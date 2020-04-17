时光网特别回顾可怕的新冠病毒夺去的这些生命，追溯他们生前的事业。

时光网讯 目前新冠病毒肆虐全球，无论是名人还是娱乐界人士，跟世界上大部分人一样，都不能幸免于新冠病毒的大流行。





过去的几周时间里，好莱坞因为新冠病毒而失去了不少杰出的人物，这其中有极富传奇色彩的音乐家，还有众人皆知的演员，还有一位优秀的剧作家，一位职业运动员，一名资深记者，一位著名的厨师，一名时尚界设计师，除此之外，还有很多工作在电影或电视剧影视幕后的工作人员们。









时光网在此要特别回顾一下可怕的新冠病毒夺去的这些生命，追溯他们生前的事业。





在这次新冠疫情波及到的娱乐产业中，音乐界似乎是受影响最严重的领域。音乐界失去了两位音乐人，分别是传奇歌手兼作曲家John Prine，还有一位来自新奥尔良著名的爵士钢琴家Ellis Marsalis。











Prine最著名的就是《Angel from Montgomery》（《荒野求生》插曲），还有摇滚歌曲《Hello in There》，他还曾经一度被滚石杂志称为美国作曲界的马克·吐温。令人讽刺的是，Prine前不久刚刚获得了格莱美终身成就奖，后来就不幸罹患新冠肺炎，引发并发症，在他73岁之际，于4月7日与世长辞了。











Marsalis在他职业生涯中一共发行了将近20张专辑，他同时也从事音乐教育工作，教过的学生有小哈里·康尼克，还有他自己的两个儿子，Wynton和Branford。他于4月1日死于冠状病毒引发的肺炎，享年85岁。













其他一些因为冠状病毒致死的音乐人还包括，被誉为“爵士乐传奇”的Manu Dibango，他很擅长非洲爵士乡土风格的萨克斯风演奏和作曲。Dibango于3月24日离世，享年86岁。





Dibango最著名的就是1972年的那首热门单曲 “Soul Makossa," 迈克尔·杰克逊、威尔·史密斯、坎耶·韦斯特、蕾哈娜，还有A Tribe Called Quest都曾经唱过这首歌。





歌手兼作曲家，也是英国the Arrows的吉他手Alan Merrill，于3月29日因冠状病毒引发的并发症去世，终年69岁。他最著名的就是跟别人合作创作出的摇滚歌曲《I Love Rock ‘n’ Roll》，这首歌被Joan Jett & The Blackhearts翻唱过。





格莱美获奖者、乡村歌手Joe Diffie，最著名的是打榜歌曲《Third Rock from the Sun》和《John Deere Green》，也于3月29日因冠状病毒引发的并发症去世。











































































































CBS新闻的资深记者兼制片人Maria Mercader，从事了30多年的记者工作，在被检测冠状病毒呈阳性后，于3月29日去世，终年54岁。





另外，还有些职业运动员感染了新冠病毒，包括NBA和NHL的职业球员，首位因新冠肺炎去世的运动员是Tom Dempsey，他是新奥尔良圣徒队的传奇射手，他天生右脚没有脚趾，他在运动和比赛的时候穿的是平底鞋，他于4月4日去世，享年73岁。











作者：Jami Philbrick 编辑：飒飒