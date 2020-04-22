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贾樟柯等导演的5支"疫情"短片面世

只用了一天 一只手机 一台电脑来进行拍摄

2020-04-22 15:51:10 来源：Mtime时光网

贾樟柯以疫情为主题的短片“采访”面世，他表示，“这场灾难一定会让我们思考良久，并重新塑造我们的电影文化。”
　　时光网讯　美国时间4月21日，《纽约时报》网站发布了贾樟柯等五位国际顶级导演以“疫情”为背景创作的短片，这是希腊塞萨洛尼基电影节以“空间”为主题，以席卷全球的新冠疫情为背景，聚焦隔离生活的短片拍摄计划。该计划邀请来自全球多位导演同题创作，每部片长3分钟左右，必须全部在室内空间完成。

　　《纽约时报》率先向全球发布了这个计划中的五部影片，并配发了题为《在乏倦的隔离期寻找电影的魔力》的报道，称“从视觉上来说，贾樟柯的短片《来访》是所有作品中最精良的制作，虽然只用了一天和一只手机来进行拍摄。”


《来访》主演平遥国际电影展CEO梁嘉艳

　　“这组短片的完成，标志着生命的胜利，”贾樟柯对《纽约时报》说，“它们表明无论于何种艰难的境地之中，人类的思想仍然可以通过电影自由呼吸。在此危难时刻，我们需要彼此的言语和信念，通过电影突显我们彼此的联结。”

　　贾樟柯还在采访中回忆：“以前，这个世界上的导演可以分为两种：经历过战争的，和没有经历过战争的。也许多年之后，我们可以说，这个世界的导演可以分为另外两种：经历过新冠疫情的，和没有经历过新冠疫情的。这场灾难一定会让我们思考良久，并重新塑造我们的电影文化。”


《来访》主演清华大学建筑设计院廉毅锐

　　此前，贾樟柯通过个人微博表示，他用一只手机、一台电脑、一天时间完成了短片的拍摄，后期则是他的合作伙伴用最简单的软件，在各自的家里完成的。短片《来访》由清华大学建筑设计院廉毅锐、平遥国际电影展CEO梁嘉艳出演，廉毅锐也是平遥电影宫的建筑设计师。

　　此次“空间”短片拍摄计划创意来自于希腊塞萨洛尼基电影节艺术总监奥斯蒂斯·安德烈埃达基斯（Orestis Andreadakis）。他对《纽约时报》表示：“限制越严格，交流的需求就越大，不管你来自哪里、住在何方，我们都分享着同样的限制、选择，同样的希望光芒。这个计划就是通过我们的不同之处来看到我们的相似之处。”


导演与男主角

　　加盟这一短片计划的导演还有金熊奖得主伊尔蒂科.因叶蒂（《肉与灵》）、拉杜.裘德（《喝彩》）、德尼.科泰（《柔肤》）等。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 贾樟柯 短片 疫情
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Zhangke Jia

职业：导演 | 制作人

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