好莱坞明星“百家讲坛”续集来了！时光网记者再次向多位明星提问：最近一次激发了他们意想不到的强烈情绪的艺术作品是什么？

时光网讯 对于一些名人，尤其是那些出演过观众最喜爱的电影或电视剧的影视明星，大家经常会忘记他们其实也是普通人，跟我们一样有着开放的心态，很容易被一件或一部艺术作品打动，不论什么体裁。









其中几位，例如詹妮弗·安妮斯顿，本·阿弗莱克，汤姆·赫兰德，塔伦·埃格顿，娜塔莉·波特曼，还有奥卡菲娜，他们的答案很有意思，可能会令你感到吃惊，震撼——甚至有可能会激发你去看一本书，听一首歌，看一部电影，一部剧，或者去了解一位你从未听说过的艺术家。看看以下这些回答吧，也欢迎你把自己的想法写在评论区与我们分享。











詹妮弗·安妮斯顿 ：哦，天呐，是我在纽约看的比利·克鲁德普的单人剧，名字是《哈利·克拉克》，太震撼了。在80分钟的时间里，他扮演了18个角色，这是我见过的演员能做到的最厉害的表演之一。











安德鲁·林肯 ：在《行尸走肉》上一季开始之前，我读了一本书叫《1947》，因为它刚好讲的是二战对于过去近百年时间产生的影响。我发现这本书非常震撼人心，因为它对当时欧洲和全世界范围内的移民潮以及人民运动有着准确的预见性。书里提到了犹太人建立以色列国，你能看到冲突争端的开始与结束——你会思考，“嗯，阿道夫·希特勒死了，纳粹已经不存在了。”这本优秀的书读起来几乎像是一本回忆录——她讲述，探讨那个时代，也提及了现在欧洲依然存在的法西斯主义的复苏或者渗透，而且这种主义一直流传下来，甚至扩散到南美洲了。





让我感到非常，非常震惊的是，民族主义以及其他类似的思想，到现在依然非常有力量，而且很容易站住脚。恨比爱容易坚持得多，对吧？现在我们依然在原地踏步，这让我感到深深的震惊和触动。科技发展总是让我们误以为世界在向前单向发展，但在道德层面，其实更像是流沙一样，我觉得，这也是为什么故事很重要的原因。每当我对此产生担忧的时候，我就会想如何才能讲好一个故事，关于希望，关于家人，关于毫无交集却息息相关的人们，这也是我10年来愿意全情投入在《行尸走肉》当中的原因。











塔伦·埃格顿 ：我昨天去看了一场画展，主题是“Pull On Through Tha Night”。这位艺术家的名字叫克里斯蒂娜·夸尔斯，她的作品真的非常美丽。这周她的画作就要准备拍卖了，但实际上我是最近才了解到这位艺术家的，她的画作我可以盯着看一整天。我觉得她的作品有一种奇异的脱俗的感觉，很好看。











奥卡菲娜 ：哇哦，这个问题很棒。想想啊，虽然听起来可能会显得我不太聪明，但我真的不擅长临场迅速思考。不过我最近看了一本书，关于金融的，叫《富爸爸穷爸爸》，很棒的书。我知道听起来会有点奇怪，但当我听这本书的有声书时，发现自己产生了一种强烈的情绪——甚至不仅是情绪，可能更像一种反思。我不知道，我觉得可能是因为这本书让我觉得我以前告诉自己的东西都是错的。你应该去看看，《富爸爸穷爸爸》真的是很好的书。还有一个叫“Bear Brook”的播客，讲了一个很离奇的案子——非常出乎我的意料。







米拉·库妮丝 ：嗯，我最近看到的艺术作品来自一位名叫韦斯的艺术家，现在认识他的人并不多，但他的知名度正在快速提高。我觉得他的作品很美丽，能引起我的共鸣。有一件作品，是很大幅的油画，很漂亮。抗议能算是艺术形式的一种吗？因为我去参加了第一场“Women’s March”游行（在华盛顿特区），当时是跟阿什顿一起去的，后来又参加过一些类似的活动，在现场我看到小孩子，小女孩们为了自己的权利而抗议，我没想到会看到这样的情景，内心翻涌起了非常强烈的情绪。





我吓了一跳，想不到现在这个时代，一个5岁的小女孩，她可能都不清楚究竟在发生着什么，却还是拿着一块牌子，上面写着类似“我是有价值的。”这样的标语。这让我觉得心碎，百感交集。我不知道这算不算一种艺术形式，可能算吧，因为我觉这是过去几年里对我影响最大的一个经历。当时我真的是肝肠寸断。