过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01. 《蝙蝠侠》《闪电侠》等多部华纳新片改档
02. 平行时空的《好莱坞》首曝预告
03. 《神奇女侠2》发多张新剧照
04. 《侏罗纪世界3》导演发幕后照
《侏罗纪世界3：统治》
的导演科林·特莱沃若
，今日在推特上发布了一张电影的幕后工作照。跟所有其它大片一样，本片的拍摄工作因疫情暂停。照片中的科林站在监视器后面看着拍摄情况，背景中白雪皑皑，监视器中的人物是饰演克隆小女孩儿“梅茜·洛克伍德”的伊莎贝拉·瑟蒙
。安倍林影业转发了导演的推特，配文，“梅茜在侏罗纪世界中，身处于从未见过的环境里。”
05. 《冰雪奇缘2》新衍生短片“体操”
迪士尼动画大作《冰雪奇缘2》
的衍生短剧《与雪宝在家》系列，今日再度更新，这一集叫做《体操》（Gymnastics）。雪宝在单杠上翻转非常灵活，落地也特别稳健，就是腿没了……（听上去很像《死神来了》
，但实际上并没有我描述得这么惊悚）。该系列由乔什·盖德
在家配音，动画总监Hyrum Osmond在家创作，目前已经出了好多集。
01. 《古战场传奇》男主山姆·修汉曾被霸凌6年
《古战场传奇》
的男主角山姆·修汉
近日在推特上发布长文，讲述了自己遭受极端粉丝骚扰的经历，“最近6年以来，我承受的持续霸凌、骚扰、跟踪与造谣，让我很迷茫、沮丧、受伤，需要发声。
这影响了我的生活、精神状态，我的同事、朋友、家人、我自己，与我有联系的所有人，都遭到了诋毁、羞辱、虐待、死亡威胁、跟踪、私人信息被曝光、被恶意编造谣言。近日的谣言还包括我操纵粉丝、是深柜同性恋、敲诈粉丝钱财，忽视新冠肺炎疫情，这些事情我一件都没有做过。我是个普通人，跟我饰演的角色不一样。”