mightyraccoon!”团队制作12分钟长《英雄集结：冠状病毒》短片，云集漫威的钢铁侠和蜘蛛侠，DC的超人和蝙蝠侠，甚至日本动漫中的孙悟空、一拳超人，为网友上演一场幻想中的抗疫大战。

   编辑：羊羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 时光晚报 封神 产业 飞天奖 韩庚 戛纳
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