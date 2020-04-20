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时光晚报：香港金像奖将线上揭晓奖单

光线开发新"三体"电影 汽车影院海外火爆

2020-04-20 20:48:48 来源：Mtime时光网

今天的重点电影新闻都在这里~

　　在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？


01. 金像奖将于5月6日线上揭晓奖单


 

39届香港电影金像奖宣传片

　　第39届香港电影金像奖将于5月6日下午3点，通过线上直播形式，揭晓19个奖项的最终归属。第39届香港电影金像奖官方预告片也新鲜发布。

　　尔冬升将代金像奖董事局主持并揭晓最终奖项归属。尔冬升接受港媒采访时，也回应了此番特别形式颁奖的诸多问题：

——入围者是否会在直播中出镜？
尔冬升：基于人数涉及112位，再加上分布中国台湾、中国内地等，需动用大量人力，故决定只从简宣布赛果。

——如何把奖杯交到得奖人手上？
尔冬升：这个奖怎么颁要等疫情过了（再说），如果有内地和台湾的演员（获奖），要等取消隔离令了才可以，到时候再想办法。

——是否会另行举办颁奖礼补偿？
尔冬升：要看疫情和交通情况，现在无法估计。其实已经有几个时段想好，一个想法是在第40届金像奖记记者招待会时，亦有可能是第40届金像奖前一个星期六举行另一个仪式。但都还没有决定到。底线当然是希望在第40届前颁，会尽量在明年颁奖礼补偿。
02.光线开发新《三体》电影，《白夜行》《怪医黑杰克》等均计划投拍


　　根据国内多家财经媒体消息，4月16日光线传媒发布2019年年报，实现净利润9.48亿元，相比较2018年的13.73亿元下降31%。在对2020年的展望中光线透露：处于筹备/制作电影包括制作中的《深海》《大鱼海棠2》《凤凰》，和处于前期策划阶段的《哪吒2》《白夜行》《三体（新）》等。

　　从具体项目来看，院线电影方面，2020年光线传媒预计将上映《姜子牙》《妙先生》《我的女友是机器人》《八佰》在内的13部电影，但由于疫情因素，具体的上映时间全部处于待定状态。

　　处于筹备/制作阶段的电影则有40部，包括已经在制作中的《深海》《大鱼海棠2》《凤凰》，和处于前期策划阶段的《哪吒2》《白夜行》《三体（新）》以及正在招募演员的《五个扑水的少年》。

　　此外，2020年，光线传媒预计制作、播出的网剧、网络电影和电视剧总共达25部，包括此前已经播出的、孙红雷等主演的《新世界》，高希希导演的《山河月明》，以及《左耳》《大理寺日志》《怪医黑杰克》等。

01. 疫情当前，外国人又想起了汽车影院


　　疫情期间电影院关闭，但又想出门看电影怎么办？“汽车电影院”可能是一个不错的选择。近期，在电影院关闭后，已经没落的汽车电影院在欧洲、北美等地焕发生机，甚至在部分地区出现了一票难求的情况。

　　据外媒报道，目前德国的汽车电影院就很火爆。汽车影院要求观众在网上买票，凭二维码无需摇下车窗就能入场。现场还有工作人员监督大家没有随意下车走动。可以算是目前比较安全的观影方式了。

　　汽车影院起源于1933年的美国，曾作为“舶来品”在南京、北京、上海等地出现，但一直没有在国内形成规模。
02.《寄生虫》里的豪宅是特效做的？



《寄生虫》特效解析特辑

　　日前，奥斯卡最佳影片《寄生虫》曝光特效解析特辑，很多看起来是实拍的场景原来都是特效做的。

　　《寄生虫》讲述了发生在身份地位悬殊的两个家庭身上的故事：宋康昊饰演的无业游民父亲基泽，让寄托了家人生计希望的大儿子（崔宇植 饰）前往IT公司老总朴社长（李善均 饰）家应聘课外教师，随之发生了一连串意外事件。

　　在第92届奥斯卡颁奖典礼上，影片获得最佳影片、最佳导演、最佳原创剧本、最佳外语片四项大奖。
03."猫和老鼠""大力水手"动画师戴奇去世


　　美国动画师吉恩·戴奇曾因1960年的《蒙罗》，获得奥斯卡“最佳动画短片”小金人，他上周四在捷克布拉格的家中去世，并未公布死因。

　　1964年，吉恩因《这是努尼克》（Here’s Nudnik）与《如何避免交友》，两获奥斯卡“最佳动画短片”提名。吉恩的其它短片作品还包括《惊人的汤姆》（Tom Terrific），以及获得1958年奥斯卡提名的《西德尼家族树》等等。

　　吉恩1924年8月8日出生在美国芝加哥，1959年来到布拉格，原本只想待10天，但在当地遇见了自己的第二任妻子Zdenka，于是留了下来。吉恩执导了13集《猫和老鼠卡通套装》动画片，被许多观众认为是“风格最奇怪的猫和老鼠”，以及28集《大力水手》动画片。2004年，吉恩获得了动画界最高奖项“安妮奖”的“终身成就奖”温瑟·麦凯奖。

   编辑：SaSa

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关键词： 时光晚报
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