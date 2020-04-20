时光网综合报道
根据国内多家财经媒体消息，4月16日光线传媒发布2019年年报，实现净利润9.48亿元，相比较2018年的13.73亿元下降31%。在对2020年的展望中光线透露：处于筹备/制作电影包括制作中的《深海》
《大鱼海棠2》《凤凰》
，和处于前期策划阶段的《哪吒2》《白夜行》《三体（新）》等
。
财报显示，光线传媒2020年不变的是将不断深化IP储备，在内容方面做精细化、专业化和系列化方向发展；持续开发动漫电影，扶持优秀的动漫团队；依托主营业务优势，拓展关联的艺人经纪、实景娱乐等业务。
而明显的变化是，基于今年的市场环境，光线传媒会以风险防控为首要原则，适当加大对电视剧/网剧的投入，作为企业营收的有益支持和补充。
从具体项目来看，院线电影方面，2020年光线传媒预计将上映《姜子牙》《妙先生》
《我的女友是机器人》《八佰》
在内的13部电影，但由于疫情因素，具体的上映时间全部处于待定状态。
处于筹备/制作阶段的电影则有40部，包括已经在制作中的《深海》《大鱼海棠2》《凤凰》，和处于前期策划阶段的《哪吒2》《白夜行》《三体（新）》以及正在招募演员的《五个扑水的少年》。
此外，2020年，光线传媒预计制作、播出的网剧、网络电影和电视剧总共达25部，包括此前已经播出的、孙红雷等主演的《新世界》，高希希导演的《山河月明》，以及《左耳》《大理寺日志》
《怪医黑杰克》等。
2019年利润关键：《哪吒》
2019年全国的总体票房为641.48亿元，这意味着光线的138.67亿元约占21.62%；相比较于2018年的12.1%有了大幅度的上升，这说明光线传媒投资/发行影片的市场占有率进一步提升。
这种提升很大程度上来自于电影《哪吒》，这部票房接近50亿元的动画电影，打破了中国影史的诸多纪录。光线彩条屋是主控出品+宣发方，所以光线的收益是最大，贡献了约10亿元的纯收益，助力光线在Q3业绩实现了井喷，Q3的净利润同比暴增400%，拉动全年扣非净利润的增长。
除了《哪吒》，光线传媒其他国产电影的成绩亮点不多。24亿元保底的《疯狂的外星人》不及预期，最终票房22.13亿元；邓超的《银河补习班》口碑出现极大分化，导致影片的票房最终没能突破10亿元，停留在8.78亿元的水平。
光线官宣的2020年剧集片单