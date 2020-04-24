时光网讯 BBC Studios与西瓜视频宣布达成新的内容合作协议。本次合作协议将为西瓜视频用户提供海量的多类型节目内容，同时也包括两部BBC全新纪录片在中国大陆的独家授权。





《灵长王国》生动刻画了人类所属的灵长类（该物种有包括猿、猴和狐猴在内的400个种类）这一具有超凡魅力的动物谱系。从沙漠到丛林，从青青草原到车水马龙的都市，该系列将关注灵长类动物所处的各种令人惊叹的生存环境。日渐增多的研究为我们揭示了灵长类动物少有人知的一面。此外，摄像技术的最新发展也使得拍摄团队能够以令人激动的全新方式记录这些内容并呈现到观众眼前。





该系列由BBC Studios自然历史部为BBC和PBS 及THIRTEEN制作，在中国与西瓜视频联合出品。





西瓜视频相关负责人表示：“我们始终致力于为用户提供丰富的节目选择和卓越的观看体验。我们很高兴能够在《德古拉》(Dracula) 大获成功后，继续与BBC Studios夯实合作伙伴关系。未来一个月，我们将携手为用户提供海量的优质英国作品，并首映这两部震撼视觉的全新纪录片。”





BBC Studios亚洲商业运营与战略高级副总裁，大中华区代理总经理 Phil Hardman 表示：“此次与西瓜视频达成的内容协议是我们双方深化合作伙伴关系的又一里程碑。依托西瓜视频强大的平台优势和用户资源，我们很高兴有越来越多的观众可以观看BBC Studios果敢前卫、极富创意的英伦内容。此外，西瓜视频拥有丰富多样的内容生态，为此我们也会相应推出短视频内容以满足用户和平台需求。”