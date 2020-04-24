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时光早报：锤哥表示《雷神4》是他读过最棒的剧本

"美少女战士"剧场版&"雪国列车"剧版曝预告

2020-04-24 07:42:09 来源：Mtime时光网

早上好~在你睡觉的时候，全球电影圈发生了哪些大事？

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 《黑暗恐怖故事》开发续集



　　2019年在全球拿下过亿美元票房的恐怖电影《黑暗恐怖故事》将推出续集，原主创回归，包括导演安德烈·欧弗兰多，编剧丹·哈格曼和凯文·哈格曼。吉尔莫·德尔·托罗也将回归参与编剧，但不确定是否会像之前那样担任制片人。

　　《黑暗恐怖故事》改编自艾尔文·史瓦兹的短篇儿童恐怖故事集，但只聚焦其中几个故事。原著是三部曲，而且每部都包含将近30个故事，续集将有更大的选择空间。
02.《公园与游憩》主创将重聚特别集



　　美剧《公园与游憩》主创将于4月30日在NBC的一档半小时特别节目中重聚，为慈善机构募捐。该集讲述莱斯利·诺普(艾米·波勒饰)决心在社交隔离期间与朋友和同事保持联系。

　　该剧的左右核心演员，包括“帕帕”克里斯·帕拉特艾米·波勒拉什达·琼斯阿兹·安萨里尼克·奥弗曼奥布瑞·普拉扎亚当·斯科特、罗伯·劳等都将参与。

　　制片人迈克尔·舒尔表示，他想到可以让演员们重聚，为当下疫情募捐，于是给剧组成员发了一封邮件，“他们都在45分钟内回复了我”。
03.剧版《雪国列车》曝新预告



《雪国列车》最新预告片

　　美剧版《雪国列车》曝光全新预告片，将于5月17日开播。该剧改编自《寄生虫》导演奉俊昊拍摄的同名电影，由詹妮弗·康纳利与戴维德·迪格斯担任主演。影片的背景设定在气温骤降、世界变成冰冻大地的七年后，描述仅存人类乘坐在永恒运转的列车中，受到差别待遇的幸存者将寻求社会正义。

　　剧集版由奉俊昊监制，早在2016年就被TNT预定。随后经历了多次主创团队更迭，《奇异博士》导演斯科特·德瑞克森也拍摄过试播集，但随后由于“创意分歧”退出。去年五月，该剧直接获得了第二季的预定。

04.锤哥表示《雷神4》是他读过最棒的剧本



　　克里斯·海姆斯沃斯接受Philadelphia Inquirer采访时谈及《雷神4》剧本：“这是我这些年看过最好的剧本之一。（导演）塔伊加处于最极致、最佳的状态。如果我看到的版本是我们最终所使用的，那么影片将会相当疯狂。”

01. 日本演员冈江久美子因感染新冠肺炎去世


　　日本演员冈江久美子因感染新冠肺炎，于23日凌晨病逝，享年63岁。据她的经纪公司透露，冈江4月3日开始发热，6日早上因病情突然加重而紧急住院，其后接受了核酸检测并确诊感染了新冠病毒。后来尽管转入重症监护室接受治疗，但仍无力回天，于23日5时20分因肺炎不治逝世，享年63岁。

　　冈江久美子于1975年出道，是综艺、猜谜节目的常客，还曾出演《卖房子的女人的逆袭》等电视剧。冈江曾于去年年底接受乳腺癌治疗手术，今年1月末～2月中旬曾接受放射治疗，免疫力低下被认为是她在感染新冠后情况恶化的重要原因。
02.回忆杀！《美少女战士》曝新先导预告



《剧场版 美少女战士Eternal前篇》先导预告2

　　《美少女战士》时隔25年推出的最新剧场版《剧场版 美少女战士Eternal 前篇》发布新先导预告和海报。该片将于9月11日在日本公映。

　　《剧场版 美少女战士Eternal 前篇》根据武内直子原作《美少女战士crystal》第4期“死亡月亮篇”改编，日本发生本世纪以来最大的日全食现象，水冰月和小小兔的身边忽然降临独角天马。小小兔和天马之间展开淡淡的恋情，美少女战士们也成长了。

　　该片声优阵容强大，包括三石琴乃、金元寿子、佐藤利奈、小清水亚美等。官方此前曾确认在90年代版动画中担当人设师的只野和子将回归，影片由今千秋执导，原漫画作者武内直子监制。


   编辑：SaSa

关键词： 时光早报
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