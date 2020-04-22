时光网讯
新冠疫情期间，流媒体无疑是获益最大的企业之一了。美国时间4月21日Netflix发布2020年第一季财报：新增订户1577万，创造了单季最高增长纪录。
截止目前，这家流媒体全球订户达到1.829亿，同比去年增长22.8%。这家在纳斯达克上市的公司股价最高来到484.8美元，也是历史新高。
在新冠疫情到来之前，Netflix预计2020年第一季度增加订户700万左右，目前的数字是预估的2倍多，可谓意外的惊喜。Netflix的CEO里德·哈斯廷斯
表示：“世界在经历一场难以置信的悲剧，我们也不知道未来还会有什么变化。希望接下来大家都能慢慢走出家门，第二季度的用户增长速度应该会下降，预估750万。”
他还说： “我们做的微小的贡献是，让大家的隔离生活没有那么难以忍受。现在我们能做的就是尽最大努力做好自己的内容，给他们配上字幕。人们需要娱乐，无论是在艰难的时刻还是在欢乐的时刻，需要逃离和相互联系。”
根据Netflix公开的数据，第一季度最受瞩目的纪录片《养虎为患》
有6400万观看人数（看过2分钟以上便统计），但最高纪录则是马克·沃尔伯格
主演的《斯潘瑟机密》
，拿到了8500万的观看人数。第三方尼尔森调查公司的数据是：在《养虎为患》
上线的前10天，有3430万独立用户看了这部纪录片，超过了当年《怪奇物语》
第二季的成绩。
好莱坞电影和电视剧组因为疫情停机会否影响到Netflix2020年的内容输出？对此Netflix表示，2020年要上线的内容都已经准备好了，但2021年的内容估计会受到一定的影响。
5月27日华纳传媒旗下的HBO MAX将上线，而NBC环球旗下的Peacock则会做7月15日上线，虽然Netflix第一季度如此强劲，但在今年它面临的竞争压力还是不小。