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由于埼玉的力量实在是过于强大，无论面对如何可怕的敌人，都只需一拳就能分出胜负。之后，埼玉遇见了名为杰诺斯的改造人，后者在领略了埼玉的绝对强大之后拜其为师。与此同时，埼玉和杰诺斯报名加入了英雄协会，成为了真真正正有名有号的英雄，就此开始了打击罪恶之旅。





《一拳超人》原作漫画全球销量超过3000万册。2015年英文版在美国首次亮相时，第一册和第二册就登上了《纽约时报》漫画畅销书排行榜。



















据悉，《曼达洛人》第二季幸运地赶在3月初完成了制作，在那之后很快由于疫情扩散，居家隔离令就开始了。





























官方剧情简介为“一名年轻男子被判终身监禁，在狱中服刑时，他回想了导致他走上犯罪道路的人、环境和体制。”该片将于5月1日上线。