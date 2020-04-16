过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01.《沙丘》新剧照张震现身
科幻片《沙丘》
发布新剧照，张震饰演男主保罗的导师“岳医生”首度亮相。
影片改编自同名科幻文学，由《降临》《银翼杀手2049》导演丹尼斯·维伦纽瓦执导，“甜茶”提莫西·查拉梅、丽贝卡·弗格森、奥斯卡·伊萨克、哈维尔·巴登、赞达亚、“灭霸”乔什·布洛林、“海王”杰森·莫玛、戴夫·巴蒂斯塔、夏洛特·兰普林(《45周年》)、斯特兰·斯卡斯加德(《切尔诺贝利》)以及张震共同出演。12月18日北美公映。
02.汤姆哈迪新片《方索》曝预告
汤姆·哈迪主演的黑帮传记片《方索》
发布预告，哈迪饰演的臭名昭著的芝加哥黑帮教父阿尔·卡彭。
影片将于5月12日在网络上线。
03.《曼达洛人》幕后纪录片5月上线
“星战”衍生剧#曼达洛人#将推出8集幕后纪录剧，于5月4日登陆迪士尼流媒体Disney+！该纪录剧由制作人乔恩·费儒主持，包含制作花絮、未曝光画面、圆桌对谈等内容。
04.《寄生虫》美国流媒体热播
《寄生虫》
在Hulu上线后受到影迷们的追捧，仅上线一周就成为了该流媒体平台播放量最高的独立电影和非英语片。
05.剧集《美丽新世界》发布预告
剧中，未来的人类社会，处于高度的平衡状态。生产与消耗已达到固定标准，人们为此感到快乐，愿意放弃自由和人性，享受这种没有竞争也不需努力的舒适生活。
该剧目前还未定开播时间，预计今年内可以上线。
01.美国院线计划7月开业
如果美国疫情能够得到控制，美国院线何时能够复工？
院线喜满客计划安排其在美院线于7月1日左右复工，预计在6月下旬让院线员工重返岗位。当然，前提是疫情得到控制。