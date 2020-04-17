网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

李小龙诞辰80周年,海外展开纪念活动

CC推4K修复版合集 日本展映活动曝宣传片

2020-04-17 11:16:21 来源：Mtime时光网

李小龙诞辰80周年，世界各地展开纪念活动。
　　时光网讯 李小龙诞辰80周年，世界各地展开纪念活动。



　　CC标准收藏公司宣布将从7月14号开始，首次发布李小龙作品蓝光合集，收录李小龙五部最伟大功夫片，包括4K数字修复版的《唐山大兄》《精武门》《死亡游戏》《猛龙过江》。此外还包含最新2K数字修复版的《龙争虎斗》

李小龙作品4K修复版日本重映宣传片

　　在日本，原定5月在东京和大阪举行李小龙作品4K修复版展映，受到疫情影响，展映活动推迟到7月。展映的4部作品为《唐山大兄》《精武门》《死亡游戏》《猛龙过江》，日前还曝光了宣传片，非常日式热血范儿。


一本正经的魔性抠图

　　李小龙32岁忽然离世，但他的作品和功夫哲学理念影响世人至今，粉丝遍布全球。去年，昆汀在《好莱坞往事》中对李小龙的塑造引发争议，再次引发大众对李小龙的关注。

   编辑：SaSa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 李小龙 修复版 诞辰 标准收藏
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

李小龙

李小龙

Bruce Lee

职业：演员

查看影人作品  >

唐山大兄

唐山大兄 (1971)

7.4

导演：罗维

主演：李小龙 苗可秀

在线播放

精武门

精武门 (1972)

8.1

导演：罗维

主演：李小龙 苗可秀

在线播放

死亡游戏

死亡游戏 (1978)

7.3

导演：洪金宝

主演：李小龙 洪金宝

在线播放

猛龙过江

猛龙过江 (1972)

7.9

导演：李小龙

主演：李小龙 苗可秀

在线播放

龙争虎斗

龙争虎斗 (1973)

7.7

导演：罗伯特·克洛斯

主演：李小龙 石坚

在线播放

显示更多∨

会员评论 (8)

发表

本周热读

1

如果不是想逼死影院，总该做点什么吧

影院从业者呼吁设定复工时间表和标准

该文章认为，影院无论是密闭程度和人员拥挤程度，相对火..
2

最迷人的反派，最性感的“变态”

演员朱迪·科默的自我修养

18
当朱迪·科默与Villanelle这个角色合二为一那天起，又一..
3

"哈利波特"罗恩升级当爸爸！

31岁鲁伯特格林特 相恋多年女友怀孕

9
看着罗恩长大的你，现在在干什么？
4

复制黏贴！星二代艾尔安德森写真曝光

"生化危机"米拉女儿 将饰演童年黑寡妇

8
《生化危机》女主米拉·乔沃维奇和导演保罗·安德森的女..
5

达达里奥:《真探》试镜本想演另一角色

新作《我们召唤黑暗》升级成制片人

女神亚历珊德拉·达达里奥接受外媒专访，谈了谈当制片人..

查看更多