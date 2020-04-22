今天的重点电影新闻都在这里~





在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？











01.《少年时代》等片将免费借给影院放映











电影公司IFC Films宣布将允许美国独立电影院免费使用IFC影库中的200部电影，以帮助电影行业复兴。该计划将于5月29日开始实施，为期30天。









02.华纳《史酷比狗》放弃院线改网络点播















03.克里斯·派恩有望出演《火箭人》导演新片











克里斯·派恩有望加盟德克斯特·弗莱彻执导的新动作片《圣徒》。





影片改编自上世纪20年代莱斯利·查特里斯创作的系列小说。60年代时，罗杰·摩尔主演过改编美剧《侠探西蒙》。1997年，方·基默出演过电影版《圣徒》（美剧和电影英文名字都是“The Saint”，只是中文翻译不同）。





04.乔丹纪录片《最后之舞》创收视率纪录











正在ESPN频道播出的迈克尔·乔丹纪录片《最后之舞》创造了该频道纪录片收视纪录：前两集在美国平均收视人群为610万，这个数字对有线体育频道的非现场直播节目来讲，算是非常高了。





05.“东梦”动画新片即将登陆Netflix





















01.韩国政府170亿韩元支援电影行业











韩国文化体育观光部宣布，将减免全国电影院90%的电影发展基金的征收金，并投入170亿韩元用于支援因疫情推迟上映的电影及相关电影人。





根据韩国相关法律规定，电影院须将门票价格的3%作为电影发展基金的征收金缴纳给电影振兴委员会。在过去三年中，韩国每年国家电影发展基金收入都超过4000万美元。此次减免仅在今年施行。





02.新冠疫情让Netflix的订户数量暴涨











美国时间4月21日Netflix发布2020年第一季财报：新增订户1577万，创造了单季最高增长纪录。

截止目前，这家流媒体全球订户达到1.829亿，同比去年增长22.8%。这家在纳斯达克上市的公司股价最高来到484.8美元，也是历史新高。











01.贾樟柯等导演的5支"疫情"短片面世

