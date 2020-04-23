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专访贾老板："魔发精灵2"传达的信息很应景

两三岁就跟着电视哼歌 最爱动画"小飞象"

2020-04-23 15:37:08 来源：Mtime时光网

著名因音乐人“贾老板”贾斯汀·汀布莱克接受时光网专访，讨论他的音乐动画新作《魔发精灵2：世界之旅》。

《魔发精灵2》海报

　　时光网洛杉矶讯 有2016年《魔发精灵》近3.5亿美元票房成绩的珠玉在前，这一部音乐喜剧动画续集原定在今年四月北美上映的档期却因为COVID-19疫情的影响，转向了用在线订阅的方式与观众们见面。但这部动画片仍然是家庭观影和音乐爱好者的不二选择。

　　这部新作承接第一部的事件，外表甜美且永远积极乐观的波比（英文版中由安娜·肯德里克配音）和更沉默更谨慎但同样是好心肠的布兰（由贾斯汀·汀布莱克配音），发现在六个不同大陆还散布着不同种类的“魔发精灵”，同时不同部落还有各自的“音乐传统”——流行、古典、摇滚、高科技舞曲、放克，以及乡村。

　　摇滚部落的女王巴布（由蕾切尔·布鲁姆配音）计划把六个部落各自的魔法吉他弦都据为己有，然后弹奏一首超强的旋律来摧毁其他种类的音乐，让摇滚占据至高无上的地位。当然，波比和布兰在这一部的任务就是要去阻止这个可怕的计划。

HFPA-Trolls World Tour-Justin TImberlake-February 2020

　　在疫情于美国蔓延之前，时光网有幸在洛杉矶对汀布莱克进行专访，讨论他在这部电影中的工作以及这部电影的原声，一些他最喜爱的动画电影，超级男孩组合时候的回忆。以下是专访全文。

　　时光网：你希望《魔发精灵2：世界之旅》传递给观众什么样的讯息？

　　贾斯汀·汀布莱克：你知道的，用音乐作为符号来代表不同生活的方式，这是非常有趣的。同时我觉得电影表达出了对多样性的包容，这也很重要。这是一个很应景的信息。

　　而音乐又是一个非常棒的载体来传达这样的讯息，因为你会把今天听的歌和明天听的歌都放到一个歌单里，这样你每时每刻听的歌都会很不一样，完全取决于你的感受。所以有这样一部电影使用音乐这个大家都喜欢的元素作为符号，来鼓励观众们去拥抱多样性，这非常重要。

　　时光网：你有一个快四岁的儿子。像《魔发精灵2：世界之旅》这样的电影会让你在家更酷吗？他有对你在这部电影的工作产生什么影响吗？

　　贾斯汀·汀布莱克：对啊，他一开始就理解了这部电影，至少某种程度上来说是这样。他最先从《Can’t Stop the Feeling》这首歌入手，到现在他已经听完了整个原声碟。我的很多朋友也同样有差不多年龄的孩子，所以我也很兴奋能和他们以及他们的孩子一起分享这部作品。

　　时光网：从音乐人的角度说，如果你把你的人生看做一个六弦吉他…

《魔发精灵2》预告片

　　贾斯汀·汀布莱克：（插嘴）我喜欢你这个说法，你引用了电影中的核心琴弦概念，我很喜欢。（笑）

　　时光网：所以第一个影响到你人生的音乐“弦”是什么？

　　贾斯汀·汀布莱克：这是一个很深很复杂的话题。所以准确点你是在说什么音乐类型吗？

　　时光网：是的。

　　贾斯汀·汀布莱克：好的，我知道的是我妈妈以前经常用收音机放那种古典摇滚。在我很小的时候，都是听这种摇滚多于摇篮曲。当然我不太清楚这件事是不是真的，但是我妈妈曾告诉我说在我两三岁大的时候曾跟着广播里的唐·亨利唱歌。据说我和唐·亨利的合唱还挺和谐的，所以我想我的“第一弦”可能是，一个合并了蓝调、乡村和摇滚这些不同音乐类型的乐队吧。但是我记得我们也会在收音机里听古典摇滚和流行音乐。

