时光网特稿
最近，疫情隔离期间闲着在家没事干的“滚导”詹姆斯·古恩
与网友分享一份自己认为的“续集（仅限于第二部）比第一部更优秀”的片单，再次把这个已不新鲜的话题带到我们面前。
拍摄一部成功的续集作品不是容易事儿。因为凡是能够出续集，说明这个原作比较成功；如果是失败的作品，比如《新木乃伊》
，开了个不好的头，片方很有可能就不会再冒风险去拍下一部。
面对成功的第一部，观众对第二部也有了比较高的期待。一旦续集在某些方面处理的不够好，或者重复使用第一部的套路，无法达成观众的预期，观众对它的评价就会大打折扣。
另外，系列电影第一部的重点往往是世界观的架构。好莱坞大片的套路都是类似的——主人公打怪兽，从小怪兽打到终极大BOSS，历经重重困难，最后获得升华。而不同系列的世界观是不同的，因此第一部总能带来新鲜的东西。
从这点来看，续集是一把“双刃剑”。由于不需要浪费太多时间在世界观说明上，续集可以把时间和精力放在别的维度上，譬如角色、剧情、视效等，让作品的精彩程度更上一层楼。
滚导提供的27部电影中，既包含与大众看法一致的作品，也有不少肯定会引发争议，譬如滚导认为《银翼杀手2049》
超越了雷德利·斯科特1982年创造的赛博朋克经典《银翼杀手》
。
滚导对此的解释是，“超英电影的首部故事通常都很无聊，可能会成为超级英雄对抗坏人剧情中的额外元素，而不是有机组成部分”。
有网友建议把《回到未来2》
纳入片单，滚导则义正言辞地反驳：“我听到很多人说《回到未来2》
比第一部更好。比都没法比。原作是史上最伟大的流行电影之一。”
滚导对于自己的观点真的非常执着。你是否也有自己的执着？你认为哪些续集比第一部更好？哪些原作是续集永远无法超越的？快留言参加讨论吧！
詹姆斯·古恩列出的27部续集（仅限于第二部）比第一部更优秀的作品片单：
4.《坏中尉》
(2009)——1992年版《坏中尉》
的翻拍（詹姆斯·古恩把该片纳入榜单的做法不准确）
IMDB用户投票选出的25部比原作更好的续集：（根据投票结果排序）
24.《十三号星期五2》
编辑：sasa