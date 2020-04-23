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滚导推荐50部动作佳片 "功夫"列榜首!

黑客帝国 碟中谍6 卧虎藏龙 喋血双雄上榜

2020-04-23 08:04:39 来源：Mtime时光网

隔离在家，来看看滚导的“50部动作佳片”片单好了。
　　时光网讯　不知道疫情期间，隔离在家的大家都在干嘛，反正“滚导”詹姆斯·古恩没闲着。他近日在Twitter上疯狂输入，上周五还拉了个片单，纪录了自己心中最推荐的50多部动作电影——“隔离期间可看的A+动作电影”。滚导在自己的instagram视频中也表示，这些都是他最爱的动作电影。

　　滚导的这一片单涵盖了不同国家，不同时期，还有不同动作风格，品种多样、花色齐全，如果你最近在寻找想看的动作电影，不妨参考，总有一款适合你。也许让中国影迷们想象不到的是，排第一的是周星驰导演的《功夫》，接下来还有《黑客帝国》《谍影重重3》《疾速特攻》《夺宝奇兵》《碟中谍6：全面瓦解》等影迷们非常熟悉的商业大片。

　　除了《功夫》，还有包括《大逃杀》（2000）、《亲切的金子》（韩国）、《守夜人》（俄罗斯），与《卧虎藏龙》《英雄》《喋血双雄》等在内的非美国电影，以及《西北偏北》《法国贩毒网》《警网铁金刚》这样的经典老片。

完整名单如下：

1.《功夫》（2004），中国香港（周星驰执导）



2.《黑客帝国》（1999）


3.《谍影重重3》（2007）


4.《虎胆龙威》（1988）


5.《明日边缘》（2014）


6.《共同警备区》（2000），韩国（朴赞郁执导，李秉宪、宋康昊、李英爱主演）


7.《精英部队：大敌当前》（2010），巴西（“毒枭”瓦格纳·马拉演的）


8.《亲切的金子》（2005），韩国（朴赞郁执导，李英爱、崔岷植主演）


9.《碟中谍6：全面瓦解》（2018）


10.《警网铁金刚》（1968）


11.《西北偏北》（1959）


12.《黄海》（2010），韩国（罗泓轸执导，河正宇主演）


13.《突袭》（2012），印尼


14.《英雄》（2002），中国（张艺谋执导）


15.《守夜人》（2004），俄罗斯


16.《卧虎藏龙》（2004），中国台湾（李安执导）


17.《飓风营救》（2008）


18.《东方三侠》（1993），中国香港（杜琪峰执导，杨紫琼、梅艳芳、张曼玉主演）


19.《法国贩毒网》（1971）


20.《机械战警》（1987）


21.《喋血双雄》（1989），中国香港（吴宇森执导）


22.《醉拳2》（1994），中国香港（刘家良执导，成龙、梅艳芳主演）


23.《方世玉》（1993），中国香港（元奎执导，李连杰、李嘉欣、赵文卓主演）


24.《疯狂的麦克斯：狂暴之路》（2015）


25.《杀死比尔1》（2003）


26.《恶女》（2017），韩国


27.《复仇战姬》（2018），法国


28.《怒火攻心》（2006）


29.《王牌特工：特工学院》（2015）


30.《纽约大逃亡》（1981）


31.《大逃杀》（2000）


32.《侠盗高飞》（1992），中国香港（林岭东执导，周润发、任达华、黄秋生主演）


33.《老男孩》（2005），韩国（朴赞郁执导，崔岷植主演）


34.《007之霹雳弹》（1965）


35.《尼基塔》（1990），法国


36.《这个杀手不太冷》（1990），法国


37.《紧急搜捕令》（1973）


38.《生死时速》（1994）


39.《夺宝奇兵》（1981）


40.《迷失1971》（2014）


41.《危险人物》（1999），特意标明“剧场版”


42.《撕裂的末日》（2002）


43.《疾速特攻》（2014）


44.《头号公敌》（2008），法国


45.《头号公敌续集》（2008），法国


46.《血染雪山堡》（1968）


47.《四五口径女郎》（1981）


48.《青蛇》（1993），中国香港


49.《菲利普船长》


50.《七武士》（1954），日本


51.《雷霆万钧》（1977）


52.《日落黄沙》（1969）


53.《V字仇杀队》（2006）


54.《狼族盟约》（2001），法国

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 动作片 滚导 詹姆斯·古恩 黑客帝国 碟中谍6 卧虎藏龙 喋血双雄
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