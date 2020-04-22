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乔丹纪录片《最后之舞》创收视率纪录

成为ESPN频道观看人数最多的纪录片

2020-04-22 09:33:38 来源：Mtime时光网

关于迈克尔·乔丹的纪录片《最后之舞》成为ESPN历史上收视率最高的纪录片，篮球之神还是有威力呀。

　
　　时光网讯 新冠疫情不仅让电影院关门，体育比赛几乎也全部停了下来，于是球迷只能在家观看录像或者纪录片。正在ESPN频道播出的迈克尔·乔丹纪录片《最后之舞》创造了该频道纪录片收视纪录：前两集在美国平均收视人群为610万，这个数字对有线体育频道的非现场直播节目来讲，算是非常高了。

　　《最后之舞》一共10集，讲述的是乔丹带领芝加哥公牛队在1998年，获得8年之内第六次NBA总冠军时的故事。除了ESPN播出，美国以外的观众可以通过Netflix观看（但并非所有国家地区的用户都能看）。

　　该纪录片由Jason Hehir执导，如实记录了乔丹与上世纪90年代的公牛队，还有此前从未公开过的1997-98赛季录像，首次在剧集中曝光。据外媒报道，这支纪录片拍了20多年了，乔丹之前一直不同意播出，直到最近才松口。

　　

终极预告

《最后之舞》原定今年6月播出，但新冠疫情让体育比赛暂停，ESPN决定提前放出，“《最后之舞》的主角，是篮球历史上最伟大的运动员以及‘公牛王朝’，我们希望本剧可以满足人们对于群体娱乐的需求，扮演体育平时在人们日常生活中的角色，讲述的故事可以让每个人都着迷，而不只是体育粉丝”。



　　1997年秋天，乔丹、公牛老板杰里·雷斯多夫和总教练菲尔·杰克逊同意让NBA娱乐组在整个赛季，对球队进行拍摄，而这些珍贵的资料在超过20年之后的今天，终于有机会与观众们见面，呈现出这样一位篮球巨星，还有一支杰出的队伍。

　　剧集中，观众们除了再次经历1997-98那个特别的赛季，还可以看到乔丹的童年，他来到公牛之前球队的窘况，1984年被征召入队之后队伍一点点的建立过程，以及公牛队最终获得首个总冠军的盛况。斯科蒂·皮蓬、丹尼斯·罗德曼、史蒂夫·科尔与菲尔·杰克逊等人，都在纪录剧集中大量现身，采访无数。

　　“乔丹和1990年代的公牛不仅是体育超级巨星，他们也是全球现象，”导演Hehir表示，“拍摄本剧的过程对于探索一个男人、一支球队的非凡影响力来说，是个非比寻常的机会。我们希望观众们喜爱《最后之舞》，就像我们热爱近3年的拍摄过程一样。”

   编辑：小火纸

关键词： 最后之舞 迈克尔乔丹 芝加哥公牛 纪录片 ESPN
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最后之舞

最后之舞 (2020)

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导演：Jason Hehir

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迈克尔·乔丹

迈克尔·乔丹

Michael Jordan

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