时光网讯
美国哥伦比亚影片公司和漫威影业联手打造的年度超英大片《毒液2》
，新鲜出炉一批幕后照，头号男主“汤老师”汤姆·哈迪
对着镜头大秀帅气拳法，一顿操作猛如“毒”。《毒液2》已拍摄完毕，正处在后期阶段，定于10月2日在北美上映，截至当前暂无改档信息。其他电影受全球疫情纷纷撤档或延期，《毒液2》已将观众们的期待值拉满。
这批新幕后照由英国著名摄影师格雷格·威廉姆斯，在其个人社交平台释出，拍摄于隔离期前几周的《毒液2》片场。在这组黑白照片中，“汤老师”时而重拳出击，时而退避防守，一招一式有模有样。其中一些照片中的“汤老师”帅到失焦模糊，动感十足，冲击力爆棚。
从“汤老师”生龙活虎的样子，可以看出他状态保持得非常好，而从早先曝光的一批片场照中，也可以感受到“汤老师”和其他剧组成员其乐融融、默契满分的和谐氛围，让影迷对他主演的《毒液2》信心倍增。而如今居家的“汤老师”还在ins上分享了一段莫名喜感的首部《毒液：致命守护者》
花絮，他和里兹·阿迈德
打着打着，气氛忽然奇怪了起来。
2018年首部《毒液：致命守护者》在内地狂揽超过18亿元票房，在全球范围内横扫8.55亿美元，一举打破多项超英电影纪录，斩获漫威粉和路人观众的如潮好评，成为当年的现象级大片。因此自立项以来，续集《毒液2》的每一个动作都会引发超高关注。
比如最近影片导演安迪·瑟金斯在自己的社交网站上发布了一张照片，随后秒删，但仍被手快的网友截屏。照片中毒液和对手屠杀造型交织，旁边写着“明天屠杀要来了！”瞬间引发全网热议：“这是首支预告明天要来的节奏吗！？”而首支预告将曝光哪些内容、毒液与屠杀将如何展开超级PK、蜘蛛侠是否会亮相等话题都一直是网友们热议的焦点。
导演安迪·瑟金斯发图，随后秒删
《毒液2》片场幕后照
编辑：甄甏甏