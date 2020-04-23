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时光早报：Disney+开发"星战"新剧集

郭敬明"阴阳师"杀青 "西部世界"续订第4季

2020-04-23 07:55:05 来源：Mtime时光网

早上好~在你睡觉的时候，全球电影圈发生了哪些大事？

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01.Disney+正开发《星球大战》新剧集



　　外媒《综艺》报道，Disney+正开发新的《星球大战》剧集，莱丝利·海德兰德担当编剧和制作人，她此前作品还包括《轮回派对》《塑料姐妹花》《未婚女子》等。

　　这部剧的具体情节目前还不得而知，但有消息称，将是一部以女性为主角的剧集，背景设置在和其他《星球大战》项目不同的时间点。

　　而据昨天消息，Disney+热剧《曼达洛人》第三季也已经开始了前期制作。自从《曼达洛人》火了之后，看来Disney+打算在“星战”IP上投入更多精力。
02.HBO《西部世界》续订第四季


第三季中字预告

　　HBO宣布续订人气科幻剧集《西部世界》第四季，乔纳森·诺兰和丽莎·乔伊继续回归负责，不过第四季具体会有多少集尚未确定。

　　尽管第三季收视人次不及前两季（第三季平均单集观看人次170万，不如第二季的205万），但该剧依然是HBO人气最高的项目之一。
03.歌坛天后惠特尼休斯顿传记片正在筹备


　　惠特尼·休斯顿是美国最伟大的流行歌手之一，代表作《 I Will Always Love You  》打破多项纪录成为流行音乐历史上最热门的单曲，除了赢得多项格莱美大奖，还参演过《保镖》等著名影片。关于她的传记片“I Wanna Dance with Somebody ”（暂译《我想和人跳跳舞》）正在筹备，《波西米亚狂想曲》编剧安东尼·麦卡滕负责剧本。

　　目前《爱之情照》导演斯特拉·梅吉在商谈执导，暂时还没有选角消息，惠特尼休斯顿这样的传奇人物想必有很多黑人女星抢着想演。


01.郭敬明版《阴阳师》杀青





　　改编自梦枕貘小说《阴阳师》的电影《晴雅集》《泷夜曲》杀青，导演郭敬明在微博写道“明天就要坐车离开熟悉的片场，离开横店，和过去的八个月告别。夏，秋，冬，春，我们终于在今天完成了《阴阳师晴雅集》和《阴阳师泷夜曲》的全部拍摄。无数难忘的记忆都随着一帧帧画面凝固成光影诗篇。”

　　《晴雅集》由赵又廷邓伦、王子文、春夏、汪铎五位领衔主演，依托日本的原版故事结构，是一个背景放置到中国的奇幻故事。

01.多伦多电影节不推迟，防止年末疫情出现二次爆发


　　面对新冠疫情，通常在9月举办的北美最大电影节多伦多电影节也充满不确定性。据悉，主办方目前没有取消或推迟的打算，哪怕参与人数更少、甚至没有，也计划仍在原日期举办。如果需要的话，部门环节可能采取线上的形式。

　　电影节的执行董事兼联席主管琼娜·维森表示，“目前绝对不考虑推迟”，理由是更晚的10月或11月或出现第二次疫情爆发。
02.威尼斯影后雪莉·奈特去世



　　美国女演员雪莉·奈特去世，享年83岁。她凭借《黑暗梯顶》《浓爱痴情》两度提名奥斯卡最佳女配角，还曾凭借《幽灵列车》拿下威尼斯影后。1996年，凭借《麦克马丁审判案》获得金球奖电视类最佳女演员。




   编辑：飒飒

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