《最后之舞》一共10集，讲述的是乔丹带领芝加哥公牛队在1998年，获得8年之内第六次NBA总冠军时的故事。除了ESPN播出，美国以外的观众可以通过Netflix观看（但并非所有国家地区的用户都能看）。





该纪录片由Jason Hehir执导，如实记录了乔丹与上世纪90年代的公牛队，还有此前从未公开过的1997-98赛季录像，首次在剧集中曝光。据外媒报道，这支纪录片拍了20多年了，乔丹之前一直不同意播出，直到最近才松口。















1997年秋天，乔丹、公牛老板杰里·雷斯多夫和总教练菲尔·杰克逊同意让NBA娱乐组在整个赛季，对球队进行拍摄，而这些珍贵的资料在超过20年之后的今天，终于有机会与观众们见面，呈现出这样一位篮球巨星，还有一支杰出的队伍。





剧集中，观众们除了再次经历1997-98那个特别的赛季，还可以看到乔丹的童年，他来到公牛之前球队的窘况，1984年被征召入队之后队伍一点点的建立过程，以及公牛队最终获得首个总冠军的盛况。斯科蒂·皮蓬、丹尼斯·罗德曼、史蒂夫·科尔与菲尔·杰克逊等人，都在纪录剧集中大量现身，采访无数。





“乔丹和1990年代的公牛不仅是体育超级巨星，他们也是全球现象，”导演Hehir表示，“拍摄本剧的过程对于探索一个男人、一支球队的非凡影响力来说，是个非比寻常的机会。我们希望观众们喜爱《最后之舞》，就像我们热爱近3年的拍摄过程一样。”