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"极盗车神"安塞尔埃尔格特发·裸·照

为纽约医院筹善款 引爆推特 被ig要求删图

2020-04-23 19:01:24 来源：Mtime时光网

标题写得很明白了，就是字面意思。


　　时光网讯　今天欧美服的花边新闻，被“极盗车神”安塞尔·埃尔格特的正面全裸照占了头条，引爆推特，当然了，和我们这边罗先生周女士的瓜热度还是不可同日而语的。

　　安塞尔今天在instagram上发布了一张自己的正面全裸出浴照，用手挡住了关键部位。他在配文中给出了一个网站地址，用户需付费，可在该网站上看到po主的更多裸照与视频（听上去像成人网站）。但实际上，这个地址点进去是名为“一生布鲁克林！”的筹集善款网站，捐款用来帮助在纽约布鲁克林医院前线工作的医务人员们。


原图没码 是一手遮天

　　该慈善活动是由《西部世界》男主角杰弗里·怀特（演到这会儿应该可以说他是男主角了）在GoFundMe上发起，目标是筹集1百万美元，现在筹了20万，安塞尔发了裸照后，大概筹了2万。

　　不过后来这张照片不见了，安塞尔在ig story中表示，“很不幸，Instagram让我删了照片，因为涉及裸露。我把照片删了，也许会重新发一张裁得高一点儿（露得少一点儿）的，怎么样？很抱歉，如果冒犯到别人了，非常抱歉，但我们是为了做好事。我爸给我拍的这张照片，他很生气，说应该给他署名。”安塞尔的爸爸亚瑟·埃尔格特是个著名摄影师，为《时尚》杂志工作、

　　安塞尔接下来要出现在斯皮尔伯格导演的翻拍版音乐电影《西区故事》中，定档今年圣诞。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 极盗车神 安塞尔·埃尔格特
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安塞尔·埃尔格特

安塞尔·埃尔格特

Ansel Elgort

职业：演员 | 制作人

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