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不知道疫情期间，隔离在家的大家都在干嘛，反正“滚导”詹姆斯·古恩
没闲着。他近日在Twitter上疯狂输入，上周五还拉了个片单，纪录了自己心中最推荐的50多部动作电影——“隔离期间可看的A+动作电影”。滚导在自己的instagram视频中也表示，这些都是他最爱的动作电影。
完整名单如下：
1.《功夫》（2004），中国香港（周星驰执导）
2.《黑客帝国》（1999）
3.《谍影重重3》（2007）
4.《虎胆龙威》（1988）
6.《共同警备区》（2000），韩国（朴赞郁执导，李秉宪、宋康昊、李英爱主演）
7.《精英部队：大敌当前》（2010），巴西（“毒枭”瓦格纳·马拉演的）
8.《亲切的金子》（2005），韩国（朴赞郁执导，李英爱、崔岷植主演）
12.《黄海》（2010），韩国（罗泓轸执导，河正宇主演）
16.《卧虎藏龙》（2004），中国台湾（李安执导）
18.《东方三侠》（1993），中国香港（杜琪峰执导，杨紫琼、梅艳芳、张曼玉主演）
21.《喋血双雄》（1989），中国香港（吴宇森执导）
22.《醉拳2》（1994），中国香港（刘家良执导，成龙、梅艳芳主演）
23.《方世玉》（1993），中国香港（元奎执导，李连杰、李嘉欣、赵文卓主演）
32.《侠盗高飞》（1992），中国香港（林岭东执导，周润发、任达华、黄秋生主演）
33.《老男孩》（2005），韩国（朴赞郁执导，崔岷植主演）
41.《危险人物》（1999），特意标明“剧场版”
42.《撕裂的末日》（2002）
43.《疾速特攻》（2014）
44.《头号公敌》（2008），法国
45.《头号公敌续集》（2008），法国
46.《血染雪山堡》（1968）
47.《四五口径女郎》（1981）
48.《青蛇》（1993），中国香港
49.《菲利普船长》
50.《七武士》（1954），日本
51.《雷霆万钧》（1977）
52.《日落黄沙》（1969）
53.《V字仇杀队》（2006）
54.《狼族盟约》（2001），法国
编辑：甄甏甏