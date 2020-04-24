据她的经纪公司透露，冈江4月3日开始发热，6日早上因病情突然加重而紧急住院，其后接受了核酸检测并确诊感染了新冠病毒。后来尽管转入重症监护室接受治疗，但仍无力回天，于23日5时20分因肺炎不治逝世，享年63岁。





冈江久美子于1975年出道，是综艺、猜谜节目的常客，还曾出演《卖房子的女人的逆袭》等电视剧。冈江曾于去年年底接受乳腺癌治疗手术，今年1月末～2月中旬曾接受放射治疗，免疫力低下被认为是她在感染新冠后情况恶化的重要原因。