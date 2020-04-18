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"东木"老爷子来演布鲁斯韦恩怎么样?

"蝙蝠侠"动画片编剧:华纳没同意我的提案

2020-04-18 12:59:20 来源：Mtime时光网

动画片《蝙蝠侠：超越》的编剧称，他当年想把这个发生在未来哥谭的故事改编成电影，由克林特·伊斯特伍德饰演老年版布鲁斯·韦恩，但后来这一提案没能成型。


　　时光网讯　自1999年的动画剧集《蝙蝠侠：超越》开始，粉丝们就一直在期待哥谭的未来主义风格世界，可以有一天以真人版形式走上大银幕。这个动画片的创作者之一保罗·迪尼近日表示，一度想要让“东木”克林特·伊斯特伍德来出演老年版的蝙蝠侠/布鲁斯·韦恩。

　　保罗称2000年，华纳雇他来把动画片改编成真人电影，定下鲍兹·亚金《光辉岁月》）来执导，鲍兹与艾伦·伯内特共同编剧。保罗表示，“电影设置在哥谭的未来，但没有那种美好、未来主义感的边缘感，有点儿像个混合体。有点儿《黑暗骑士》，有点儿当代漫画，泰瑞·麦金纳斯和他的制服之类的，布鲁斯·韦恩是个老年人。”

东木版老年布鲁斯概念图

　　《蝙蝠侠：超越》发生在哥谭市的未来，布鲁斯·韦恩已经老了，一名叫做泰瑞·麦金纳斯的年轻人被布鲁斯招募来，继承他的衣钵。对于华纳和蝙蝠侠来说，2000年这个时间点很不同，当时离灾难性的《蝙蝠侠与罗宾》没过去多久，距离诺兰导演改变局面的《蝙蝠侠：侠影之谜》，还要再等5年的时间。

　　如果当年真的让东木老爷子训练年轻的泰瑞，成为哥谭市的新守护者，也许一切都会不一样。保罗当年跟华纳的提案更黑暗，受到了《银翼杀手》的启发。最终，华纳没有同意这一提案，保罗后来去写了新的动画电影《未来蝙蝠侠：小丑的逆袭》。《蝙蝠侠：超越》播了三季，2001年完结。目前，粉丝们还在期盼有朝一日这个剧集会被改编成真人电影。

　　蝙蝠侠粉丝们，目前还可以期待一下罗伯特·帕丁森主演的新版《蝙蝠侠》，明年夏天公映。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 蝙蝠侠：超越 蝙蝠侠 东木 克林特·伊斯特伍德
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