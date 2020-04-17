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哀悼！盘点因新冠去世的海外演艺名人

戏剧泰斗特伦斯麦克纳利 日本喜剧王志村健

2020-04-17 14:18:14 来源：Mtime时光网

时光网特别回顾可怕的新冠病毒夺去的这些生命，追溯他们生前的事业。
　　时光网讯 目前新冠病毒肆虐全球，无论是名人还是娱乐界人士，跟世界上大部分人一样，都不能幸免于新冠病毒的大流行。

　　过去的几周时间里，好莱坞因为新冠病毒而失去了不少杰出的人物，这其中有极富传奇色彩的音乐家，还有众人皆知的演员，还有一位优秀的剧作家，一位职业运动员，一名资深记者，一位著名的厨师，一名时尚界设计师，除此之外，还有很多工作在电影或电视剧影视幕后的工作人员们。


　　时光网在此要特别回顾一下可怕的新冠病毒夺去的这些生命，追溯他们生前的事业。

　　在这次新冠疫情波及到的娱乐产业中，音乐界似乎是受影响最严重的领域。音乐界失去了两位音乐人，分别是传奇歌手兼作曲家John Prine，还有一位来自新奥尔良著名的爵士钢琴家Ellis Marsalis。



　　Prine最著名的就是《Angel from Montgomery》（《荒野求生》插曲），还有摇滚歌曲《Hello in There》，他还曾经一度被滚石杂志称为美国作曲界的马克·吐温。令人讽刺的是，Prine前不久刚刚获得了格莱美终身成就奖，后来就不幸罹患新冠肺炎，引发并发症，在他73岁之际，于4月7日与世长辞了。



　　Marsalis在他职业生涯中一共发行了将近20张专辑，他同时也从事音乐教育工作，教过的学生有小哈里·康尼克，还有他自己的两个儿子，Wynton和Branford。他于4月1日死于冠状病毒引发的肺炎，享年85岁。



　　其他一些因为冠状病毒致死的音乐人还包括，被誉为“爵士乐传奇”的Manu Dibango，他很擅长非洲爵士乡土风格的萨克斯风演奏和作曲。Dibango于3月24日离世，享年86岁。

　　Dibango最著名的就是1972年的那首热门单曲 “Soul Makossa," 迈克尔·杰克逊、威尔·史密斯、坎耶·韦斯特、蕾哈娜，还有A Tribe Called Quest都曾经唱过这首歌。

　　歌手兼作曲家，也是英国the Arrows的吉他手Alan Merrill，于3月29日因冠状病毒引发的并发症去世，终年69岁。他最著名的就是跟别人合作创作出的摇滚歌曲《I Love Rock ‘n’ Roll》，这首歌被Joan Jett & The Blackhearts翻唱过。

　　格莱美获奖者、乡村歌手Joe Diffie，最著名的是打榜歌曲《Third Rock from the Sun》和《John Deere Green》，也于3月29日因冠状病毒引发的并发症去世。

　　还有一些音乐家也去世了，他们的作品在电影和电视剧中比较出名，比如亚当·施莱辛格，还有哈尔·威尔纳


　　施莱辛格曾经是格莱美奖得主韦恩喷泉乐队的主唱，他们乐队2003年的流行歌曲《Stacy’s Mom》广为人知，他还凭借给CW《疯狂前女友》写的歌获得过三次艾美奖，同时还因为《挡不住的奇迹》(出自汤姆·汉克斯在1996年执导的同名影片)这首歌获得了奥斯卡奖提名。

　　施莱辛格是迄今为止因冠状病毒去世的最年轻的名人之一，他4月1日去世，年仅52岁。汤姆·汉克斯本人也感染了新冠病毒，他算是首位感染病毒的知名度较高的名人，他在谈到施莱辛格的去世时说到：“如果没有施莱辛格，就没有普雷通公司（汤姆·汉克斯的影视制作公司），也就不会有《挡不住的奇迹》这部电影，他是个奇才。今天真是个让人悲伤的日子。”



