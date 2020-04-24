在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？
01. Hulu新剧《大帝》海报艾丽范宁竖中指
托尼·麦克纳马拉在为2018年的《宠儿》编剧之后，再次以剧集创作者、编剧与执行制片人的身份，在Hulu的新美剧《大帝》中，聚焦于对权力野心勃勃的女性——这一次的女主角，就是俄罗斯大名鼎鼎的叶卡捷琳娜二世，由艾丽·范宁饰演。 而《宠儿》
中的“尼子”尼古拉斯·霍尔特也再度与托尼合作，出演女皇的丈夫彼得三世，《大帝》
最新发布了两款海报，范宁竖起中指，看上去颇具现代风格。
02. 《神盾局特工》最终季预告曝光
《神盾局特工》第七季将是该剧的最终季，日前，第七季曝光一支全新预告片，该剧将于5月27日回归。据悉，曾在《特工卡特》
里出现的丹尼尔·苏萨将现身《神盾局特工》
第七季，两部剧集实现联动。丹尼尔是战略科学储备部SSR探员，在二战中失去一条腿，SSR同事对他心存偏见，从而使他与卡特产生共鸣。
03. 锤哥新片《极限营救》烂番茄新鲜度64%
新冠疫情让院线新片全面断档，只有Netflix这样的流媒体还在陆续上架新内容，由“锤哥”克里斯·海姆斯沃斯
主演的动作片《极限营救》
今日上线，烂番茄新鲜度64%，在Netflix原创电影中表现还算不错的。影片上线同时，也发布了几张高清剧照和工作照。媒体的好评集中在动作场景拍得不错，差评则集中影片太过套路化，跟《鬼影特攻：以暴制暴》《光灵》
的毛病一样。
04. 《猛禽小队》小丑女的恶犬是这样拍的
虽然《猛禽小队》
上映后口碑一般，但影片的美术和造型设计还是颇有看点的。片中玛歌特·罗比
扮演的小丑女收养了一条恶犬布鲁斯，非常抢镜。近日特效总监Thrain Shadbolt透露：这条狗并非完全CG制作，而是先用德国牧羊犬拍摄，后期特效加工出来的。
05. 《小丑》幕后特辑揭秘即兴场景的诞生
《小丑》
今日发布了长达22分钟的幕后特辑，不仅有许多未曾见过的片场画面，导演托德·菲利普斯
、主演华金·菲尼克斯
以及制片人布莱德利·库珀
现身说法，讲述这样一部打破常规的超英电影是如何诞生的。其中，导演和华金讨论了其中一个场景：亚瑟在地铁上用枪杀死了三个人，然后冲进了洗手间。
这是一个非常关键的场景，亚瑟身上“小丑”的一面开始显现。拍摄的时候，华金不太同意原剧本的做法——把枪藏起来。华金觉得应该来点肢体动作，像舞蹈，但是很轻微的肢体动作。于是导演给他放了作曲前一天刚发给他的音乐，华金随着音乐舞动起来，就像最终版本中我们看到的那样。
06. 漫威放送MCU超级英雄壁纸
一年前的今天，《复仇者联盟4》在国内公映（提前北美两天），当时的观影盛况可谓一票难求。 最终，《复仇者联盟4》在国内拿到42.5亿人民币票房，在全球拿到27.98亿美元的票房。《复仇者联盟4》
惨烈的大战之后，多位超级英雄可能告别了我们。而在漫威刚刚曝光的超级英雄角色版电话视频会议壁纸中，“复仇者联盟”的主力们纷纷亮相，令人唏嘘。