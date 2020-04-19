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疫情当前，电影行业如何生存下去？

来看看这份《中国电影拯救计划》

2020-04-19 12:29:52 来源：电影票房

在长期停工的现在，不光是从业者，许多影院公司也都到了濒临倒闭的边缘。
来源：电影票房

      大家好，我是电影票房，一个热爱这个行业的从业者。

      因为此次疫情，中国电影业遭受到了前所未有的冲击，并且由于影院作为一个高密场所，在目前的防疫形式下，也无法复工营业，对此从业者们表示理解，毕竟万一要是出现一个无症状感染者，对于同场的其他观众来说太过危险，谁也不能保证做到万无一失，谁也担不起这个责任。

      但理解归理解，从业者们也不是家里有矿，也是需要生活的，在长期停工的现在，不光是从业者，许多影院公司也都到了濒临倒闭的边缘。虽然电影行业对于行业来说，不论是产值还是规模，都排不上号，也不是什么刚需，但也关系到上百万人的生计。

      我们也明白目前处在特殊时期，论优先级电影也的确不靠前，部门机构也需要优先顾忌那些产业规模更大产值更高的行业，而且由于此前的抗疫付出，政府机构其实手里也没多少钱了，况且财政补贴，降低租金这些，也都不是我们电影从业者可以决定的事，所以还是想一下目前我们能做到的事情。



1.专资是否可以返还

      首先是专项资金的返还，目前处于特殊时期，行业已经到了崩溃的边缘，是否可以通过返还此前征收的专资，缓解一下目前影院的燃眉之急。

2.行业集体抱团的自救

      此外行业本身也要开始展开自救，目前在影院无法开业的情况下，我唯一能想到的普适方法，只有寅吃卯粮，通过预支我们的未来，来拯救我们的现在。联合全国所有院线，影投，渠道，以及片方，大家团结一致，一起共渡危机。

      此前虽然有个别影院也提前贩卖过通兑卷或者会员卡，但太过零散，没有形成统一的声浪，也没有太多扩散，因此也没有什么效果，所以我们需要整个行业一起团结协作。

      首先我们需要一个可以牵头的大哥，这个大哥能够统合整个业界，因此可以由电影局牵头领导，整合猫眼淘票票与各家影院自营app，以各自影院/影投/院线为单位，售卖各家的影院通兑卷，由于此次疫情无人可以预知多久结束，通兑卷的期限可以设置长久一点，比如有效期一年，亦或者更长，也可以通过根据有效期的长短进行价格划分。

      要做到这一点，还需要片方的支持，大家一起协商降低未来最低限价，这样可以尽量降低通兑卷的价格门槛，好让更多的人能够参与进来。

      同时，我们也需要保证观众的利益，建立起一个较为完善的退还机制，让购买了未能撑过此次危机影院兑换券的观众，可以退还自己的金额，要做到这一点，我们可以实行同一整体结算制度，这样即使旗下部分门店关闭了，也能保证后续的一个退还可以实施。

      此外为了保证传播效果与尽量扩散自救活动的影响，我们还需要整个行业与外界的支持。

      首先，我们自己行业方面，终端影院要思考如何更多的提高通兑卷的吸引力，让更多的人购买，片方方面，除了协商降低未来限价外，也可以思考如何运用自己的影响，让这次自救活动能够更大范围的扩散出去，诸如动员从业的艺人，通过他们的影响力，扩散自救行动范围，提高自救行动购买转化率。毕竟影院终端是这个行业的基础，在这次大危机下，我们唯有携手齐力，才能有更大的把握度过危机，为我们的未来留下更多的生机与活力。

      同时，我们也需要来自其他行业的帮助，比如互联网方面，像是头部的两微一抖，以往电影行业为他们创造了不少流量，如今电影行业已经到了危急存亡之刻，我们希望能够得到他们的帮助与扶持，像是给予足够多以及持续的曝光，让此次自救活动能够有足够的声量的同时，也让此次活动不至于一波热度之后就销声匿迹。

      还有那些营销号，平日里从电影这块赚取了不少钞票，我希望此次自救活动展开后，这些营销号们，能够自觉帮忙扩散，并在自己的主页与公众号里，长期保持活动链接，毕竟如果电影这块要是死了，未来你们的收入也会大幅度减少。

      最后我们最需要的，是来自所有观众的支持，因为到最后决定我们的命运的，依旧是你们，只有你们给予足够多的支持，影院才能获得更多的生机。

      考虑到即使疫情结束，收到影响的电影市场也不会立马恢复，加上很多影片因为疫情停工停产，很有可能会出现无片愿意上，或者个别时间无片可上的情况，我们可以在售卖通兑卷的同时，加入一个投票环节，将以往历年上映的优秀影片进行投票，然后将得票最多的影片们在后续复映。投票规则可以是购买一到几张通兑卷，给予一张投票权，然后后面逐次递增，最高单次可以获得三到五张票之类的，这样既圆了一些观众的遗憾，也能保证后续市场能有充足的供给，同时还能有不错的收益。

      当然以上措施，可能执行起来并不顺利，也可能效果并不显著，对于目前的危机来说，可能也只是杯水车薪，但只要能够稍缓一下燃眉之急，给影院争得一时喘息之机，我们就能多一点希望，作为一个热爱这个行业的从业者，我是衷心希望中国电影能够胜利度过此次危机，能够涅槃重生。

      以上方案与计划，已提交给电影局领导，我相信领导们也在苦思如何解决问题，让行业危机早日解除，希望最终能有一个不错的结果，最后就让我们一起努力与忍耐吧。

      我是电影票房，一个热爱这个行业的从业者。 

作者：电影票房   编辑：羊羊

关键词： 电影产业
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