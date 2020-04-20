里德·哈斯廷斯和妻子发表声明表示，面对疫情的蔓延，他们希望低收入国家的人民得到疫苗的帮助。“全球疫苗和免疫联盟”也表示，这笔钱将用于疫苗的研发，一旦成功将尽快生产，让全球尽可能多的国家地区受益。





里德·哈斯廷斯是Netflix的联合创办人、CEO和董事会主席。目前他个人财富大概有46亿美元，大部分来自于所持有的Netflix股票。