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时光早报:"花木兰"续集有望开发??

奈飞CEO捐款3千万 "幽灵公主"发黑胶唱片

2020-04-20 08:42:43 来源：Mtime时光网

早上好，新的一周开始了，全球电影圈发生了哪些大事？

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 《花米兰》续集有望开发？？



　　根据外媒The DisInsider报道，好莱坞产业内部人士称《花木兰》虽然还没有公映，但续集已经准备开始筹备工作了，克里斯·班德杰森·里德杰克·韦纳均回归制片。目前还没有为续集选定编剧，影片不会从当年直接发碟的动画版《花木兰2》中寻找灵感，而是一个原创故事，不过本续集具体是否会成型，还要看《花木兰》7月24日上映后的美国本土与海外票房表现。
02. 《养虎为患》点播超过5百万分钟



　　Netflix近日现象级的纪录片美剧《养虎为患》，3月20日播完前七集后，4月12日又播出了特别篇第八集“虎王与我”。本集播出后的一周之内，点击播放量就超过了其它所有剧集。根据调查公司，前七集的点播分钟数，比Netflix和亚马逊平台上的所有内容都要多，自3月23-29日期间，用户共观看了累计530万分钟的《养虎为患》，这比排名第二的《黑钱胜地》要多出50%。
03. 奈飞CEO夫妇捐3000万美元研发新冠疫苗


　　Netflix的CEO里德·哈斯廷斯和妻子帕蒂·奎琳,捐款3000万美元用于疫苗研发，受捐机构为比尔·盖茨夫妇成立的“全球疫苗和免疫联盟”。里德·哈斯廷斯和妻子发表声明表示，面对疫情的蔓延，他们希望低收入国家的人民得到疫苗的帮助。里德是Netflix的联合创办人、CEO和董事会主席。目前他个人财富大概有46亿美元，大部分来自于所持有的Netflix股票。
04. 《灯塔》导演：曾想拍成NC-17级



　　导演罗伯特·艾格斯近日在与外媒的访谈中，聊到了新作《灯塔》，他表示在拍完2015年的《女巫》之后，和A24的关系很好。他当年给A24为《灯塔》做提案时说，“我试图说服他们用35mm黑白负片拍，要有男性正面裸体，还要有勃起镜头。A24说，黑白片可以，奇怪的东西也可以，但不能被分级为NC-17啊。”对此，罗伯特认为很公平，“如果你要拍《灯塔》，你就得拍点儿无法解释的东西”。
05. 翻拍版《山谷女孩》发布预告片与海报









　　1983年的青春浪漫喜剧《山谷女孩》，被改成了新版同名音乐电影，影片近日发布了首支预告片、海报和几张剧照。原版电影的主角可是尼古拉斯·凯奇，新版女主角则是《忌日快乐》中死了很多遍的杰西卡·罗瑟。影片BGM都是80年代摇滚乐，汪可盈罗根·保尔（“劈叉哥”）、卡米拉·梦露（小李子现女友）与朱迪·格雷尔等人也均参演，新版《山谷女孩》将于5月8日上线。

01. 《幽灵公主》首次发行黑胶唱片



　　吉卜力工作室出品、宫崎骏导演的1997年经典动画电影《幽灵公主》，将于今夏首次发行黑胶唱片，7月24日，久石让为本片创作的原版配乐将会以3种版本面世。第一版本是东京爱乐乐团的表演，包括米良美一的歌唱版本；第二版本是由捷克爱乐乐团最新表演的版本；第三版本中包含了宫崎骏为配乐写下的许多笔记和点子。今年5月，吉卜力的21部动画片将在HBO Max平台上线。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 养虎为患 幽灵公主 灯塔 Netflix 山谷女孩 花木兰
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