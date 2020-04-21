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时光晚报：《与神同行》翻拍中国版动画

汤姆汉克斯详谈康复经历 孔侑裴斗娜有望合作

2020-04-21 20:45:52 来源：Mtime时光网

今天的重点电影新闻都在这里~

　　在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？


01. 韩国电影《与神同行》系列将在中国翻拍成动画电影



　　韩国电影《与神同行》系列将被中国翻拍为动画电影。《与神同行》改编自同名人气漫画，已推出过两部真人电影，由河正宇、车太贤、朱智勋、马东锡、李政宰等主演。

　　中国的众合千澄影视公司获得了《与神同行》系列的改编权、摄制权，将制作成院线动画电影，目前正在进行前期筹备及剧本改编工作。 ​​​​

01. 汤姆·汉克斯详谈战胜新冠病毒经历


　　汤姆·汉克斯接受外媒采访，回忆自己和妻子与新冠病毒抗争的经历。隔离治疗期间，他“身体有些疼痛，非常疲劳”，想做些简单的锻炼，但“（锻炼）12分钟后，我全身都湿透了。躺在医院的床上就睡着了。”

　　汉克斯还称，他的妻子丽塔·威尔逊的病情更严重。由于药物副作用，她产生强烈恶心感，有时甚至无法走路。

　　“丽塔比我经历了更艰难的时期，”汉克斯说道。“她发高烧，还有其他一些症状。她失去了味觉和嗅觉，长达三周多的时间中，她完全没法从食物中得到快乐……她实在是太恶心了，不得不从床上爬到厕所。”

　　3月12日，汤姆·汉克斯发文，透露自己与妻子新冠病毒检测结果呈阳性。3月17日，二人出院在澳洲租房隔离。3月28日，二人病情缓和，返回美国。
02.美国佐治亚州影院下周可恢复营业


　　日前，美国佐治亚州宣布，当地影院和餐厅可以于4月27日起恢复营业，同时需遵守加强卫生管理、保持社交距离等规定。

      此前，院线喜满客曾表示计划安排其在美国的影院于7月1日左右复工。

      佐治亚州早早放开了对影院的管制，但短期内影院可能还是会遇到诸多问题，比如暂时没有新片可供放映、员工无法及时复工、观众对密闭场所仍有疑虑等。影院经营真正恢复到正常状态可能还需要一段时间，但至少已经开始恢复了。
03.大卫林奇:我对新版《沙丘》兴趣为零


　　在近日与《好莱坞报道者》的访谈中，当被问到疫情自我隔离期间都在干嘛，大卫·林奇表示，他眼下没有在特别考虑的电影或者美剧项目。

　　丹尼斯·维伦纽瓦执导的新版《沙丘》，近日放出新剧照与海报，引起话题无数。执导了老版《沙丘》电影的林奇，对于这部新片的回应却是，“我对《沙丘》的兴趣为零。因为对我来说，很心痛，当时就是一场失败，我没有导演终剪权。这事儿我聊过几百万遍了，那不是我想拍的电影。我非常喜欢片中的一些部分，但对于我个人来说，这是一场失败。”

　　那么林奇会不会也不想看维伦纽瓦版的《沙丘》呢？林奇重复说，“我说了，我的兴趣为零。”

01.日本电影杂志《映画秘宝》评选2010年代十佳电影



　　今天复刊的日本电影杂志《映画秘宝》6月号上，刊载了《映画秘宝》编辑们评选出的2010年代十佳电影，最佳导演、男演员、女演员。榜单的选择和该刊定位一样偏商业娱乐。

2010年代十佳电影

1.《疯狂的麦克斯4：狂暴之路》
2.《火星救援》
3.《乐高蝙蝠侠大电影》
4.《超级英雄》
5.《巴霍巴利王：开端》《巴霍巴利王2：终结》
6.《杀手乔》
7.《英雄秀》
8.《十三刺客》
9.《黄海》
10.《遗传厄运》

2010年代最佳女演员
查理兹·塞隆

2010年代最佳男演员
亚当·德赖弗

2010年代最佳导演
詹姆斯·古恩
02.Netflix版《攻壳机动队》首曝片段，宣布续订第二季


片段

　　Netflix出品的3DCG动画剧集《攻壳机动队：SAC_2045》首曝片段，并宣布将制作第二季。

　　片段中，全身义体化的草薙素子试图控制住身份不明的“后人类”的行动。她进入到电脑空间，却陷入无法动弹的境况中。

　　该作由《苹果核战记》导演荒牧伸志及TV动画版《攻壳机动队》导演神山健治联合执导，TV动画版的制作公司Production I.G和动画短片《银翼杀手：2022黑暗浩劫》的制作公司SOLA DIGITAL ARTS联合制作。第一季将于4月23日上线Netflix。
03.孔侑裴斗娜有望合作新剧




　　据韩媒报道，孔侑(《釜山行》)商谈主演郑雨盛担任制片的Netflix科幻惊悚剧《寂静之海》，裴斗娜也在商谈出演。

　　故事讲述未来的地球由于全球荒漠化导致水和食物短缺，一组精英宇航员被派往月球上遗弃的研究基地，去收集神秘的样本。孔刘受邀扮演这组宇航员的队长。 ​​​​

   编辑：SaSa

关键词： 时光晚报
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