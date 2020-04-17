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JJ公司与华纳将合作"黑暗正联"等剧!

一共3部每集1小时 "闪灵"中远望酒店也拍剧

2020-04-17 11:48:27 来源：Mtime时光网

JJ的坏机器人公司要打造3部流媒体新剧，分别是《黑暗正义联盟》，《闪灵》前传《远望》，以及发生在美国西南部的《除尘》。


　　时光网讯　时代华纳旗下的流媒体平台HBO Max将顶住疫情压力，于今年5月上线。今天平台宣布，J·J·艾布拉姆斯与妻子的“坏机器人”公司，将与华纳电视联手，推出3部每集1小时的新美剧。这是自2019年坏机器人与华纳传媒宣布签订5亿美元的合作合同以来，官宣的第一批项目。

　　远在DCEU之前，JJ曾创作过一部《超人》剧本，这个版本的第一稿已经进入了多个前期制作的阶段，项目定名为《超人：飞越》（Superman: Flyby），当年定了“孔雀”马特·波莫出演超人，唐尼、寡姐、德普都曾出现在片方的配角人选名单上，但最终影片未能开拍。

　　这一次，JJ要拍的DC系列不是《超人》，而是《黑暗正义联盟》。目前本剧还没有公布更多细节，此前“陀螺”吉尔莫·德尔·托罗道格·里曼都曾试图拍过《黑暗正联》电影，均未成型。现在我们不确定本剧的英雄、宇宙和故事，会不会与现有的DCEU产生关联。《黑暗正联》中的创始成员包括康斯坦丁、上都夫人、死人、变幻人，以及扎塔娜，大多都是DC宇宙中拥有“超自然”能力的英雄。



　　坏机器人的第二部剧集名为《远望》，这是斯蒂芬·金经典小说《闪灵》中那个邪恶酒店的名字。本剧是恐怖惊悚剧集，将会出现《闪灵》中的诸多经典角色，马克·罗曼尼克曾经想拍《闪灵》前传电影《远望酒店》，这个片儿剧本都写好了，但由于《睡梦医生》票房、口碑都不佳，现在暂时没有了动静。此前，坏机器人、斯蒂芬`金与华纳电视曾合作过Hulu的心理惊悚剧集《高堡奇人》

　　第三部剧名为《除尘》（Duster，暂译），由JJ与LaToya Morgan共同撰写剧本，设置在上世纪70年的美国西南部，故事主人公是一位逃亡中的司机，他被卷入的犯罪事件变得越来越糟糕、愚蠢、凶险。Morgan目前是《行尸走肉》的编剧，她此前还为NBC的《为人父母》、Showtime的《无耻之徒》等剧写过剧本。

　　目前这三部剧都没有公布开播日期，业内人士预估按照当下情况，最早也得等到明年中旬了。

   编辑：甄甏甏

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关键词： J·J·艾布拉姆斯 坏机器人 黑暗正义联盟 闪灵
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