今天的重点电影新闻都在这里~





在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？









01.JJ公司与华纳将合作"黑暗正联"等剧











时代华纳旗下的流媒体平台HBO Max将顶住疫情压力，于今年5月上线。今天平台宣布，J·J·艾布拉姆斯与妻子的“坏机器人”公司，将与华纳电视联手，推出3部每集1小时的新美剧。这是自2019年坏机器人与华纳传媒宣布签订5亿美元的合作合同以来，官宣的第一批项目。









02.汤姆·哈迪发布《毒液》花絮视频，气氛诡异





幕后蓝幕花絮 如今居家的“汤老师”在ins上分享了一段莫名喜感的首部《毒液：致命守护者》花絮，他和里兹·阿迈德打着打着，气氛忽然奇怪了起来。





《毒液2》已拍摄完毕，正处在后期阶段，定于10月2日在北美上映，截至当前暂无改档信息。





03.娃娃说话了！美剧《憨憨》曝预告





预告 由安娜·肯德里克主演的喜剧剧集《憨憨》曝光一款预告片。该剧将于4月20日在Quibi上线。





该剧讲述编剧Cody(肯德里克)发现男友(唐纳尔·罗格)貌似出轨了，对象是……一个性爱玩偶。这个会说话、有感知的娃娃用“在颠覆父权制之前，咱们都是性爱娃娃”等发言和活泼精灵的性格引起了Cody的注意。在心理医师的建议下，她和娃娃踏上一场公路旅行，发展出友谊。





04.《阿特米斯的奇幻历险》6月上线Disney+





预告 迪士尼新片《阿特米斯的奇幻历险》曝光定档预告，宣布放弃院线上映，将于6月12日直接上线Disney+。

《阿特米斯的奇幻历险》根据爱尔兰作家欧因·科弗的奇幻系列小说改编。主角是热衷冒险的天才少年、年轻的犯罪首脑阿特米斯·法尔二世，他以各种计谋来获得财物，并维系因为父亲而陷于危机的家族。













01.《新·福音战士剧场版:│▌》推迟上映













受日本疫情影响，原定6月27日在日本公映的《新·福音战士剧场版:│▌》宣布推迟上映，新档期待定。

另外影片全新海报曝光，主要制作阵容公开。导演庵野秀明还亲自写信致歉，并慰问感染新冠的患者，表达对医务人员的感谢和敬意，鼓励大家以不屈不挠的精神共渡难关。 ​​​​

















01.戛纳电影节"市场"转线上交易为期6天











由包括CAA在内的美国四大经纪公司发起，联合30多家业内具有领导实力的独立电影公司，共同打造的戛纳虚拟市场，确认将于6月22日-28日上线。

据了解，该虚拟市场将展开为期六天的全球线上交易活动，为全球买家提供已完成影片放映、片花、样片、项目路演以及其他必要的电影市场交易服务。









01.《冰山上的来客》演员张冲霄去世











据长影集团消息，电影表演老艺术家张冲霄于4月15日在长春逝世，终年93岁。

张冲霄出演过20余部长影影片，以饰演配角居多，其中《冰山上的来客》的一班长、《吉鸿昌》的老周、《兵临城下》的大个子兵都是他演绎的经典银幕角色。2019年，张冲霄还荣获第17届中国电影表演艺术学会的“特别荣誉奖”。





02.《E.T.》摄影师染新冠肺炎去世











美国时间本周三（4月15日），曾为《外星人E.T.》《太阳帝国》《紫色》等史蒂文·斯皮尔伯格影片担任摄影的艾伦·达维奥因新冠肺炎在洛杉矶去世，享年77岁。





除了和斯皮尔伯格合作的上述三部影片，加上1990年《阿瓦隆》和1991年的《巴格西》，他曾五次提名奥斯卡最佳摄影。