惠特尼·休斯顿是美国最伟大的流行歌手之一,代表作《 I Will Always Love You 》打破多项纪录成为流行音乐历史上最热门的单曲,除了赢得多项格莱美大奖,还参演过《保镖》等著名影片。关于她的传记片“I Wanna Dance with Somebody ”(暂译《我想和人跳跳舞》)正在筹备, 《波西米亚狂想曲》 编剧 安东尼·麦卡滕 负责剧本。