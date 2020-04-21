执导了1984年老版《沙丘》的大卫·林奇导演近日表示，他对维伦纽瓦导演的新版《沙丘》毫无兴趣。

















老版《沙丘》





那么林奇会不会也不想看维伦纽瓦版的《沙丘》呢？林奇重复说，“我说了，我的兴趣为零。”





对于电影导演来说，老生常谈的问题就是，电影和美剧，这两种哪种形式更吸引他？林奇目前对美剧更感兴趣，“现在长片电影在我这儿是个大问题，除了那种票房大片儿。艺术片一点儿机会都没有，它们可能会在院线上映几周，还是那种特别小的艺术影院，然后就出蓝光碟或者上线流媒体了。大银幕观影的体验没了，虽然没了，但是还没有被遗忘”。





不过林奇也补充说，“你也不会真的拒绝得那么绝对，我喜欢持续性的故事，对我来说，美剧就是新的艺术片，你有完全的自由。音效没有大银幕上的好，画面也不够大，但是电视屏幕在越来越大，所以还是有希望的。你的故事有机会连续着讲下去，这就是我心中新的艺术电影”。