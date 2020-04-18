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"乔乔兔"中"犹太女孩" 今年才满20岁

托马辛麦肯齐:导演会在镜头后一起扭动跳舞

2020-04-18 14:51:25 来源：Mtime时光网

在《乔乔的异想世界》中饰演阁楼中“犹太女孩”的托马辛·麦肯齐，与时光网聊了聊她在片中的表演。


　　时光网洛杉矶讯　《雷神3》导演塔伊加·维迪提执导与编剧的黑色喜剧《乔乔的异想世界》，勇夺今年奥斯卡“最佳改编剧本”奖。片中饰演躲藏在阁楼中犹太女孩埃莎的，是来自新西兰的托马辛·麦肯齐。托马辛和小男主罗曼·格里芬·戴维斯演出一对欢喜冤家，奠定这部讽刺喜剧的情感重心。

　　“我刚读到剧本时非常惊讶，用独特的方式阐述一个大家耳熟能详的故事，” 麦肯齐接受时光网专访时表示。“这是那种你一看就知道很特别的剧本，也用不一样的方式传达重要信息，我一开始就想出演。”

　　托马辛·麦肯齐出生在演艺世家，父亲Stuart McKenzi是一位导演与编剧作家，母亲Miranda Harcourt是导演、演员兼表演教练，外婆Kate Harcourt也是一位演员。“我好像有记忆开始就在演戏，感觉已经好久了，” 今年7月才满20岁的麦肯齐说。



　　麦肯齐9岁时第一次上片场拍戏，对当时记忆犹新。她虽然从小跟着父母在片场长大，耳濡目染学习表演的技巧，但不是从小就立志要当演员。 “当时我只是为了赚零用钱当演员，想买娃娃什么的，”她说。

　　到了13岁那年，拍摄新西兰电影《Consent: The Louise Nicholas Story》，饰演一位从小被性侵长大的新西兰女孩Louise。“拍完这部电影，我意识到这是个可以改变世界的机会。从此开启我对演戏的热忱，” 麦肯齐表示。

　　之后，麦肯齐在大小电影中出演配角，如2014年《霍比特人：五军之战》饰演Astrid等 。2018年她首次担纲电影主演，和资深演员本·福斯特《叶落无痕》中饰演远离俗世的父女，演技备受肯定，展露头角。


《叶落无痕》

　　接着，麦肯齐在2019年奥斯卡的得奖电影《乔乔的异想世界》中，饰演匿藏在别人家中的犹太女孩埃莎，演艺事业达到新高峰。

　　麦肯齐拍摄《乔乔的异想世界》，与过去的演出经验很不相同。电影从剧本、拍摄、到后制剪辑之后，时常和刚开始想像的不同。“但因为塔伊加维迪提清楚他想要拍的是什么故事，所以从剧本到大银幕上的成果，几乎没有太大出入，” 麦肯齐说。“塔伊加脑中的故事架构十分清晰，同时也给演员们有自由发挥的空间。”

　　麦肯齐形容塔伊加·维迪提是一位非常务实，且亲力亲为的导演，“塔伊加在真实生活中非常好笑逗趣，同时我也很庆幸地发现，他心地非常善良。他花了很多时间在《乔乔的异想世界》，对他意义重大。”



　　维迪提执导的电影中，时常会看到他自己参一角，《乔乔的异想世界》也不例外。这回他戴上小胡须、穿上假的增肥装，化妆成纳粹独裁君王希特勒，导戏的时候也不见得会脱下。

　　麦肯齐回忆拍戏时印象最深刻的时刻，“我们在暑假拍摄，摄影棚非常的热，我们每个人都大汗淋漓。塔伊加索性把上半身的希特勒戏服脱了散热，底下就只穿着假的增肥装，然后他的希特勒小胡子还因为流汗湿了乱跑，很好笑。”

　　以喜剧口吻嘲讽希特勒纳粹的《乔乔的异想世界》，以具有象征意义的舞蹈作为结尾。“舞蹈不断在片中被提起，所以片尾这场舞，是实现这部电影赋予舞蹈的意义，” 麦肯齐表示。



　　片尾以特写镜头捕捉麦肯齐和罗曼·格里芬·戴维斯的尴尬地表情，从一开始不自在的扭动，慢慢“入戏”到投入的跳舞。麦肯齐有点尴尬腼腆的说：“我一开始感觉很囧、很不好意思，但塔伊加很棒，他在摄像机后头跟着我们一起扭。”

　　《乔乔的异想世界》的小男主罗曼·格里芬·戴维斯在拍摄时年仅10岁，但他情绪成熟的演技和专业态度反应在片中，和托马辛的对手戏更是让《乔乔的异想世界》的怪诞滑稽，更有情绪价值的情感重心。

　　麦肯齐表示，当时的准备过程，跟罗曼的大银幕默契培养过程很自然。“当时我想念妹妹，他和罗曼的年纪一样大，所以我有点将这份姐妹情谊转嫁到他身上。他现在就像我弟弟一样。我们和一般姐弟一样很多时间都玩在一起，我想在电影中也可以明显感觉到。”


今年1月

　　《乔乔的异想世界》触及许多人生的不确定性，身处逆境的埃莎即使无比迷惘和戒慎恐惧，内心仍保有一点点同龄女孩对未来会有的憧憬。 “埃莎幻想、梦想、或是渴望预知未来，如果幸运存活过这场劫难的话，试着正面思考，” 麦肯齐表示。 “我想大家对这点都会有共鸣，因为没人知道未来会发生什么事。”

作者：Stephanie Wu   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 乔乔的异想世界 托马辛·麦肯齐 StephanieWu
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托马辛·麦肯齐

托马辛·麦肯齐

Thomasin McKenzie

职业：演员

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