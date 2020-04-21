拍摄过程中，韩庚全程零替身，与专业拳手上演拳拳到肉的近身搏斗，面对对手的“高速拳”，生生硬扛下一千多拳。





《我们永不言弃》讲述一个令人热血沸腾的逆袭故事：拳王周始（韩庚饰）曾经战无不胜风光无限，性格跋扈嚣张，但他也因为狂傲而尝到了入狱的苦果。出狱后的周始性情大变，和女儿周自在相依为命，被困于人生低谷。更让人没想到的是，小自在不久后被确诊患上白血病，更给了周始致命一击。





“现实彷佛是一个无法战胜的对手，它的每一记重拳都将你一次次击垮。你能做的就是一次次站起来，举起双手，去保护你最在乎的一切。”最终，周始为自己，更为女儿，再次证明了自己，赢回尊严。





在片中，韩庚不仅剃头打造全新硬汉形象，更全身心投入半年地狱式拳击特训。拍摄过程中，他全程零替身，与专业拳手上演拳拳到肉的近身搏斗，面对对手的“高速拳”，生生硬扛下一千多拳。 电影中，韩庚为了激励女儿战胜病魔，立志重新开始地狱式训练，发誓要重夺拳王宝座，言传身教永不放弃精神。韩庚形容自己也被这段父女情深深触动，他说：“我也被这个亲情故事打动了，他们父女之间互相治愈、共同努力的奋斗情感，真的会令看过的人感动。”



















编辑：羊羊