过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01. 狼叔曾因日程冲突拒绝出演《猫》
“狼叔”休·杰克曼
参演过汤姆·霍伯
2012年的音乐电影《悲惨世界》
，他近日表示，曾经拒绝了参演导演一败涂地的新作《猫》
。“汤姆早早就给我打了电话，跟我一起商量角色的选择，但我时间和日程不合适。我不喜欢批评人，毕竟我还没看过《猫》，但汤姆·霍伯是一位非常优秀的导演”，狼叔在与外媒的访谈中说。他的新片《不良教育》
将于4月25日在HBO上播出。
02. 迪士尼《冰雪奇缘2》再推短片“刷牙”
迪士尼的《冰雪奇缘2》
推出了名为《和雪宝一起宅家》（At Home With Olaf）的系列衍生短剧，今日发布了最新一支——《刷牙》（Brush），雪宝惹人注目的大门牙，原来还要拿下来刷！看来全身可拆可装，变形雪刚实锤了。该系列由乔什·盖德
在家配音，动画总监Hyrum Osmond在家创作。
03. 戴涵涵称在MCU之前曾策划过《邪恶六人组》
距离《超凡蜘蛛侠2》
的上映已经过去6年了，“戴涵涵”戴恩·德哈恩
当年在片中饰演了“小绿魔”哈里·奥斯本，近日，当在采访中提到时，戴涵涵表示，“很明显的是，索尼当年想要拍《邪恶六人组》，这一切对话都发生在迪士尼、漫威那些电影之前。就算哈里·奥斯本没有参与，老绿魔肯定是参与了的。”这部曾定由德鲁·高达
执导的电影，曾一度定档2016年11月，不过现在当然是不存在的了。
04. 斯特兰·斯卡斯加德有望加盟《星战》新美剧
05. 环球正开发新电影版《青蜂侠与加藤》
环球影业正与Amasia娱乐联手筹备长片电影《青蜂侠与加藤》，“青蜂侠”布里特·瑞德这一角色，最早出现在1936年的同名广播剧中，后来1940年被环球改编成长片电影。1966年由20世纪福斯电视出品的美剧版《青蜂侠》
中，首次出现了李小龙
饰演的“加藤”。在2011年索尼的电影版《青蜂侠》
中，塞斯·罗根
与周杰伦
分别饰演青蜂侠与加藤。
01. 《第一滴血》男星布莱恩·丹内利去世
当地时间周三晚，曾在《第一滴血》中扮演追踪兰博（西尔维斯特·史泰龙
）的美国男星布莱恩·丹内利去世，享年81岁。他的儿子在社交媒体发布声明称，父亲是因为自然原因死亡，和新冠肺炎病毒无关。国内影迷对他的作品比较熟悉的除了《第一滴血》
，还有1985年朗·霍华德
导演的科幻片《茧》
。2007年皮克斯动画片《美食总动员》
中，布莱恩·丹内利给男主角雷米的爸爸“姜戈”配音。
02. 约翰尼·德普开通Instagram
看来新冠肺炎宅家隔离期间，约翰尼·德普
终于想通了要开instagram，还发布了自己演唱的约翰·列侬经典歌曲《Isolation》（隔离）。发的第一张ig图中，他面前的木桌上摆满了蜡烛（不怕着火么？？），配文，“大家好，正给你们录点儿东西，给我一分钟”。4小时后，德普发了段8分钟的视频，称在疫情之前，自己从未想过要开社交网络，“我觉得我们有必要在这黑暗的时刻互相帮助”。