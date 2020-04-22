网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

时光晚报:《少年时代》等片免费借给美国影院

韩国170亿韩元支援电影行业 Netflix订阅用户暴涨

2020-04-22 20:36:18 来源：Mtime时光网

今天的重点电影新闻都在这里~


在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？



01.《少年时代》等片将免费借给影院放映



      电影公司IFC Films宣布将允许美国独立电影院免费使用IFC影库中的200部电影，以帮助电影行业复兴。该计划将于5月29日开始实施，为期30天。

      IFC影库中的电影包括《少年时代》《弗兰西丝·哈》《人体蜈蚣》等。

02.华纳《史酷比狗》放弃院线改网络点播



      针对新冠疫情的发展，华纳今日再次调整旗下多部电影档期，原定5月15日上映的动画片《史酷比狗》放弃院线发行，将于当日直接开启网络点播，观众可以在多个平台租赁或者购买影片播放权。《特种部队：全面反击》导演朱浩伟音乐电影《身在高地》则从今年6月26日推迟到明年6月18日。

03.克里斯·派恩有望出演《火箭人》导演新片



      克里斯·派恩有望加盟德克斯特·弗莱彻执导的新动作片《圣徒》。

      影片改编自上世纪20年代莱斯利·查特里斯创作的系列小说。60年代时，罗杰·摩尔主演过改编美剧《侠探西蒙》。1997年，方·基默出演过电影版《圣徒》（美剧和电影英文名字都是“The Saint”，只是中文翻译不同）。

04.乔丹纪录片《最后之舞》创收视率纪录



      正在ESPN频道播出的迈克尔·乔丹纪录片《最后之舞》创造了该频道纪录片收视纪录：前两集在美国平均收视人群为610万，这个数字对有线体育频道的非现场直播节目来讲，算是非常高了。

05.“东梦”动画新片即将登陆Netflix



      Netflix首席内容官Ted Sarandos接受外媒采访时透露，尽管新冠疫情在全球爆发，Netflix下半年内容供应还是比较充足的，很多预订的影视内容已经完成或进入了后期制作阶段。Ted Sarandos特别提到了《王冠》第四季和动画电影《飞奔去月球》两部作品。

      《飞奔去月球》是东方梦工厂与Netflix联手打造的冒险音乐动画电影，由奥斯卡获奖导演格兰·基恩执导。



01.韩国政府170亿韩元支援电影行业



      韩国文化体育观光部宣布，将减免全国电影院90%的电影发展基金的征收金，并投入170亿韩元用于支援因疫情推迟上映的电影及相关电影人。

      根据韩国相关法律规定，电影院须将门票价格的3%作为电影发展基金的征收金缴纳给电影振兴委员会。在过去三年中，韩国每年国家电影发展基金收入都超过4000万美元。此次减免仅在今年施行。

02.新冠疫情让Netflix的订户数量暴涨



      美国时间4月21日Netflix发布2020年第一季财报：新增订户1577万，创造了单季最高增长纪录。

      截止目前，这家流媒体全球订户达到1.829亿，同比去年增长22.8%。这家在纳斯达克上市的公司股价最高来到484.8美元，也是历史新高。



01.贾樟柯等导演的5支"疫情"短片面世

贾樟柯执导短片

      《纽约时报》网站发布了贾樟柯等五位国际顶级导演以“疫情”为背景创作的短片。这是希腊塞萨洛尼基电影节以“空间”为主题，以席卷全球的新冠疫情为背景，聚焦隔离生活的短片拍摄计划。该计划邀请来自全球多位导演同题创作，每部片长3分钟左右，必须全部在室内空间完成。

   编辑：羊羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 时光晚报 少年时代 史酷比狗 Netflix 贾樟柯
关注时光网微信

相关电影/影人

少年时代

少年时代 (2014)

7.4

导演：理查德·林克莱特

主演：埃拉·科尔特兰

在线播放

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

续集总是比第一部烂？

这些作品颠覆你的认知

28
你认为哪些续集比第一部更好？哪些原作是续集永远无法超..
2

害怕吗？小岳岳“进军”时尚界了

岳云鹏写真大片曝光 另类时尚你打几分

13
不许笑！
3

共抗疫情，全球慈善音乐会线上开唱

Lady Gaga朗朗等全球音乐人家中接龙演出

22
北京时间4月19日上午8点，全球众多知名音乐人开启了这场..
4

给跪了！"超级英雄大战新冠病毒"短片

国外网友制作 漫威DC日漫团结在一起！

希望现实中的病毒尽快被科学家们打败！
5

Netflix纪录片"养虎为患"比电影精彩

好莱坞巨星们的居家隔离必备之选

邪教PUA、一夫多妻，这部撕X美剧看傻了一票好莱坞明星。..

查看更多