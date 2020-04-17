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"毒液2"发布汤老湿黑白打拳幕后照!

帅到模糊 还有奇怪的蓝幕前跳舞花絮

2020-04-17 13:11:50 来源：Mtime时光网

近日《毒液2》摄影师在社交网络上放出了影片的黑白幕后照，汤老湿本人则在ig上发布了《毒液》的蓝幕花絮视频，他和里兹·阿迈德两人打着打着，气氛奇怪了起来。
　　时光网讯　美国哥伦比亚影片公司和漫威影业联手打造的年度超英大片《毒液2》，新鲜出炉一批幕后照，头号男主“汤老师”汤姆·哈迪对着镜头大秀帅气拳法，一顿操作猛如“毒”。《毒液2》已拍摄完毕，正处在后期阶段，定于10月2日在北美上映，截至当前暂无改档信息。其他电影受全球疫情纷纷撤档或延期，《毒液2》已将观众们的期待值拉满。
 
　　这批新幕后照由英国著名摄影师格雷格·威廉姆斯，在其个人社交平台释出，拍摄于隔离期前几周的《毒液2》片场。在这组黑白照片中，“汤老师”时而重拳出击，时而退避防守，一招一式有模有样。其中一些照片中的“汤老师”帅到失焦模糊，动感十足，冲击力爆棚。

幕后蓝幕花絮

　　从“汤老师”生龙活虎的样子，可以看出他状态保持得非常好，而从早先曝光的一批片场照中，也可以感受到“汤老师”和其他剧组成员其乐融融、默契满分的和谐氛围，让影迷对他主演的《毒液2》信心倍增。而如今居家的“汤老师”还在ins上分享了一段莫名喜感的首部《毒液：致命守护者》花絮，他和里兹·阿迈德打着打着，气氛忽然奇怪了起来。
  
　　2018年首部《毒液：致命守护者》在内地狂揽超过18亿元票房，在全球范围内横扫8.55亿美元，一举打破多项超英电影纪录，斩获漫威粉和路人观众的如潮好评，成为当年的现象级大片。因此自立项以来，续集《毒液2》的每一个动作都会引发超高关注。

　　比如最近影片导演安迪·瑟金斯在自己的社交网站上发布了一张照片，随后秒删，但仍被手快的网友截屏。照片中毒液和对手屠杀造型交织，旁边写着“明天屠杀要来了！”瞬间引发全网热议：“这是首支预告明天要来的节奏吗！？”而首支预告将曝光哪些内容、毒液与屠杀将如何展开超级PK、蜘蛛侠是否会亮相等话题都一直是网友们热议的焦点。


导演安迪·瑟金斯发图，随后秒删
 
　　《毒液2》由“动作捕捉之王”安迪·瑟金斯（《指环王》《猩球崛起》系列）执导，《毒液》编剧凯莉·马塞尔回归执笔剧本，昆汀·塔伦蒂诺御用摄影师罗伯特·理查森（《被解救的姜戈》《无耻混蛋》）掌镜。

　　首部的实力派男女主汤姆·哈迪（《盗梦空间》《敦刻尔克》）、米歇尔·威廉姆斯（《禁闭岛》《海边的曼彻斯特》）回归，继续分饰“毒液”埃迪·布洛克及其前女友安妮·韦英，伍迪·哈里森（《三块广告牌》《老无所依》）饰演超级反派“屠杀”克莱图斯·卡萨伊，女星娜奥米·哈里斯（《007：幽灵党》）将会在片中饰演“尖叫”一角，与“屠杀”组成“反派情侣档”。影片定于10月2日在北美上映，敬请期待。






《毒液2》片场幕后照

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 毒液2 索尼 汤老湿 汤姆·哈迪
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汤姆·哈迪

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