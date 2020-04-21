时光网讯 大卫·林奇
真的什么都拍过了，从已成为传奇的艺术电影，到系列票房大作，再到能经得起时间检验的美剧。在近日与《好莱坞报道者》的访谈中，当被问到疫情自我隔离期间都在干嘛，林奇表示，他眼下没有在特别考虑的电影或者美剧项目。
丹尼斯·维伦纽瓦
执导的新版《沙丘》
，近日放出新剧照与海报，引起话题无数。执导了老版《沙丘》
电影的林奇，对于这部新片的回应却是，“我对《沙丘》的兴趣为零。因为对我来说，很心痛，当时就是一场失败，我没有导演终剪权。这事儿我聊过几百万遍了，那不是我想拍的电影。我非常喜欢片中的一些部分，但对于我个人来说，这是一场失败。”
老版《沙丘》
那么林奇会不会也不想看维伦纽瓦版的《沙丘》呢？林奇重复说，“我说了，我的兴趣为零。”
对于电影导演来说，老生常谈的问题就是，电影和美剧，这两种哪种形式更吸引他？林奇目前对美剧更感兴趣，“现在长片电影在我这儿是个大问题，除了那种票房大片儿。艺术片一点儿机会都没有，它们可能会在院线上映几周，还是那种特别小的艺术影院，然后就出蓝光碟或者上线流媒体了。大银幕观影的体验没了，虽然没了，但是还没有被遗忘”。
不过林奇也补充说，“你也不会真的拒绝得那么绝对，我喜欢持续性的故事，对我来说，美剧就是新的艺术片，你有完全的自由。音效没有大银幕上的好，画面也不够大，但是电视屏幕在越来越大，所以还是有希望的。你的故事有机会连续着讲下去，这就是我心中新的艺术电影”。