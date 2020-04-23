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时光晚报:罗志祥被前女友曝光劈腿约p

霹雳游侠制片人新冠去世 "极盗车神"发裸照

2020-04-23 19:46:54 来源：Mtime时光网

今天是星期四，来看看一天的影视新闻吧。

　　在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？


01. 《霹雳游侠》制片人新冠去世享年87岁


　　曾多次获得艾美奖提名的制片人乔尔·罗格辛因新冠肺炎去世，享年87岁。乔尔曾担任美剧《霹雳游侠》《私家侦探玛格侬》《雷克军曹》《无敌铁探长》《弗吉尼亚人》的编剧和制片人，其中《霹雳游侠》是最早引进中国的美剧之一。中央电视台于1995年，在综合频道每周日上午的《周日国际剧场》中播放两集霹雳游侠，引入的多是美国第三季的内容。
02. 阿汤哥希望《碟中谍7》6月复工拍摄


　　因意大利新冠疫情爆发，今年2月下旬汤姆·克鲁斯主演的《碟中谍7》在威尼斯的拍摄暂停，没想到这一停就是两个多月。根据外媒《综艺》报道，剧组可能会放弃在意大利取景，作为制片人的阿汤哥则希望剧组能在6月上旬复工。鉴于《碟中谍7》已定档2021年7月23日，而且和《碟中谍8》是套拍，剧组确实没法无限期等待下去。他们又计划放弃在意大利取景，直到疫情彻底停歇再回来补拍。
03. 迈克尔·B·乔丹《冷血悍将》改档



　　由迈克尔·B·乔丹主演的军事动作片《冷血悍将》，宣布北美档期由9月18日推迟到10月2日。影片根据汤姆·克兰西创作的同名小说改编，讲述前特种兵约翰·克拉克女友被贩毒组织杀害，可就在他决定复仇时，华盛顿高管要求他完成解救高级军官的秘密任务。《冷血悍将》由斯蒂法诺·索利马《边境杀手2》）执导，泰勒·谢里丹《猎凶风河谷》《边境杀手》）编剧。
04. Hulu原创悬疑剧《头领》首曝预告

　　Hulu原创剧集《头领》首曝预告，该剧由日本、欧洲共同制作，豪尔赫·多拉多执导，山下智久约翰·林奇亚历山大·维尧姆阿尔瓦罗·莫奇等共同出演。本剧是一部以南极科学研究基地为舞台的生存悬疑作品，共6集。根据预告，在长达6个月的极夜期间，电路出现故障，可怕的事情在基地发生，留下7具尸体和2个行踪不明的人员。真相到底是什么？该剧将于6月12日上线Hulu。
05. 《机器人总动员》曝16比特动画短片

　　今日，皮克斯推出一支《机器人总动员》的16比特动画短片，庆祝世界地球日。《机器人总动员》是皮克斯2008年上映的经典动画电影。电影中，机器人WALL·E已经在地球上孤独地生活几百年了，他的任务就是清理地球上堆积如山的垃圾。有一天一艘飞船突然降落，一个女机器人EVE来到地球执行搜寻任务，WALL·E爱上了EVE，并跟随着她展开了一场充满奇幻的太空之旅。

01. 罗志祥被前女友曝光惊天劈腿瓜



　　跟“小猪”罗志祥在一起9年的女朋友周扬青，今天早上9点在微博上发布长文，曝光了罗志祥有专门聊妹的手机、她不在的几乎每一天都会与不同女生约p、和旗下女艺人化妆师都有不正当男女关系，以及经常举行正常人无法想象的“多人运动”等等行为。罗志祥中午12点发微博回应，对周扬青的说法并没有否认，表示不会再去解释，但对于相识相恋的这段人生并不后悔。
02. "极盗车神"安塞尔埃尔格特发裸照


　　安塞尔·埃尔格特今天在instagram上发布了一张自己的正面全裸出浴照，用手挡住了关键部位。他在配文中给出了一个网站地址，用户需付费，可在该网站上看到po主的更多裸照与视频。但实际上，这个地址点进去是筹集善款网站，帮助在纽约医院前线工作的医务人员们。不过后来这张照片不见了，安塞尔在ig story中表示，“很不幸，Instagram让我删了照片，因为涉及裸露。我把照片删了。”

   编辑：甄甏甏

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关键词： 罗志祥 霹雳游侠 阿汤哥 冷血悍将 头领 机器人总动员 安塞尔·埃尔格特
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