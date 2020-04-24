一周的工作终于结束了，来看看今天的影视新闻吧。





在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？









01. Hulu新剧《大帝》海报艾丽范宁竖中指











02. 《神盾局特工》最终季预告曝光





03. 锤哥新片《极限营救》烂番茄新鲜度64%

















04. 《猛禽小队》小丑女的恶犬是这样拍的





















05. 《小丑》幕后特辑揭秘即兴场景的诞生









这是一个非常关键的场景，亚瑟身上“小丑”的一面开始显现。拍摄的时候，华金不太同意原剧本的做法——把枪藏起来。华金觉得应该来点肢体动作，像舞蹈，但是很轻微的肢体动作。于是导演给他放了作曲前一天刚发给他的音乐，华金随着音乐舞动起来，就像最终版本中我们看到的那样。























