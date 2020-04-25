时光网讯
电影投资有时候难以琢磨，2019年最赚钱的好莱坞大片是超级英雄电影《复仇者联盟4》
，最赔钱的也是超级英雄电影《X战警：黑凤凰》
。而且两部都是漫威漫画改编，出品方如今还同属于一家母公司。
外媒Deadline公布了一年一度的好莱坞大片盈亏榜，最赚钱的10部电影中迪士尼占7部半，《蜘蛛侠：英雄远征》
是漫威（迪士尼）和索尼合作，姑且一人算一半。非迪士尼作品中，还有索尼的《勇敢者游戏2：再战巅峰》
、华纳的《小丑》
。最赔钱的五部电影中，派拉蒙和福斯各占1部半，环球和联美各自有一部。
Deadline是好莱坞权威的产业新闻媒体，每年都会在4月推出详细的大片盈亏榜，虽说不上100%精确，但参考价值还是很高。
以下是简单榜单，数字和部分图片来源Deadline。利润榜11-25名以及更详细的投入产出比分析时光网会在下周推出。
最赚钱的10部好莱坞大片
NO.7《阿拉丁》
利润：3.56亿美元 发行：迪士尼
NO.3《狮子王》
利润：5.8亿美元 发行：迪士尼
好莱坞竞争异常激烈，即使你的出发点再好，失败的项目总是不缺，投入巨大却扑街的大项目每年都有。
最赔钱的5部好莱坞大片
NO.3 《猫》
亏损：1.13亿美元
发行：环球