过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。

这部剧的具体情节目前还不得而知，但有消息称，将是一部以女性为主角的剧集，背景设置在和其他《星球大战》项目不同的时间点。

尽管第三季收视人次不及前两季（第三季平均单集观看人次170万，不如第二季的205万），但该剧依然是HBO人气最高的项目之一。

01.多伦多电影节不推迟，防止年末疫情出现二次爆发

面对新冠疫情，通常在9月举办的北美最大电影节多伦多电影节也充满不确定性。据悉，主办方目前没有取消或推迟的打算，哪怕参与人数更少、甚至没有，也计划仍在原日期举办。如果需要的话，部门环节可能采取线上的形式。





电影节的执行董事兼联席主管琼娜·维森表示，“目前绝对不考虑推迟”，理由是更晚的10月或11月或出现第二次疫情爆发。

02.威尼斯影后雪莉·奈特去世

























