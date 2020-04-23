在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？
01. 《霹雳游侠》制片人新冠去世享年87岁
02. 阿汤哥希望《碟中谍7》6月复工拍摄
因意大利新冠疫情爆发，今年2月下旬汤姆·克鲁斯
主演的《碟中谍7》
在威尼斯的拍摄暂停，没想到这一停就是两个多月。根据外媒《综艺》报道，剧组可能会放弃在意大利取景，作为制片人的阿汤哥则希望剧组能在6月上旬复工。鉴于《碟中谍7》已定档2021年7月23日，而且和《碟中谍8》
是套拍，剧组确实没法无限期等待下去。他们又计划放弃在意大利取景，直到疫情彻底停歇再回来补拍。
03. 迈克尔·B·乔丹《冷血悍将》改档
04. Hulu原创悬疑剧《头领》首曝预告
Hulu原创剧集《头领》
首曝预告，该剧由日本、欧洲共同制作，豪尔赫·多拉多
执导，山下智久
、约翰·林奇
、亚历山大·维尧姆
、阿尔瓦罗·莫奇
等共同出演。本剧是一部以南极科学研究基地为舞台的生存悬疑作品，共6集。根据预告，在长达6个月的极夜期间，电路出现故障，可怕的事情在基地发生，留下7具尸体和2个行踪不明的人员。真相到底是什么？该剧将于6月12日上线Hulu。
05. 《机器人总动员》曝16比特动画短片
今日，皮克斯推出一支《机器人总动员》的16比特动画短片，庆祝世界地球日。《机器人总动员》
是皮克斯2008年上映的经典动画电影。电影中，机器人WALL·E已经在地球上孤独地生活几百年了，他的任务就是清理地球上堆积如山的垃圾。有一天一艘飞船突然降落，一个女机器人EVE来到地球执行搜寻任务，WALL·E爱上了EVE，并跟随着她展开了一场充满奇幻的太空之旅。
01. 罗志祥被前女友曝光惊天劈腿瓜
跟“小猪”罗志祥
在一起9年的女朋友周扬青，今天早上9点在微博上发布长文，曝光了罗志祥有专门聊妹的手机、她不在的几乎每一天都会与不同女生约p、和旗下女艺人化妆师都有不正当男女关系，以及经常举行正常人无法想象的“多人运动”等等行为。罗志祥中午12点发微博回应，对周扬青的说法并没有否认，表示不会再去解释，但对于相识相恋的这段人生并不后悔。
02. "极盗车神"安塞尔埃尔格特发裸照
安塞尔·埃尔格特
今天在instagram上发布了一张自己的正面全裸出浴照，用手挡住了关键部位。他在配文中给出了一个网站地址，用户需付费，可在该网站上看到po主的更多裸照与视频。但实际上，这个地址点进去是筹集善款网站，帮助在纽约医院前线工作的医务人员们。不过后来这张照片不见了，安塞尔在ig story中表示，“很不幸，Instagram让我删了照片，因为涉及裸露。我把照片删了。”