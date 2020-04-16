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绝地战警男主马丁劳伦斯喜迎55岁生日

艾迪墨菲之后 好莱坞受欢迎的黑人喜剧明星

2020-04-16 21:29:04 来源：Mtime时光网

《绝地战警》两位男主角之一马丁·劳伦斯55岁了，他主演的动作喜剧电影《绝地奶霸》系列、《惊骑之旅》也在粉丝和影迷心目中留下了深刻印象。


　　时光网讯　由美国哥伦比亚影片公司出品的好莱坞动作警匪电影《绝地战警：疾速追击》，自北美1月17日上映以来，口碑、票房一路飙升，连续五周夺得周总票房冠军，截止目前北美收获2.04亿美金票房，全球票房收获超4.19亿美金，成为2020年开年以来全球票房最高记录的保持者。

　　电影由好莱坞金牌制片人杰瑞·布鲁克海默倾力加持，“史皇”威尔·史密斯、马丁·劳伦斯领衔主演，“炸街男孩”再度携手，打造年度最不正经的好莱坞动作警匪大片。国内已确认引进，上映时间敬请期待。
 
　　在电影里扮演警探马库斯，与威尔·史密斯组成“炸街男孩”组合的好莱坞著名演员马丁·劳伦斯，今日（4月16日）迎来了55岁生日。马丁·劳伦斯与威尔·史密斯初涉影坛的首度合作，便共同打造了《绝地战警》系列电影，并使之成为好莱坞电影史上具有标志性意义的警匪动作喜剧电影。



　　除此之外，其主演的动作喜剧电影《绝地奶霸》系列、《惊骑之旅》也在粉丝和影迷心目中留下了深刻印象，马丁·劳伦斯更是被媒体誉为继艾迪·墨菲之后，最受欢迎的好莱坞黑人喜剧明星之一。
 
　　凭借其爆笑逗乐的表演和对喜剧幽默的节奏，马丁·劳伦斯与威尔·史密斯这对组合不仅配合的相得益彰，更在《绝地战警》系列中产生了奇妙的化学反应。在前两部中，两人既是工作搭档也是生死兄弟，一直无所畏惧的冲在打击犯罪第一线。

　　在这一部《绝地战警：疾速追击》中，麦克（威尔·史密斯 饰）依然享受着充满速度与激情的生活，而搭档马库斯（马丁·劳伦斯 饰）则开始渴望回归家庭享受安稳的生活。当麦克开始遭遇不明黑帮势力的接连追杀，为了帮助兄弟度过这次生死危局，马库斯毅然出手，“炸街男孩”的终极之战在各种狂轰乱炸中拉开帷幕。

　　在电影中威尔·史密斯、马丁·劳伦斯之间奇妙的化学反应一如既往，两人依然开启了生命不息，嘴炮不止的欢乐互怼，为电影提供了超乎想象爆笑全场的笑点。电影自北美上映以来口碑便刷爆全网，CinemaScore观众评分为A等级，烂番茄最新的观众喜爱指数始终保持在96%以上，成为北美2020年开年至今烂番茄观众喜爱指数排名第一的电影。

　　从知名媒体到普通观众，都一致认为这是《绝地战警》系列诞生以来票房、口碑最好的一部。这部《绝地战警：疾速追击》也被媒体、影迷赞为年度最不正经的好莱坞动作警匪大片，堪称年度爆款。
 
　　《绝地战警：疾速追击》由阿迪尔·埃尔·阿比和比拉勒·法拉赫联合执导，《加勒比海盗》系列好莱坞金牌制作人杰瑞·布鲁克海默倾力加持，“史皇”威尔·史密斯（《当幸福来敲门》、《独立日》、《黑衣人》）、马丁·劳伦斯（《绝地战警》系列）领衔主演、凡妮莎·哈金斯（《地心历险记2：神秘岛》）、亚历山大·路德韦格（《饥饿游戏》）等明星联袂出演。

　　电影已于1月17日北美上映，国内确认引进，敬请期待。

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 绝地战警：疾速追击 马丁·劳伦斯 索尼
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绝地战警：疾速追击

绝地战警：疾速追击 (2020)

6.6

导演：阿迪尔·埃尔·..

主演：威尔·史密斯

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马丁·劳伦斯

马丁·劳伦斯

Martin Lawrence

职业：演员

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