在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？
01.今年国内已有5328家影视公司注销或吊销
据《经济日报》报道，2020年初至今，有5328家影视公司注销或吊销，是2019年全年注销或吊销数量的1.78倍。今年前两个月，影院类企业新增不到8000家，相比2019年同期，新增数量下滑25%。
02.网剧首次纳入飞天奖参评范围
广电总局发布《关于组织参加第32届中国电视剧“飞天奖”评奖工作的通知》，《通知》指出，本届评奖作品的范围是2017年10月1日至2019年12月31日期间，在中央电视台或各地卫视频道播出的电视剧，以及在全国性重点视频网站首播的电视剧。
03.左右为难！今年戛纳电影节开还是不开
由于法国政府禁止7月中旬之前举行大型聚集活动，原定6月底7月初举行的戛纳电影节已不可能。近日戛纳官方声明称：在其他时间正常举办的可行性很小，但考虑到戛纳对电影工业和各方的重要性，正在联络戛纳电影节市场以及各个平行单元，咨询业界多方，商讨新的举办形式，让2020戛纳电影节的作品可以继续存在。
01.导演安迪瑟金斯发《毒液2》手绘图
《毒液2》导演安迪·瑟金斯在instagram上发了张手绘图，简化的毒液与屠杀造型交叠，旁边写着“明天屠杀要来了”，后来秒删。
影片定于10月2日在北美上映，截止当前暂无调档信息。
01."西伯侯"李雪健为《封神三部曲》配音
电影《封神三部曲》
开始配音工作，导演乌尔善分享了一组演员李雪健进棚配音的照片。李雪健在片中饰演西伯侯姬昌。
《封神三部曲》计划于2020年、2021年、2022年连续三年上映，第一部于2020年暑期登陆登陆院线。目前尚不清楚疫情是否会影响到该片的档期。
02.韩庚新片《我们永不言弃》线上播出
故事讲述所向披靡的拳击手周始(韩庚 饰)因意外被判入狱五年，出狱后妻子离世，为完成患上白血病的女儿的心愿，他以36岁高龄重返擂台，战到头破血流。
01.给跪了！"超级英雄大战新冠病毒"短片
当全人类面对新冠病毒的肆虐时，可能很多人都幻想过如果真有超级英雄，他们将如何对付病毒拯救人类？国外“Mightyraccoon!”团队制作12分钟长《英雄集结：冠状病毒》短片，云集漫威的钢铁侠和蜘蛛侠，DC的超人和蝙蝠侠，甚至日本动漫中的孙悟空、一拳超人，为网友上演一场幻想中的抗疫大战。