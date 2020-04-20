光线2019年主要依靠《哪吒》，2020年可能要靠《姜子牙》，筹备中的项目包括新版《三体》









财报显示，光线传媒2020年不变的是将不断深化IP储备，在内容方面做精细化、专业化和系列化方向发展；持续开发动漫电影，扶持优秀的动漫团队；依托主营业务优势，拓展关联的艺人经纪、实景娱乐等业务。





而明显的变化是，基于今年的市场环境，光线传媒会以风险防控为首要原则，适当加大对电视剧/网剧的投入，作为企业营收的有益支持和补充。









《姜子牙》原定今年春节档上映





处于筹备/制作阶段的电影则有40部，包括已经在制作中的《深海》《大鱼海棠2》《凤凰》，和处于前期策划阶段的《哪吒2》《白夜行》《三体（新）》以及正在招募演员的《五个扑水的少年》。





光线开发的《三体》不知和没上映的这版有没有关系









2019年利润关键：《哪吒》





《哪吒》是2019年光线传媒赚钱的关键





2019年全国的总体票房为641.48亿元，这意味着光线的138.67亿元约占21.62%；相比较于2018年的12.1%有了大幅度的上升，这说明光线传媒投资/发行影片的市场占有率进一步提升。





这种提升很大程度上来自于电影《哪吒》，这部票房接近50亿元的动画电影，打破了中国影史的诸多纪录。光线彩条屋是主控出品+宣发方，所以光线的收益是最大，贡献了约10亿元的纯收益，助力光线在Q3业绩实现了井喷，Q3的净利润同比暴增400%，拉动全年扣非净利润的增长。





除了《哪吒》，光线传媒其他国产电影的成绩亮点不多。24亿元保底的《疯狂的外星人》不及预期，最终票房22.13亿元；邓超的《银河补习班》口碑出现极大分化，导致影片的票房最终没能突破10亿元，停留在8.78亿元的水平。





光线官宣的2020年剧集片单





