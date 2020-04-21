今天的重点电影新闻都在这里~





在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？









01. 韩国电影《与神同行》系列将在中国翻拍成动画电影















中国的众合千澄影视公司获得了《与神同行》系列的改编权、摄制权，将制作成院线动画电影，目前正在进行前期筹备及剧本改编工作。 ​​​​





01. 汤姆·汉克斯详谈战胜新冠病毒经历





















那么林奇会不会也不想看维伦纽瓦版的《沙丘》呢？林奇重复说，“我说了，我的兴趣为零。”





01.日本电影杂志《映画秘宝》评选2010年代十佳电影











今天复刊的日本电影杂志《映画秘宝》6月号上，刊载了《映画秘宝》编辑们评选出的2010年代十佳电影，最佳导演、男演员、女演员。榜单的选择和该刊定位一样偏商业娱乐。





2010年代十佳电影









2010年代最佳女演员





2010年代最佳男演员





2010年代最佳导演

02.Netflix版《攻壳机动队》首曝片段，宣布续订第二季













03.孔侑裴斗娜有望合作新剧

















故事讲述未来的地球由于全球荒漠化导致水和食物短缺，一组精英宇航员被派往月球上遗弃的研究基地，去收集神秘的样本。孔刘受邀扮演这组宇航员的队长。 ​​​​