时光网讯
时代华纳旗下的流媒体平台HBO Max将顶住疫情压力，于今年5月上线。今天平台宣布，J·J·艾布拉姆斯
与妻子的“坏机器人”公司，将与华纳电视联手，推出3部每集1小时的新美剧。这是自2019年坏机器人与华纳传媒宣布签订5亿美元的合作合同以来，官宣的第一批项目。
远在DCEU之前，JJ曾创作过一部《超人》剧本，这个版本的第一稿已经进入了多个前期制作的阶段，项目定名为《超人：飞越》（Superman: Flyby），当年定了“孔雀”马特·波莫
出演超人，唐尼、寡姐、德普都曾出现在片方的配角人选名单上，但最终影片未能开拍。
这一次，JJ要拍的DC系列不是《超人》，而是《黑暗正义联盟》。目前本剧还没有公布更多细节，此前“陀螺”吉尔莫·德尔·托罗
与道格·里曼
都曾试图拍过《黑暗正联》电影，均未成型。现在我们不确定本剧的英雄、宇宙和故事，会不会与现有的DCEU产生关联。《黑暗正联》中的创始成员包括康斯坦丁、上都夫人、死人、变幻人，以及扎塔娜，大多都是DC宇宙中拥有“超自然”能力的英雄。
坏机器人的第二部剧集名为《远望》，这是斯蒂芬·金
经典小说《闪灵》
中那个邪恶酒店的名字。本剧是恐怖惊悚剧集，将会出现《闪灵》中的诸多经典角色，马克·罗曼尼克
曾经想拍《闪灵》前传电影《远望酒店》，这个片儿剧本都写好了，但由于《睡梦医生》
票房、口碑都不佳，现在暂时没有了动静。此前，坏机器人、斯蒂芬`金与华纳电视曾合作过Hulu的心理惊悚剧集《高堡奇人》
。
第三部剧名为《除尘》（Duster，暂译），由JJ与LaToya Morgan
共同撰写剧本，设置在上世纪70年的美国西南部，故事主人公是一位逃亡中的司机，他被卷入的犯罪事件变得越来越糟糕、愚蠢、凶险。Morgan目前是《行尸走肉》
的编剧，她此前还为NBC的《为人父母》
、Showtime的《无耻之徒》
等剧写过剧本。
目前这三部剧都没有公布开播日期，业内人士预估按照当下情况，最早也得等到明年中旬了。