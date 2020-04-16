今天的重点电影新闻都在这里~





在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？









01. "战狼2"背后的"北京文化"巨亏23.86亿











根据福布斯中文网报道，2019全年，北京文化营业总收入相比较上年同期下降了21.82%，营业利润降幅超过650%，归属于上市公司股东的净利润为-23.86亿元人民币，降幅达到了832.17%。2020年第一季度，受到新冠肺炎疫情的影响，公司主营业务收入较少的北京文化仍然处于亏损状态，归属于上市公司股东的净利润亏损2,000-3,000 万元人民币。











根据《综艺》报道，传奇影业任命刘思汝（Sirena Liu）为中国区分支“传奇东方”的新CEO。在来到传奇之前，自2015年10月至2019年中旬，刘思汝是20世纪福斯中国区的董事总经理。2016年1月，万达集团宣布以35亿美元（约230亿人民币）并购了传奇东方的母公司传奇影业。在刘思汝任职总经理期间，20世纪福斯在中国发行了一批票房方面非常成功的电影。

03. 经侦题材剧集《猎狐》曝主题曲MV









01. SDCC漫展今年取消









虽然早前圣地亚哥动漫展（SDCC）曾表示今年漫展依旧按计划筹备，但新冠疫情的控制来看，今年肯定办不了。近日加州州长在最新疫情通报中指出：“在获得群体免疫或者疫苗出现前，大规模聚会的前景是微不足道的，上千人甚至上万陌生人挤在一起暂时不可能。”目前SDCC举办地圣地亚哥会展中心被当地政府用来当做针对无家可归者的治疗中心，阻止新冠病毒在流浪汉群体之间的传染。

02. Netflix市值再超迪士尼









当地时间本周三，流媒体公司Netflix的股价创下历史新高，市值再次超过迪士尼。新冠疫情期间Netflix订户数量不断提高，迪士尼虽然也有Disney+订阅服务，但电影院、主题公园的关闭使他们每天都要面临超过3000万美元的损失。随着疫情的蔓延，越来越多观众有了订阅流媒体的冲动，Netflix全球订户超过了1.67亿，Netflix定于下周二（4月21日）收盘后公布其2020年第一季度收益。

03. 动画剧集《外星也难民》发布新预告









01. 小李子联手德尼罗就新片募捐