　　时光网：你的角色布兰并不擅长表达情绪。你在现实生活中会如何表达情绪，音乐是否是一个很有效的表达情绪的方式呢？

　　贾斯汀·汀布莱克：好吧，我得说音乐对于每个人来说都是一个表达释放的好方式。也许你也会有同样的感受——有些时候你就是找不到一个很合适的词，但是你可以找到一首合适的歌来表达自己的感受。所以我有时候会通过写歌来表达情绪的复杂性。

　　至于其他时候，例如早上喝咖啡之前，那就真的很难去表达自己了。我也不知道，我发现当我越发享受做一个艺术家、一个爸爸和一个丈夫的时候，我会更了解如何用爱和关怀来表达自己。

　　时光网：你会如何描述这段电影原声的工作经历？这和你做个人专辑的区别有多大？

贾老板和安娜·肯德里克

　　贾斯汀·汀布莱克：我可以告诉你这一次的《魔发精灵2：世界之旅》原声碟是非常非常多元的。我分别和马克斯·马丁、Sarah Aarons、克里斯·斯台普顿以及Anderson .Paak等等这些完全不一样的歌手一起写歌。与这个原声碟有关的艺术家列表，从凯莉·克莱森一直到玛丽·布莱姬，这实在是让人难以置信。

　　我为这部电影创作了很多歌，也很兴奋这些成果。另外每一次我做一张专辑发一张专辑，都会希望它听起来和以前我做过的专辑相比会很不一样。所以，这一次我认为它不会和以前我做过的任何专辑有相似的地方，但是它一听又确实是我的作品

　　时光网：这个电影系列有非常明确的目标观众群体也就是孩子们，所以我比较好奇在你对童年时看过的哪部动画电影最为印象深刻？

　　贾斯汀·汀布莱克：当然有很多。我可以说我人生中稳居前五的电影，不只是动画片，是我小时候看的那部《小飞象》。另外我小时候还是一部动画电影《最后的独角兽》的狂热粉丝。我不知道你还记不记得那部电影，但是那部电影的原声是美国乐队做的，我记得那部电影深深打动了小时候的我。



　　我觉得最早的那部《小姐与流浪汉》也非常好。我可以一直这样说戏啊啊去，但是我得说排名第一的一定是《小飞象》，因为那是我第一次认识到动画电影也可以做这么丰富的情感表达。

　　时光网：另外，关于这部新片“世界之旅”的主题，你可以顺带谈谈你的第一次世界之旅吗？我想那应该还是“超级男孩”组合时候的事情了，那会是什么样的体验呢，毕竟不只是到一个目的地去度假，而是环游全世界。

组合“超级男孩”时期

　　贾斯汀·汀布莱克：（笑）好吧，第一次“超级男孩”一块出去巡游可没有很奢华。我们就是塞满了一个车厢，在欧洲的一个演唱会地点开到另一个。我们从德国出发，接着是奥地利，再到瑞士。我们一开始是被BMG慕尼黑签约，所以我第一次参加世界旅行还挺磕碜的。我被塞进一个还装着其他四个“发臭”的人的车里。我们都还是青少年，所以那大概是为什么我们身上都有味道。

　　时光网：跳到另一个话题，我去年曾有机会采访到你的妻子杰西卡·贝尔，她说你长大了但没有变老。所以从你的角度看，她这个说法有什么样的含义？

　　贾斯汀·汀布莱克：听起来她还是嘴下留情了。我倒没有任何成长的秘诀，除了保持好奇心之外。所以她的说法非常棒，谢谢你杰西卡。我唯一的准则就是保持清醒保持好奇。永远都有东西在等待着你去学习。而你也必须去了解到，你踏出的每一步都会留下印记，你不可能再回去把它擦掉，但你可以在迈出下一步时保持进步。所以就是要保持好奇吧我想。

作者：Brent Simon   编辑：SaSa 翻译：斯大凌

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 贾老板 专访 魔发精灵2 Brentsimon
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魔发精灵2：世界之旅

魔发精灵2：世界之旅 (2020)

-1.0

导演：沃尔特·道恩

主演：安娜·肯德里克

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贾斯汀·汀布莱克

贾斯汀·汀布莱克

Justin Timberlake

职业：演员 | 原创音乐

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