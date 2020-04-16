曾出品过《战狼2》《我不是药神》等影片的北京文化公司，2019年亏损了23.86亿元人民币，降幅达到了832.17%。



《战狼2》





时光网讯 根据福布斯中文网报道，近日，北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称：北京文化）发布了其2020年第一季度业绩预告，及2019年度业绩快报。





公告中显示，2019全年北京文化营业总收入约为9.42亿元人民币，相比较上年同期下降了21.82%；营业利润约为-24.03亿元人民币，该数据的上年同期为盈利4.17亿元人民币，降幅超过650%；归属于上市公司股东的净利润为-23.86亿元人民币，降幅达到了832.17%。





2020年第一季度，受到新冠肺炎疫情的影响，公司主营业务收入较少的北京文化仍然处于亏损状态，归属于上市公司股东的净利润亏损2,000-3,000 万元人民币，相较上年同期的-2,712.96万元人民币，高额的亏损仍在继续。







《我不是药神》





在2019年度业绩快报中，北京文化提及，其报告期内的业绩下滑，正是由于其全资子公司“北京世纪伙伴文化传媒有限公司”，主要从事电视剧业务，受经营团队变化、行业政策和市场环境等影响收入大幅下滑。



同时，其下属的“浙江星河文化经纪有限公司”主要从事艺人经纪及相关的业务，报告期内，艺人经纪业务受行业政策、市场环境等因素影响，导致该公司经营业绩下滑，基于审慎原则，公司拟计提相应的资产减值准备和商誉减值准备，也进一步导致了北京文化利润下降。





北京文化前身是北京旅游，于1998年在中国深圳交易所主板上市。2013年起先后收购摩天轮、世界伙伴、星河文化三家公司，进军影视文化产业，并更名为北京文化。电影方面，北京文化曾出品过《战狼2》《芳华》《我不是药神》《流浪地球》等多部影片，其中《战狼2》以56.8亿的成绩登顶国产电影票房榜，打破业内外多项纪录。