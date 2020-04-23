标题写得很明白了，就是字面意思。







时光网讯





安塞尔今天在instagram上发布了一张自己的正面全裸出浴照，用手挡住了关键部位。他在配文中给出了一个网站地址，用户需付费，可在该网站上看到po主的更多裸照与视频（听上去像成人网站）。但实际上，这个地址点进去是名为“一生布鲁克林！”的筹集善款网站，捐款用来帮助在纽约布鲁克林医院前线工作的医务人员们。







原图没码 是一手遮天









不过后来这张照片不见了，安塞尔在ig story中表示，“很不幸，Instagram让我删了照片，因为涉及裸露。我把照片删了，也许会重新发一张裁得高一点儿（露得少一点儿）的，怎么样？很抱歉，如果冒犯到别人了，非常抱歉，但我们是为了做好事。我爸给我拍的这张照片，他很生气，说应该给他署名。”安塞尔的爸爸亚瑟·埃尔格特是个著名摄影师，为《时尚》杂志工作、



