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超英续集《毒液2》
宣布延档，从原定的10月2日推迟到明年6月25日北美公映。同时确定续集片名为《Venom：Let There Be Carnage》，动态Logo曝光。延档后，《毒液2》
和《蜘蛛侠3》
上映相隔不到一个月。
前传设定在《饥饿游戏》
开始的64年前，也是第10届饥饿游戏的时候，聚焦施惠国总统斯诺18岁的故事，那时候他是一位相当有抱负的学生。饥饿游戏在举办多年之后，首度决定额外抽出负责训练参赛者的导师，而斯诺也被选中成为了最初的24位导师之一。
外媒报道，索尼影业将把知名日漫《一拳超人》
改编成真人大电影，而且找来《毒液：致命守护者》
编剧杰夫·皮克纳和斯科特·罗森伯格负责剧本，曾为漫威漫改电影及真人版《攻壳机动队》担任制片的阿维·阿拉德和阿里·阿拉德担任真人版《一拳超人》的制片人。
《一拳超人》
主人公埼玉只是一介平凡的上班族，某日，在偶然之中遇见了遭到变种螃蟹攻击的少年，心中升腾起了正义之感，对其出手相救。就此之后，埼玉幼年时代的英雄梦想在内心里死灰复燃，为了变得更加强大，埼玉开始了艰苦的训练，一晃眼数年过去，他仿佛脱胎换骨般的获得了异常强大的力量，但却付出了变成光头的代价。
由于埼玉的力量实在是过于强大，无论面对如何可怕的敌人，都只需一拳就能分出胜负。之后，埼玉遇见了名为杰诺斯的改造人，后者在领略了埼玉的绝对强大之后拜其为师。与此同时，埼玉和杰诺斯报名加入了英雄协会，成为了真真正正有名有号的英雄，就此开始了打击罪恶之旅。
《一拳超人》原作漫画全球销量超过3000万册。2015年英文版在美国首次亮相时，第一册和第二册就登上了《纽约时报》漫画畅销书排行榜。
Disney+热剧《曼达洛人》
第二季10月首播的日子还有很久，但据外媒《综艺》报道，该剧第三季已经开始了前期制作。
据知情人士透露，该剧主创乔恩·费儒
已经“写第三季有一段时间了”，由卢卡斯影业副总裁兼执行创意总监Doug Chiang领导的艺术部门“在过去几周”一直在为第三季创作概念。
一名内部人士透露:“我们刚刚开始前期制作，并且正在研究《曼达洛人》
在第三季如何进一步发展。”
据悉，《曼达洛人》第二季幸运地赶在3月初完成了制作，在那之后很快由于疫情扩散，居家隔离令就开始了。
好莱坞剧组停工、影院关闭的时候，只有Netflix还能不断砸钱做内容。据最新消息，传奇影业打造、“小11”米莉·博比·布朗
主演新片《女福尔摩斯》
发行权由Netflix拿下。Netflix获得影片除中国之外的全球发行权。
影片根据南希·斯普林格的《福尔摩斯小妹探案》系列小说改编，讲述埃诺拉16岁生日那天母亲突然失踪，她向哥哥们求助却发现，比起破解这个谜团，哥哥们更在意将她送去寄宿学校安定下来。于是埃诺拉逃去伦敦，开始自己的探案生涯，并且总能比哥哥们超前一步。
官方剧情简介为“一名年轻男子被判终身监禁，在狱中服刑时，他回想了导致他走上犯罪道路的人、环境和体制。”该片将于5月1日上线。
DC超英续集《神奇女侠2》
曝光电话视频会议壁纸，五光十色，非常酷炫！本片将于8月14日北美公映。
02.《名校风暴》五大女卡司集体登上西班牙《Cosmopolitan》封面
Netflix西语剧集《名校风暴》
五大女卡司集体登上西班牙《Cosmopolitan》5月封面，养眼美图曝光。该剧第三季在去年播出，并已经续订第四、五季。