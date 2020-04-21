网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

大卫林奇:我对新版"沙丘"兴趣为零

"老版沙丘不是我想拍的电影 那是彻底失败"

2020-04-21 11:43:41 来源：Mtime时光网

执导了1984年老版《沙丘》的大卫·林奇导演近日表示，他对维伦纽瓦导演的新版《沙丘》毫无兴趣。


　　时光网讯　大卫·林奇真的什么都拍过了，从已成为传奇的艺术电影，到系列票房大作，再到能经得起时间检验的美剧。在近日与《好莱坞报道者》的访谈中，当被问到疫情自我隔离期间都在干嘛，林奇表示，他眼下没有在特别考虑的电影或者美剧项目。

　　丹尼斯·维伦纽瓦执导的新版《沙丘》，近日放出新剧照与海报，引起话题无数。执导了老版《沙丘》电影的林奇，对于这部新片的回应却是，“我对《沙丘》的兴趣为零。因为对我来说，很心痛，当时就是一场失败，我没有导演终剪权。这事儿我聊过几百万遍了，那不是我想拍的电影。我非常喜欢片中的一些部分，但对于我个人来说，这是一场失败。”


老版《沙丘》

　　那么林奇会不会也不想看维伦纽瓦版的《沙丘》呢？林奇重复说，“我说了，我的兴趣为零。”

　　对于电影导演来说，老生常谈的问题就是，电影和美剧，这两种哪种形式更吸引他？林奇目前对美剧更感兴趣，“现在长片电影在我这儿是个大问题，除了那种票房大片儿。艺术片一点儿机会都没有，它们可能会在院线上映几周，还是那种特别小的艺术影院，然后就出蓝光碟或者上线流媒体了。大银幕观影的体验没了，虽然没了，但是还没有被遗忘”。

　　不过林奇也补充说，“你也不会真的拒绝得那么绝对，我喜欢持续性的故事，对我来说，美剧就是新的艺术片，你有完全的自由。音效没有大银幕上的好，画面也不够大，但是电视屏幕在越来越大，所以还是有希望的。你的故事有机会连续着讲下去，这就是我心中新的艺术电影”。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 大卫·林奇 沙丘 丹尼斯·维伦纽瓦
关注时光网微信

相关电影/影人

大卫·林奇

大卫·林奇

David Lynch

职业：编剧

查看影人作品  >

沙丘

沙丘 (1984)

6.6

导演：大卫·林奇

主演：凯尔·麦克拉克伦

在线播放

沙丘

沙丘 (2020)

0.0

导演：丹尼斯·维伦纽瓦

主演：提莫西·查拉梅

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

续集总是比第一部烂？

这些作品颠覆你的认知

28
你认为哪些续集比第一部更好？哪些原作是续集永远无法超..
2

最迷人的反派，最性感的“变态”

演员朱迪·科默的自我修养

18
当朱迪·科默与Villanelle这个角色合二为一那天起，又一..
3

害怕吗？小岳岳“进军”时尚界了

岳云鹏写真大片曝光 另类时尚你打几分

13
不许笑！
4

共抗疫情，全球慈善音乐会线上开唱

Lady Gaga朗朗等全球音乐人家中接龙演出

22
北京时间4月19日上午8点，全球众多知名音乐人开启了这场..
5

给跪了！"超级英雄大战新冠病毒"短片

国外网友制作 漫威DC日漫团结在一起！

希望现实中的病毒尽快被科学家们打败！

查看更多