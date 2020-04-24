过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
《黑暗恐怖故事》
改编自艾尔文·史瓦兹的短篇儿童恐怖故事集，但只聚焦其中几个故事。原著是三部曲，而且每部都包含将近30个故事，续集将有更大的选择空间。
美剧《公园与游憩》
主创将于4月30日在NBC的一档半小时特别节目中重聚，为慈善机构募捐。该集讲述莱斯利·诺普(艾米·波勒饰)决心在社交隔离期间与朋友和同事保持联系。
制片人迈克尔·舒尔表示，他想到可以让演员们重聚，为当下疫情募捐，于是给剧组成员发了一封邮件，“他们都在45分钟内回复了我”。
美剧版《雪国列车》
曝光全新预告片，将于5月17日开播。该剧改编自《寄生虫》
导演奉俊昊拍摄的同名电影，由詹妮弗·康纳利与戴维德·迪格斯担任主演。影片的背景设定在气温骤降、世界变成冰冻大地的七年后，描述仅存人类乘坐在永恒运转的列车中，受到差别待遇的幸存者将寻求社会正义。
剧集版由奉俊昊
监制，早在2016年就被TNT预定。随后经历了多次主创团队更迭，《奇异博士》
导演斯科特·德瑞克森也拍摄过试播集，但随后由于“创意分歧”退出。去年五月，该剧直接获得了第二季的预定。
克里斯·海姆斯沃斯
接受Philadelphia Inquirer采访时谈及《雷神4》
剧本：“这是我这些年看过最好的剧本之一。（导演）塔伊加处于最极致、最佳的状态。如果我看到的版本是我们最终所使用的，那么影片将会相当疯狂。”
01. 日本演员冈江久美子因感染新冠肺炎去世
日本演员冈江久美子因感染新冠肺炎，于23日凌晨病逝，享年63岁。
据她的经纪公司透露，冈江4月3日开始发热，6日早上因病情突然加重而紧急住院，其后接受了核酸检测并确诊感染了新冠病毒。后来尽管转入重症监护室接受治疗，但仍无力回天，于23日5时20分因肺炎不治逝世，享年63岁。
冈江久美子于1975年出道，是综艺、猜谜节目的常客，还曾出演《卖房子的女人的逆袭》等电视剧。冈江曾于去年年底接受乳腺癌治疗手术，今年1月末～2月中旬曾接受放射治疗，免疫力低下被认为是她在感染新冠后情况恶化的重要原因。
02.回忆杀！《美少女战士》曝新先导预告
该片声优阵容强大，包括三石琴乃
、金元寿子、佐藤利奈、小清水亚美等。官方此前曾确认在90年代版动画中担当人设师的只野和子将回归，影片由今千秋执导，原漫画作者武内直子监制。