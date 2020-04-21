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时光早报:"蝙蝠侠"等多部华纳片改档

神奇女侠2发剧照 平行时空"好莱坞"发预告

2020-04-21 08:27:57 来源：Mtime时光网

早上好，今天是周二，全球电影圈发生了哪些大事？

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 《蝙蝠侠》《闪电侠》等多部华纳新片改档



　　华纳为旗下的几部新片更新了公映日期，马特·里夫斯执导的新版《蝙蝠侠》档期，由明年6月25日改成了明年10月1日，现在在伦敦刚拍好四分之一；汤姆·汉克斯主演的《未命名猫王传记片》，从原定的明年10月1日，推迟到11月5日。DC的电影版《闪电侠》由2022年7月1日改成了6月3日，提前了一个月。《雷霆沙赞2》则由2022年4月1日，推迟到11月4日。

　　《黑道家族前传》原定今年9月25日公映，先改到明年3月12日。休·杰克曼丽贝卡·弗格森共同出演的《追忆》，现在定档2021年4月16日。威尔·史密斯主演的《国王理查德》正在洛杉矶拍摄，原本今年11月25日公映，现在推迟到2021年11月19日。诺兰的《信条》现在依然今年7月17日，岿然不动。
02. 平行时空的《好莱坞》首曝预告

　　《美国恐怖故事》制作人瑞恩·墨菲和Netflix合作的新剧《好莱坞》首曝中字预告，原来这部设定在1940年代的剧集，讲述的并非真实历史，像是平行时空的好莱坞：黄金年代有同性恋男星，黑人女星能成为女主角、黑人编剧成为主流。这部7集的剧集云集“谢耳朵”吉姆·帕森斯萨玛拉·维文达伦·克里斯劳拉·海瑞尔等演员，华裔女星杨雅慧扮演黄柳霜。剧集将于今年5月1日上线。
03. 《神奇女侠2》发多张新剧照






　　华纳的超级英雄新作《神奇女侠2》，日前在《帝国》杂志上发布了一批新剧照。盖尔·加朵饰演的戴安娜，克里斯汀·韦格饰演的“豹女”与佩德罗·帕斯卡饰演的麦克斯均亮相，影片在北美从6月推迟到8月14日上映，差不多是今年北美暑期档仅剩的几部大片之一。《神奇女侠2》的时间线将跳转到80年代美苏冷战时期，影片由派蒂·杰金斯执导。
04. 《侏罗纪世界3》导演发幕后照



　　《侏罗纪世界3：统治》的导演科林·特莱沃若，今日在推特上发布了一张电影的幕后工作照。跟所有其它大片一样，本片的拍摄工作因疫情暂停。照片中的科林站在监视器后面看着拍摄情况，背景中白雪皑皑，监视器中的人物是饰演克隆小女孩儿“梅茜·洛克伍德”的伊莎贝拉·瑟蒙。安倍林影业转发了导演的推特，配文，“梅茜在侏罗纪世界中，身处于从未见过的环境里。”
05. 《冰雪奇缘2》新衍生短片“体操”

　　迪士尼动画大作《冰雪奇缘2》的衍生短剧《与雪宝在家》系列，今日再度更新，这一集叫做《体操》（Gymnastics）。雪宝在单杠上翻转非常灵活，落地也特别稳健，就是腿没了……（听上去很像《死神来了》，但实际上并没有我描述得这么惊悚）。该系列由乔什·盖德在家配音，动画总监Hyrum Osmond在家创作，目前已经出了好多集。

01. 《古战场传奇》男主山姆·修汉曾被霸凌6年



　　《古战场传奇》的男主角山姆·修汉近日在推特上发布长文，讲述了自己遭受极端粉丝骚扰的经历，“最近6年以来，我承受的持续霸凌、骚扰、跟踪与造谣，让我很迷茫、沮丧、受伤，需要发声。

　　这影响了我的生活、精神状态，我的同事、朋友、家人、我自己，与我有联系的所有人，都遭到了诋毁、羞辱、虐待、死亡威胁、跟踪、私人信息被曝光、被恶意编造谣言。近日的谣言还包括我操纵粉丝、是深柜同性恋、敲诈粉丝钱财，忽视新冠肺炎疫情，这些事情我一件都没有做过。我是个普通人，跟我饰演的角色不一样。”

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 蝙蝠侠 好莱坞 神奇女侠1984 侏罗纪世界3 冰雪奇缘2
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