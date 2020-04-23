时光网讯
今天欧美服的花边新闻，被“极盗车神”安塞尔·埃尔格特
的正面全裸照占了头条，引爆推特，当然了，和我们这边罗先生周女士的瓜热度还是不可同日而语的。
安塞尔今天在instagram上发布了一张自己的正面全裸出浴照，用手挡住了关键部位。他在配文中给出了一个网站地址，用户需付费，可在该网站上看到po主的更多裸照与视频（听上去像成人网站）。但实际上，这个地址点进去是名为“一生布鲁克林！”的筹集善款网站，捐款用来帮助在纽约布鲁克林医院前线工作的医务人员们。
原图没码 是一手遮天
该慈善活动是由《西部世界》
男主角杰弗里·怀特
（演到这会儿应该可以说他是男主角了）在GoFundMe上发起，目标是筹集1百万美元，现在筹了20万，安塞尔发了裸照后，大概筹了2万。
不过后来这张照片不见了，安塞尔在ig story中表示，“很不幸，Instagram让我删了照片，因为涉及裸露。我把照片删了，也许会重新发一张裁得高一点儿（露得少一点儿）的，怎么样？很抱歉，如果冒犯到别人了，非常抱歉，但我们是为了做好事。我爸给我拍的这张照片，他很生气，说应该给他署名。”安塞尔的爸爸亚瑟·埃尔格特是个著名摄影师，为《时尚》杂志工作、
安塞尔接下来要出现在斯皮尔伯格导演的翻拍版音乐电影《西区故事》
中，定档今年圣诞。