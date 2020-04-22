贾樟柯以疫情为主题的短片“采访”面世，他表示，“这场灾难一定会让我们思考良久，并重新塑造我们的电影文化。”





《纽约时报》率先向全球发布了这个计划中的五部影片，并配发了题为《在乏倦的隔离期寻找电影的魔力》的报道，称“从视觉上来说，贾樟柯的短片《来访》是所有作品中最精良的制作，虽然只用了一天和一只手机来进行拍摄。”







《来访》主演平遥国际电影展CEO梁嘉艳





“这组短片的完成，标志着生命的胜利，”贾樟柯对《纽约时报》说，“它们表明无论于何种艰难的境地之中，人类的思想仍然可以通过电影自由呼吸。在此危难时刻，我们需要彼此的言语和信念，通过电影突显我们彼此的联结。”





贾樟柯还在采访中回忆：“以前，这个世界上的导演可以分为两种：经历过战争的，和没有经历过战争的。也许多年之后，我们可以说，这个世界的导演可以分为另外两种：经历过新冠疫情的，和没有经历过新冠疫情的。这场灾难一定会让我们思考良久，并重新塑造我们的电影文化。”







《来访》主演清华大学建筑设计院廉毅锐





此前，贾樟柯通过个人微博表示，他用一只手机、一台电脑、一天时间完成了短片的拍摄，后期则是他的合作伙伴用最简单的软件，在各自的家里完成的。短片《来访》由清华大学建筑设计院廉毅锐、平遥国际电影展CEO梁嘉艳出演，廉毅锐也是平遥电影宫的建筑设计师。





此次“空间”短片拍摄计划创意来自于希腊塞萨洛尼基电影节艺术总监奥斯蒂斯·安德烈埃达基斯（Orestis Andreadakis）。他对《纽约时报》表示：“限制越严格，交流的需求就越大，不管你来自哪里、住在何方，我们都分享着同样的限制、选择，同样的希望光芒。这个计划就是通过我们的不同之处来看到我们的相似之处。”







导演与男主角





加盟这一短片计划的导演还有金熊奖得主伊尔蒂科.因叶蒂（《肉与灵》）、拉杜.裘德（《喝彩》）、德尼.科泰（《柔肤》）等。