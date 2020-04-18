时光网讯
自1999年的动画剧集《蝙蝠侠：超越》
开始，粉丝们就一直在期待哥谭的未来主义风格世界，可以有一天以真人版形式走上大银幕。这个动画片的创作者之一保罗·迪尼
近日表示，一度想要让“东木”克林特·伊斯特伍德
来出演老年版的蝙蝠侠/布鲁斯·韦恩。
保罗称2000年，华纳雇他来把动画片改编成真人电影，定下鲍兹·亚金
（《光辉岁月》
）来执导，鲍兹与艾伦·伯内特
共同编剧。保罗表示，“电影设置在哥谭的未来，但没有那种美好、未来主义感的边缘感，有点儿像个混合体。有点儿《黑暗骑士》，有点儿当代漫画，泰瑞·麦金纳斯和他的制服之类的，布鲁斯·韦恩是个老年人。”
《蝙蝠侠：超越》发生在哥谭市的未来，布鲁斯·韦恩已经老了，一名叫做泰瑞·麦金纳斯的年轻人被布鲁斯招募来，继承他的衣钵。对于华纳和蝙蝠侠来说，2000年这个时间点很不同，当时离灾难性的《蝙蝠侠与罗宾》
没过去多久，距离诺兰导演改变局面的《蝙蝠侠：侠影之谜》
，还要再等5年的时间。
如果当年真的让东木老爷子训练年轻的泰瑞，成为哥谭市的新守护者，也许一切都会不一样。保罗当年跟华纳的提案更黑暗，受到了《银翼杀手》
的启发。最终，华纳没有同意这一提案，保罗后来去写了新的动画电影《未来蝙蝠侠：小丑的逆袭》
。《蝙蝠侠：超越》播了三季，2001年完结。目前，粉丝们还在期盼有朝一日这个剧集会被改编成真人电影。