早上好，今天是周二，全球电影圈发生了哪些大事？





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。









01. 《蝙蝠侠》《闪电侠》等多部华纳新片改档















02. 平行时空的《好莱坞》首曝预告





03. 《神奇女侠2》发多张新剧照























04. 《侏罗纪世界3》导演发幕后照











05. 《冰雪奇缘2》新衍生短片“体操”









01. 《古战场传奇》男主山姆·修汉曾被霸凌6年















这影响了我的生活、精神状态，我的同事、朋友、家人、我自己，与我有联系的所有人，都遭到了诋毁、羞辱、虐待、死亡威胁、跟踪、私人信息被曝光、被恶意编造谣言。近日的谣言还包括我操纵粉丝、是深柜同性恋、敲诈粉丝钱财，忽视新冠肺炎疫情，这些事情我一件都没有做过。我是个普通人，跟我饰演的角色不一样。”