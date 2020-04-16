早上好，全球电影圈发生了哪些大事？





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。











01.《沙丘》新剧照张震现身















影片改编自同名科幻文学，由《降临》《银翼杀手2049》导演丹尼斯·维伦纽瓦执导，“甜茶”提莫西·查拉梅、丽贝卡·弗格森、奥斯卡·伊萨克、哈维尔·巴登、赞达亚、“灭霸”乔什·布洛林、“海王”杰森·莫玛、戴夫·巴蒂斯塔、夏洛特·兰普林(《45周年》)、斯特兰·斯卡斯加德(《切尔诺贝利》)以及张震共同出演。12月18日北美公映。





02.汤姆哈迪新片《方索》曝预告









03.《曼达洛人》幕后纪录片5月上线











“星战”衍生剧#曼达洛人#将推出8集幕后纪录剧，于5月4日登陆迪士尼流媒体Disney+！该纪录剧由制作人乔恩·费儒主持，包含制作花絮、未曝光画面、圆桌对谈等内容。 ​​​​





04.《寄生虫》美国流媒体热播















05.剧集《美丽新世界》发布预告









剧中，未来的人类社会，处于高度的平衡状态。生产与消耗已达到固定标准，人们为此感到快乐，愿意放弃自由和人性，享受这种没有竞争也不需努力的舒适生活。





该剧目前还未定开播时间，预计今年内可以上线。









01.美国院线计划7月开业











如果美国疫情能够得到控制，美国院线何时能够复工？





院线喜满客计划安排其在美院线于7月1日左右复工，预计在6月下旬让院线员工重返岗位。当然，前提是疫情得到控制。