　　音乐制作人和《周六夜现场》的音乐总监哈尔·威尔纳于4月7日因冠状病毒引发的并发症去世，终年64岁。他给音乐传奇人物卢·里德、Lucinda Williams和玛丽安娜·菲斯福尔都制作过专辑，《周六夜现场》上周还特意对此进行了悼念，对哈尔·威尔纳的去世进行了特别致敬，一些现任和过去曾加入过的演职人员，包括亚当·桑德勒、蒂娜·菲、艾米·波勒和比尔·哈德尔一起唱了一首卢·里德的《Perfect Day》，以示纪念。

　　继音乐家们之后，演员似乎是好莱坞受冠状病毒打击最严重的群体。演艺界失去了好几位常年从事演员职业的老戏骨，比如马克·布鲁姆艾伦·加菲尔德Andrew Jack


　　布鲁姆在80年代经常出现在荧幕上，他经常以纽约嬉皮士的形象示人。他在《寻找苏珊》《盲目的约会》《鳄鱼邓迪》中均饰演主要角色。布鲁姆因冠状病毒导致的并发症于3月26日去世，终年69岁。


　　在弗朗西斯·福特·科波拉导演的《对话》和罗伯特·奥特曼导演的《音乐之乡》中，加菲尔德都饰演了令人难忘的人物角色。不过观众们更为熟悉的角色应该是他在《比利佛山警探2》中饰演的Lutz警长，在剧中他跟艾迪·墨菲演对手戏。加菲尔德于4月7日去世，享年80岁。



　　Andrew Jack是一位成功的方言指导师，最近还受雇于电影《蝙蝠侠》，跟罗伯特·帕丁森一起工作。他因冠状病毒导致的并发症于3月31日去世，享年76岁。不过星战迷们还是最熟悉Jack在《星球大战：最后的绝地武士》《星球大战：原力觉醒》中饰演的抵抗运动领袖Caluan Ematt少校一角。

　　其他因新冠病毒去世的演艺界人员还有杰伊·本尼迪克特，他在电影《异形》中饰演Newt的父亲。


　　李·费耶罗，她在电影《大白鲨4：复仇》中饰演一位母亲，在剧中他的儿子因鲨鱼的攻击死掉了，因此她还扇了警长Brody的耳光。

　　还有一位著名的配音演员Julie Bennett，她在1961年给电影《瑜伽熊》里面的Cindy熊进行了出色的配音。



　　除此之外还有女演员希拉里·希思，在恐怖片《驱魔降邪》中跟文森特·普莱斯演过对手戏。


　　还有意大利女演员露西娅·波塞，她参与过数十部电影，其中包括费德里科·费里尼的《爱情神话》


　　我们失去了许多娱乐界的资深工作者们，不只是音乐家和演员。日本喜剧王志村健与新冠肺炎进行了持续数周的抗争，最终还是在3月19日离开了人世，享年70岁。

　　意大利著名鞋样设计师Sergio Rossi也因新冠肺炎于4月2日去世，享年84岁。《顶尖大厨大师赛》第三季中的获胜者，大厨师Floyd Cardoz于3月25日因新冠肺炎引发的并发症去世，终年59岁。

　　CBS新闻的资深记者兼制片人Maria Mercader，从事了30多年的记者工作，在被检测冠状病毒呈阳性后，于3月29日去世，终年54岁。

　　另外，还有些职业运动员感染了新冠病毒，包括NBA和NHL的职业球员，首位因新冠肺炎去世的运动员是Tom Dempsey，他是新奥尔良圣徒队的传奇射手，他天生右脚没有脚趾，他在运动和比赛的时候穿的是平底鞋，他于4月4日去世，享年73岁。



　　最后要说的是，迄今为止，在因冠状病毒去世的最著名的人中，有一位四次获得托尼奖的剧作家特伦斯·麦克纳利，他于3月24日去世，享年81岁。他最著名的作品有舞台剧《反串仍是爱》和《大师班》，还有音乐剧《蜘蛛女之吻》《拉格泰姆舞曲》《一脱到底》，他有三部戏剧都制作成了电影，其中包括《弗兰基与约翰尼》，后来阿尔·帕西诺和米歇尔·菲佛还出演了这部电影。

作者：Jami Philbrick   编辑：飒飒

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关键词： 疫情 新冠 去世 悼念 JamiPhilbrick
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