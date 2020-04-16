网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

时光早报：《沙丘》新剧照张震现身

美国院线计划7月开业 汤姆哈迪新片曝预告

2020-04-16 10:01:32 来源：Mtime时光网

早上好，全球电影圈发生了哪些大事？


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。



01.《沙丘》新剧照张震现身



      科幻片《沙丘》发布新剧照，张震饰演男主保罗的导师“岳医生”首度亮相。

      影片改编自同名科幻文学，由《降临》《银翼杀手2049》导演丹尼斯·维伦纽瓦执导，“甜茶”提莫西·查拉梅、丽贝卡·弗格森、奥斯卡·伊萨克、哈维尔·巴登、赞达亚、“灭霸”乔什·布洛林、“海王”杰森·莫玛、戴夫·巴蒂斯塔、夏洛特·兰普林(《45周年》)、斯特兰·斯卡斯加德(《切尔诺贝利》)以及张震共同出演。12月18日北美公映。

02.汤姆哈迪新片《方索》曝预告

预告

      汤姆·哈迪主演的黑帮传记片《方索》发布预告，哈迪饰演的臭名昭著的芝加哥黑帮教父阿尔·卡彭。

      影片将于5月12日在网络上线。

03.《曼达洛人》幕后纪录片5月上线



      “星战”衍生剧#曼达洛人#将推出8集幕后纪录剧，于5月4日登陆迪士尼流媒体Disney+！该纪录剧由制作人乔恩·费儒主持，包含制作花絮、未曝光画面、圆桌对谈等内容。 ​​​​

04.《寄生虫》美国流媒体热播



      《寄生虫》在Hulu上线后受到影迷们的追捧，仅上线一周就成为了该流媒体平台播放量最高的独立电影和非英语片。

05.剧集《美丽新世界》发布预告

预告

      反乌托邦小说改编剧集《美丽新世界》发布预告。

      剧中，未来的人类社会，处于高度的平衡状态。生产与消耗已达到固定标准，人们为此感到快乐，愿意放弃自由和人性，享受这种没有竞争也不需努力的舒适生活。

      该剧目前还未定开播时间，预计今年内可以上线。


01.美国院线计划7月开业



      如果美国疫情能够得到控制，美国院线何时能够复工？

      院线喜满客计划安排其在美院线于7月1日左右复工，预计在6月下旬让院线员工重返岗位。当然，前提是疫情得到控制。

   编辑：羊羊

关键词： 时光早报 沙丘 汤姆哈迪 张震
关注时光网微信

相关电影/影人

沙丘

沙丘 (2020)

0.0

导演：丹尼斯·维伦纽瓦

主演：提莫西·查拉梅

在线播放

方索

方索 ()

-1.0

导演：乔什·特兰克

主演：汤姆·哈迪

在线播放

美丽新世界

美丽新世界 (2020-)

-1.0

导演：欧文·哈里斯

主演：杰西卡·布朗·..

在线播放

寄生虫

寄生虫 (2019)

8.3

导演：奉俊昊

主演：宋康昊 崔宇植

在线播放

显示更多∨

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

居然想出这么妙的设定！

适合一口气看完的西语悬疑片

开局就高潮！一口气看到底。
2

如果不是想逼死影院，总该做点什么吧

影院从业者呼吁设定复工时间表和标准

该文章认为，影院无论是密闭程度和人员拥挤程度，相对火..
3

"哈利波特"罗恩升级当爸爸！

31岁鲁伯特格林特 相恋多年女友怀孕

9
看着罗恩长大的你，现在在干什么？
4

神反转？艾梅伯可能因伪造证据入狱

称眼睛被德普打黑 其实是化妆伪造的？

自从今年初艾梅伯亲口承认打德普的音频被曝光后，事情往..
5

复制黏贴！星二代艾尔安德森写真曝光

"生化危机"米拉女儿 将饰演童年黑寡妇

8
《生化危机》女主米拉·乔沃维奇和导演保罗·安德森的女..

查看更多