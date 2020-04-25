《复联4》角色多，赚得也多













Deadline是好莱坞权威的产业新闻媒体，每年都会在4月推出详细的大片盈亏榜，虽说不上100%精确，但参考价值还是很高。





以下是简单榜单，数字和部分图片来源Deadline。利润榜11-25名以及更详细的投入产出比分析时光网会在下周推出。





最赚钱的10部好莱坞大片

























































