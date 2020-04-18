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50年来第一次!SDCC漫展宣布取消!

旗下WonderCon也宣布取消 全部改期2021

2020-04-18 10:38:34 来源：Mtime时光网

今年的圣地亚哥漫展取消举办，参展的个人和展商们，可以选择要么退款，要么改期明年。


　　时光网讯　由于冠状病毒疫情，圣地亚哥国际动漫展（SDCC）宣布今年取消，这是50年来的第一次，现在定了明年7月恢复举办。在加州安纳海姆举办的WonderCon原定于4月10-12日之间举办，现在也被改期到明年3月26-28日。

　　“特殊时期需要特殊措施，我们采取这样的行为非常悲伤，但是知道这是正确的选择”，SDCC的发言人表示，“我们很期待有朝一日大家再相会，共同分享爱与愉快”。

SDCC发布的声明如下：

　　50年来的第一次，年度SDCC流行文化庆典的组织者们今日很遗憾地宣布，2020年将不再举办活动，明年7月22-25日恢复举办。我们原本希望冠状病毒疫情可以今年夏天有所减弱，但近日对于疫情的监控，还有加州州长的声明都让我们意识到，今年再举办活动将会是不安全的。



　　安纳海姆的WonderCon也面临相似的情况，原定2020年4月10-12日举办，现在改为2021年3月26-28日恢复举办。除了展会本身，原定2021年夏天，漫展博物馆会开门，现在博物馆的建造计划也会受到影响，但是不会影响届时游客们的参观体验。

　　SDCC也宣布，已购买2020年徽章门票的个人，可以选择要么退款，要么改期为明年，所有购买者下周都会受到邮件。2020年SDCC的展览者，也可以要么选择退款，要么改成2021年漫展参展。

　　接下来几天，漫展官方会取消所有官方酒店预订，全部退款。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： SDCC WonderCon
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