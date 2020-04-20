今天的重点电影新闻都在这里~





在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？









01. 金像奖将于5月6日线上揭晓奖单









39届香港电影金像奖宣传片 第39届香港电影金像奖将于5月6日下午3点，通过线上直播形式，揭晓19个奖项的最终归属。第39届香港电影金像奖官方预告片也新鲜发布。









——入围者是否会在直播中出镜？ 尔冬升：基于人数涉及112位，再加上分布中国台湾、中国内地等，需动用大量人力，故决定只从简宣布赛果。

——如何把奖杯交到得奖人手上？ 尔冬升：这个奖怎么颁要等疫情过了（再说），如果有内地和台湾的演员（获奖），要等取消隔离令了才可以，到时候再想办法。

——是否会另行举办颁奖礼补偿？ 尔冬升：要看疫情和交通情况，现在无法估计。其实已经有几个时段想好，一个想法是在第40届金像奖记记者招待会时，亦有可能是第40届金像奖前一个星期六举行另一个仪式。但都还没有决定到。底线当然是希望在第40届前颁，会尽量在明年颁奖礼补偿。 02.光线开发新《三体》电影，《白夜行》《怪医黑杰克》等均计划投拍





















01. 疫情当前，外国人又想起了汽车影院







