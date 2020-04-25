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《信条》《花木兰》7月将拯救电影院？

美国AMC院线:有新大片上映才会重开影院

2020-04-25 09:29:20 来源：Mtime时光网

今年7月《信条》和《花木兰》能联手拯救电影院吗？

《信条》坚守7月17日的档期

　　时光网讯 尽管美国乔治亚洲政府已允许影院4月27日复工，不少州也松口5月上旬可以陆续营业，但美国最大的连锁院线AMC表示，除非有新的大片上映，他们不会急于重新开门。

     2020年暑期档，目前坚守的大片还有华纳7月17日上映的《信条》，迪士尼7月24日上映的《花木兰》，这两部将联手拯救电影院吗？

　　AMC在一份公开声明中表示：“观众和员工的健康是我们最关心的，此外我们也需要真正的新上映大片，只有他们才能吸引到观众重新来到影院，让观众恢复对电影院的热情。我们会在《信条》《花木兰》上映前几周重开，这段时间也在影院做一些防疫措施的准备。”

     美国第三大的喜满客院线也发表了类似观点。

《花木兰》7月24日上映

　　

《花木兰》预告

美国境内5500家影院从3月20日关闭到至今，大约15万影院员工被辞退或者无薪休假，其中也包括了高管。AMC院线的日子似乎最难过，他们最近宣布了5亿美元债券发行计划以避免破产保护。华尔街最近对AMC的分析变得乐观，认为该公司将很有可能在疫情期间避免破产。
延伸阅读：诺兰曾为电影院发声

      电影院希望《信条》和《花木兰》能将观众唤回，同样《信条》导演诺兰也对电影院感情颇深。3月下旬新冠疫情导致全球影院陆续关闭时，克里斯托弗·诺兰曾在《华盛顿邮报》上发布了一篇情真意切的文章，阐述电影院的重要性：

　　“当大家想到电影，他们会想到明星、片方、光鲜亮丽的一面。然而电影行业事关每个人：在当地电影院中售票窗口卖票的人，维护机器的人，检票的人，订票的人，卖广告和清理洗手间的人。很多这些工作人员都是赚时薪而不是月薪，维护着我们这个社会中最经济实惠、也最民主公平的聚焦场所。”

　　诺兰在文章中提醒大家，现在每个人都面临难关，包括电影产业的工作人员，他恳求政府、片方和观众们伸出援助之手。“国会正在考虑为各个受到影响的产业提供援助，我希望人民可以正视电影院：这是社交生活中至关重要的一部分，为许多人提供了就业机会，娱乐大家。”

让我来拯救电影院（设计台词）

　　“这些是让人快乐的地方，工作人员献上一个个故事，大家和朋友家人们外出享受电影带来的夜生活。身为电影导演，没有这些工作人员和他们所服务的观众，我的工作永远是不完整的。”

　　他接着说，“在特殊时期，我们齐心协力最让人倍感安慰，共同观影的体验已经传承了很多代。除了帮助影院员工得到政府救助，影院也需要与片方一起进行富有战略性、前瞻性的合作。”

　　文章最后，诺兰相信一旦疫情过去，大家会积极回归影院的，“疫情停止后，对于人类聚集的需求，对于大家一起生活、爱、欢笑、哭泣的需求，会比以往更强大”。

   编辑：小火纸

关键词： 花木兰 信条 AMC院线 新冠疫情 电影院 拯救 诺兰
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