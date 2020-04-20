时光网讯
新冠疫情让全球陷入危机，演艺圈除了举办“居家慈善音乐会”筹集善款，也有人直接捐款。Netflix的CEO里德·哈斯廷斯
和妻子帕蒂·奎琳捐款3000万美元用于疫苗研发，受捐机构为比尔·盖茨夫妇成立的“全球疫苗和免疫联盟”。
里德·哈斯廷斯和妻子发表声明表示，面对疫情的蔓延，他们希望低收入国家的人民得到疫苗的帮助。“全球疫苗和免疫联盟”也表示，这笔钱将用于疫苗的研发，一旦成功将尽快生产，让全球尽可能多的国家地区受益。
里德·哈斯廷斯是Netflix的联合创办人、CEO和董事会主席。目前他个人财富大概有46亿美元，大部分来自于所持有的Netflix股票。
新冠疫情冲击了全球经济，但以Netflix为首的流媒体是少数受益的娱乐公司，华尔街研究员Michael Nathanson预测，今年第一季度Netflix美国订户将增加175万，国际订户将增加846万，全球累计订户将逼近1.77亿。Nathanson认为，接下来Netflix的股价依旧会上涨。
不过在这次疫情期间，Disney+订户增加不如预期，原因是《曼达洛人》之后，该平台具有吸引力的新内容不够多。对于还未正式上线的HBO Max和Peacock，这位分析员并不是特别看好：“用户需要斟酌，有线电视、Netflix和亚马逊都订了后，剩下的流媒体要么价格太贵，要么不值得我去订阅。”