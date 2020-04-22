网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

时光早报："一拳超人"将拍好莱坞真人电影

"毒液2"延期上映 "饥饿游戏"拍前传电影

2020-04-22 07:33:58 来源：Mtime时光网

早上好~在你睡觉的时候，全球电影圈发生了哪些大事？

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 《毒液2》延期上映



片名动态Logo

　　超英续集《毒液2》宣布延档，从原定的10月2日推迟到明年6月25日北美公映。同时确定续集片名为《Venom：Let There Be Carnage》，动态Logo曝光。延档后，《毒液2》《蜘蛛侠3》上映相隔不到一个月。

　　而《毒液2》如今占据的是之前DC《蝙蝠侠》的档期。由于疫情导致拍摄中段，华纳已将《蝙蝠侠》延档至2021年10月。
02.《饥饿游戏》确定拍前传电影



　　苏珊·柯林斯创作的《饥饿游戏》前传小说《鸣鸟与蛇的歌谣》宣布将于5月19日发行后，狮门影业也第一时间宣布，将把该作改编成电影，曾执导《饥饿游戏2》《饥饿游戏3》弗朗西斯·劳伦斯将回归执导。

　　前传设定在《饥饿游戏》开始的64年前，也是第10届饥饿游戏的时候，聚焦施惠国总统斯诺18岁的故事，那时候他是一位相当有抱负的学生。饥饿游戏在举办多年之后，首度决定额外抽出负责训练参赛者的导师，而斯诺也被选中成为了最初的24位导师之一。
03.日漫《一拳超人》将拍成好莱坞真人电影



　　外媒报道，索尼影业将把知名日漫《一拳超人》改编成真人大电影，而且找来《毒液：致命守护者》编剧杰夫·皮克纳和斯科特·罗森伯格负责剧本，曾为漫威漫改电影及真人版《攻壳机动队》担任制片的阿维·阿拉德和阿里·阿拉德担任真人版《一拳超人》的制片人。

　　《一拳超人》主人公埼玉只是一介平凡的上班族，某日，在偶然之中遇见了遭到变种螃蟹攻击的少年，心中升腾起了正义之感，对其出手相救。就此之后，埼玉幼年时代的英雄梦想在内心里死灰复燃，为了变得更加强大，埼玉开始了艰苦的训练，一晃眼数年过去，他仿佛脱胎换骨般的获得了异常强大的力量，但却付出了变成光头的代价。

　　由于埼玉的力量实在是过于强大，无论面对如何可怕的敌人，都只需一拳就能分出胜负。之后，埼玉遇见了名为杰诺斯的改造人，后者在领略了埼玉的绝对强大之后拜其为师。与此同时，埼玉和杰诺斯报名加入了英雄协会，成为了真真正正有名有号的英雄，就此开始了打击罪恶之旅。

　　《一拳超人》原作漫画全球销量超过3000万册。2015年英文版在美国首次亮相时，第一册和第二册就登上了《纽约时报》漫画畅销书排行榜。
04.《曼达洛人》第三季已开启前期制作



　　Disney+热剧《曼达洛人》第二季10月首播的日子还有很久，但据外媒《综艺》报道，该剧第三季已经开始了前期制作。

　　据知情人士透露，该剧主创乔恩·费儒已经“写第三季有一段时间了”，由卢卡斯影业副总裁兼执行创意总监Doug Chiang领导的艺术部门“在过去几周”一直在为第三季创作概念。

　　一名内部人士透露:“我们刚刚开始前期制作，并且正在研究《曼达洛人》在第三季如何进一步发展。”

　　据悉，《曼达洛人》第二季幸运地赶在3月初完成了制作，在那之后很快由于疫情扩散，居家隔离令就开始了。
05.《女福尔摩斯》改为Netflix发行



　　好莱坞剧组停工、影院关闭的时候，只有Netflix还能不断砸钱做内容。据最新消息，传奇影业打造、“小11”米莉·博比·布朗主演新片《女福尔摩斯》发行权由Netflix拿下。Netflix获得影片除中国之外的全球发行权。

