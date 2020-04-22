在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？
01.《少年时代》等片将免费借给影院放映
电影公司IFC Films宣布将允许美国独立电影院免费使用IFC影库中的200部电影，以帮助电影行业复兴。该计划将于5月29日开始实施，为期30天。
02.华纳《史酷比狗》放弃院线改网络点播
针对新冠疫情的发展，华纳今日再次调整旗下多部电影档期，原定5月15日上映的动画片《史酷比狗》
放弃院线发行，将于当日直接开启网络点播，观众可以在多个平台租赁或者购买影片播放权。《特种部队：全面反击》导演朱浩伟音乐电影《身在高地》则从今年6月26日推迟到明年6月18日。
03.克里斯·派恩有望出演《火箭人》导演新片
克里斯·派恩有望加盟德克斯特·弗莱彻执导的新动作片《圣徒》。
影片改编自上世纪20年代莱斯利·查特里斯创作的系列小说。60年代时，罗杰·摩尔主演过改编美剧《侠探西蒙》。1997年，方·基默出演过电影版《圣徒》（美剧和电影英文名字都是“The Saint”，只是中文翻译不同）。
04.乔丹纪录片《最后之舞》创收视率纪录
正在ESPN频道播出的迈克尔·乔丹纪录片《最后之舞》创造了该频道纪录片收视纪录：前两集在美国平均收视人群为610万，这个数字对有线体育频道的非现场直播节目来讲，算是非常高了。
05.“东梦”动画新片即将登陆Netflix
Netflix首席内容官Ted Sarandos接受外媒采访时透露，尽管新冠疫情在全球爆发，Netflix下半年内容供应还是比较充足的，很多预订的影视内容已经完成或进入了后期制作阶段。Ted Sarandos特别提到了《王冠》第四季和动画电影《飞奔去月球》
两部作品。
《飞奔去月球》是东方梦工厂与Netflix联手打造的冒险音乐动画电影，由奥斯卡获奖导演格兰·基恩执导。
01.韩国政府170亿韩元支援电影行业
韩国文化体育观光部宣布，将减免全国电影院90%的电影发展基金的征收金，并投入170亿韩元用于支援因疫情推迟上映的电影及相关电影人。
根据韩国相关法律规定，电影院须将门票价格的3%作为电影发展基金的征收金缴纳给电影振兴委员会。在过去三年中，韩国每年国家电影发展基金收入都超过4000万美元。此次减免仅在今年施行。
02.新冠疫情让Netflix的订户数量暴涨
美国时间4月21日Netflix发布2020年第一季财报：新增订户1577万，创造了单季最高增长纪录。
截止目前，这家流媒体全球订户达到1.829亿，同比去年增长22.8%。这家在纳斯达克上市的公司股价最高来到484.8美元，也是历史新高。
《纽约时报》网站发布了贾樟柯等五位国际顶级导演以“疫情”为背景创作的短片。这是希腊塞萨洛尼基电影节以“空间”为主题，以席卷全球的新冠疫情为背景，聚焦隔离生活的短片拍摄计划。该计划邀请来自全球多位导演同题创作，每部片长3分钟左右，必须全部在室内空间完成。