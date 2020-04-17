













面对成功的第一部，观众对第二部也有了比较高的期待。一旦续集在某些方面处理的不够好，或者重复使用第一部的套路，无法达成观众的预期，观众对它的评价就会大打折扣。





另外，系列电影第一部的重点往往是世界观的架构。好莱坞大片的套路都是类似的——主人公打怪兽，从小怪兽打到终极大BOSS，历经重重困难，最后获得升华。而不同系列的世界观是不同的，因此第一部总能带来新鲜的东西。





从这点来看，续集是一把“双刃剑”。由于不需要浪费太多时间在世界观说明上，续集可以把时间和精力放在别的维度上，譬如角色、剧情、视效等，让作品的精彩程度更上一层楼。





































滚导对此的解释是，“超英电影的首部故事通常都很无聊，可能会成为超级英雄对抗坏人剧情中的额外元素，而不是有机组成部分”。



















滚导对于自己的观点真的非常执着。你是否也有自己的执着？你认为哪些续集比第一部更好？哪些原作是续集永远无法超越的？快留言参加讨论吧！





詹姆斯·古恩列出的27部续集（仅限于第二部）比第一部更优秀的作品片单：















IMDB用户投票选出的25部比原作更好的续集：（根据投票结果排序）











24.《十三号星期五2》