　　影片根据南希·斯普林格的《福尔摩斯小妹探案》系列小说改编，讲述埃诺拉16岁生日那天母亲突然失踪，她向哥哥们求助却发现，比起破解这个谜团，哥哥们更在意将她送去寄宿学校安定下来。于是埃诺拉逃去伦敦，开始自己的探案生涯，并且总能比哥哥们超前一步。

　　《女福尔摩斯》的其他主演阵容也是群星云集，“超人”亨利·卡维尔将扮演夏洛克·福尔摩斯，山姆·克拉夫林（《遇见你之前》《饥饿游戏》）扮演大哥麦克洛夫·福尔摩斯，海伦娜·伯翰·卡特饰演福尔摩斯兄妹的母亲尤多莉亚。
06.《黑豹》编剧新片《此生漫漫》首曝中字预告



《此生漫漫》中字预告

　　《黑豹》编剧之一乔·罗伯特·科尔自编自导Netflix新片《此生漫漫》首曝中字预告。本片阵容强大，《西部世界》杰弗里·怀特《月光男孩》艾什顿·桑德斯《海王》“黑蝠鲼”叶海亚·阿卜杜勒-迈丁等参演。

　　官方剧情简介为“一名年轻男子被判终身监禁，在狱中服刑时，他回想了导致他走上犯罪道路的人、环境和体制。”该片将于5月1日上线。

01. 《神奇女侠2》曝光电话视频会议壁纸






　　DC超英续集《神奇女侠2》曝光电话视频会议壁纸，五光十色，非常酷炫！本片将于8月14日北美公映。
02.《名校风暴》五大女卡司集体登上西班牙《Cosmopolitan》封面





　　Netflix西语剧集《名校风暴》五大女卡司集体登上西班牙《Cosmopolitan》5月封面，养眼美图曝光。该剧第三季在去年播出，并已经续订第四、五季。

   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 时光早报
关注时光网微信

相关电影/影人

毒液2

毒液2 (2021)

0.0

导演：安迪·瑟金斯

主演：汤姆·哈迪

在线播放

饥饿游戏2：星火燎原

饥饿游戏2：星火燎原 (2013)

7.6

导演：弗朗西斯·劳伦斯

主演：詹妮弗·劳伦斯

在线播放

饥饿游戏3：嘲笑鸟（上）

饥饿游戏3：嘲笑鸟（上） (2014)

6.7

导演：弗朗西斯·劳伦斯

主演：詹妮弗·劳伦斯

在线播放

一拳超人

一拳超人 (2015)

8.3

导演：Shingo Natsume

主演：Makoto Furukawa

在线播放

曼达洛人

曼达洛人 (2019)

8.4

导演：塔伊加·维迪提

主演：佩德罗·帕斯卡

在线播放

女福尔摩斯

女福尔摩斯 (2020)

0.0

导演：Harry Bradbeer

主演：米莉·博比·布朗

在线播放

此生漫漫

此生漫漫 ()

0.0

导演：乔·罗伯特·科尔

主演：杰弗里·怀特

在线播放

神奇女侠2

神奇女侠2 (2020)

0.0

导演：派蒂·杰金斯

主演：盖尔·加朵

在线播放

名校风暴

名校风暴 (2018)

-1.0

导演：雷蒙·萨拉扎

主演：Omar Ayuso

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

续集总是比第一部烂？

这些作品颠覆你的认知

28
你认为哪些续集比第一部更好？哪些原作是续集永远无法超..
2

害怕吗？小岳岳“进军”时尚界了

岳云鹏写真大片曝光 另类时尚你打几分

13
不许笑！
3

共抗疫情，全球慈善音乐会线上开唱

Lady Gaga朗朗等全球音乐人家中接龙演出

22
北京时间4月19日上午8点，全球众多知名音乐人开启了这场..
4

给跪了！"超级英雄大战新冠病毒"短片

国外网友制作 漫威DC日漫团结在一起！

希望现实中的病毒尽快被科学家们打败！
5

Netflix纪录片"养虎为患"比电影精彩

好莱坞巨星们的居家隔离必备之选

邪教PUA、一夫多妻，这部撕X美剧看傻了一票好莱坞明星。..

查看更多