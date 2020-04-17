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续集总是比第一部烂？

这些作品颠覆你的认知

2020-04-17 05:51:37 来源：Mtime时光网

你认为哪些续集比第一部更好？哪些原作是续集永远无法超越的？快留言参加讨论吧！
　　时光网特稿 最近，疫情隔离期间闲着在家没事干的“滚导”詹姆斯·古恩与网友分享一份自己认为的“续集（仅限于第二部）比第一部更优秀”的片单，再次把这个已不新鲜的话题带到我们面前。



　　拍摄一部成功的续集作品不是容易事儿。因为凡是能够出续集，说明这个原作比较成功；如果是失败的作品，比如《新木乃伊》，开了个不好的头，片方很有可能就不会再冒风险去拍下一部。

　　面对成功的第一部，观众对第二部也有了比较高的期待。一旦续集在某些方面处理的不够好，或者重复使用第一部的套路，无法达成观众的预期，观众对它的评价就会大打折扣。

　　另外，系列电影第一部的重点往往是世界观的架构。好莱坞大片的套路都是类似的——主人公打怪兽，从小怪兽打到终极大BOSS，历经重重困难，最后获得升华。而不同系列的世界观是不同的，因此第一部总能带来新鲜的东西。

　　从这点来看，续集是一把“双刃剑”。由于不需要浪费太多时间在世界观说明上，续集可以把时间和精力放在别的维度上，譬如角色、剧情、视效等，让作品的精彩程度更上一层楼。


　　虽然观众常常抱怨续集烂，但超过原作的续集也不少，比如无可非议的《蝙蝠侠：黑暗骑士》，以及普遍赞同的《教父2》《星球大战：帝国反击战》等。



　　滚导提供的27部电影中，既包含与大众看法一致的作品，也有不少肯定会引发争议，譬如滚导认为《银翼杀手2049》超越了雷德利·斯科特1982年创造的赛博朋克经典《银翼杀手》

　　滚导把《终结者2：审判日》纳入片单，也让很多人不满，包括最近挺火的《隐形人》导演雷·沃纳尔，他回复称“我从来不会对推荐片单有任何感情上的反应，因为我知道它们都是主观判断，好玩而已。但当你说《终结者2》《终结者》更好时，我的身体像柯南怒火爆发时那样颤抖。”




　　滚导对此的解释是，“超英电影的首部故事通常都很无聊，可能会成为超级英雄对抗坏人剧情中的额外元素，而不是有机组成部分”。



　　另外，滚导博览群片，对港片也情有独钟，成龙主演的《醉拳2》、林青霞和李连杰主演的《笑傲江湖2：东方不败》两部续集榜上有名。

　　有网友建议把《回到未来2》纳入片单，滚导则义正言辞地反驳：“我听到很多人说《回到未来2》比第一部更好。比都没法比。原作是史上最伟大的流行电影之一。”

　　滚导对于自己的观点真的非常执着。你是否也有自己的执着？你认为哪些续集比第一部更好？哪些原作是续集永远无法超越的？快留言参加讨论吧！

詹姆斯·古恩列出的27部续集（仅限于第二部）比第一部更优秀的作品片单：



2.《教父2》 (1974)——《教父》续集
4.《坏中尉》(2009)——1992年版《坏中尉》的翻拍（詹姆斯·古恩把该片纳入榜单的做法不准确）
5.《鬼玩人2》 (1987)——《鬼玩人》续集
13.《X战警2》 (2003)——《X战警》续集
16.《超人2》 (1980)——《超人》续集
18.《小魔怪2》 (1990)——《小魔怪》续集
20.《醉拳2》（1994）——《醉拳》续集

IMDB用户投票选出的25部比原作更好的续集：（根据投票结果排序）



5.《教父2》 (1974)
6.《异形2》（1986）
15.《谍影重重2》（2004）
20.《致命武器2》（1989）
24.《十三号星期五2》

《时代周刊》评选的续集比原作优秀作品片单：



17.《X战警2》 (2003)
23.《超人2》 (1980)
26.《教父2》 (1974)



   编辑：sasa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 续集 第二部 系列电影 片单
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