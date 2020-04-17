近日《毒液2》摄影师在社交网络上放出了影片的黑白幕后照，汤老湿本人则在ig上发布了《毒液》的蓝幕花絮视频，他和里兹·阿迈德两人打着打着，气氛奇怪了起来。

时光网讯

这批新幕后照由英国著名摄影师格雷格·威廉姆斯，在其个人社交平台释出，拍摄于隔离期前几周的《毒液2》片场。在这组黑白照片中，“汤老师”时而重拳出击，时而退避防守，一招一式有模有样。其中一些照片中的“汤老师”帅到失焦模糊，动感十足，冲击力爆棚。





2018年首部《毒液：致命守护者》在内地狂揽超过18亿元票房，在全球范围内横扫8.55亿美元，一举打破多项超英电影纪录，斩获漫威粉和路人观众的如潮好评，成为当年的现象级大片。因此自立项以来，续集《毒液2》的每一个动作都会引发超高关注。





比如最近影片导演安迪·瑟金斯在自己的社交网站上发布了一张照片，随后秒删，但仍被手快的网友截屏。照片中毒液和对手屠杀造型交织，旁边写着“明天屠杀要来了！”瞬间引发全网热议：“这是首支预告明天要来的节奏吗！？”而首支预告将曝光哪些内容、毒液与屠杀将如何展开超级PK、蜘蛛侠是否会亮相等话题都一直是网友们热议的焦点。







导演安迪·瑟金斯发图，随后秒删

























《毒液2》片场幕后照

编辑：甄甏甏