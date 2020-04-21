汤老湿在instagram上发了一张高糊P图的“毒液吃掉蜘蛛侠”图片，配文“只是开个玩笑啦”，然而没过多久，他直接删除了这条动态。

汤老湿的低清毒液P图，现已删除 时光网讯 近期电影《毒液2》开始有了一些宣传动作，一向佛系低调的“汤老湿”汤姆·哈迪也活跃起来。昨天他在INS上发了一张高糊P图，图上的毒液大嘴咬着蜘蛛侠“汁水四溅”，就像把蜘蛛侠生生吃掉一样。值得玩味的是，汤老湿对这条动态的配文是“只是开个玩笑啦。”然而没过多久，他直接删除了这条动态。有网友猜测，此举是否暗示了《毒液2》真的会与蜘蛛侠联动呢？ 近期电影《毒液2》开始有了一些宣传动作，一向佛系低调的“汤老湿”汤姆·哈迪也活跃起来。昨天他在INS上发了一张高糊P图，图上的毒液大嘴咬着蜘蛛侠“汁水四溅”，就像把蜘蛛侠生生吃掉一样。值得玩味的是，汤老湿对这条动态的配文是“只是开个玩笑啦。”然而没过多久，他直接删除了这条动态。有网友猜测，此举是否暗示了《毒液2》真的会与蜘蛛侠联动呢？





此前曾有消息称，饰演蜘蛛侠的“荷兰弟”汤姆·赫兰德参与拍摄了《毒液2》的部分镜头，极有可能作为彩蛋出现在《毒液2》中。也有人推测《毒液2》很可能直接开启毒液与蜘蛛侠的合作关系，两人将在同一阵线对抗新反派“屠杀”，“双汤姆”银幕再度同框也吸引了诸多网友的关注和期待。





就在不久之前，摄影师Greg Williams发布了数张汤姆·哈迪拍摄《毒液2》时的幕后照片，紧接着导演安迪·瑟金斯在社交媒体上发了一张简笔画，图上毒液与屠杀的形象交叠在一起，旁边还写着“马上屠杀就要来了”，随后秒删，但仍有手快网友截屏保存下来。

幕后蓝幕花絮 上个周末，汤老湿也分享了一段短视频，是《毒液》拍摄期间与反派“暴乱”的演员里兹·阿迈德合作的打戏片段。对比原片片段，蓝幕前的两个人的动作莫名喜感，仿佛在打什么谜之太极。结合以上宣传动作，粉丝们开始猜测讨论；《毒液2》的首支预告是不是快要来了呢？

今年2月《毒液2》正式宣布全戏杀青，现已进入后期阶段。主演汤姆·哈迪（《盗梦空间》《敦刻尔克》）、米歇尔·威廉姆斯（《禁闭岛》《海边的曼彻斯特》）继续分饰“毒液”埃迪·布洛克及其前女友安妮·韦英，伍迪·哈里森（《三块广告牌》《老无所依》）饰演“屠杀”克莱图斯·卡萨伊，女星娜奥米·哈里斯（《007：幽灵党》《自杀小队》）将会在片中饰演“尖叫”一角，与“屠杀”组成“反派情侣档”。





影片定档10月2日北美首映，目前尚未受疫情影响调档，期待一下抢先北美上映吧！



