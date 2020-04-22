截止目前，这家流媒体全球订户达到1.829亿，同比去年增长22.8%。这家在纳斯达克上市的公司股价最高来到484.8美元，也是历史新高。

Netflix的CEO里德·哈斯廷斯









他还说： “我们做的微小的贡献是，让大家的隔离生活没有那么难以忍受。现在我们能做的就是尽最大努力做好自己的内容，给他们配上字幕。人们需要娱乐，无论是在艰难的时刻还是在欢乐的时刻，需要逃离和相互联系。”





《斯潘瑟机密》剧照









好莱坞电影和电视剧组因为疫情停机会否影响到Netflix2020年的内容输出？对此Netflix表示，2020年要上线的内容都已经准备好了，但2021年的内容估计会受到一定的影响。





5月27日华纳传媒旗下的HBO MAX将上线，而NBC环球旗下的Peacock则会做7月15日上线，虽然Netflix第一季度如此强劲，但在今年它面临的竞争压力还是不小。