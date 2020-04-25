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2019年最赚钱和最赔钱电影都有哪些？

外媒Deadline公布大片利润榜和亏损榜

2020-04-25 10:44:52 来源：Mtime时光网

最赚钱的和最赔钱的很好猜，他们都是漫威漫画改编的超级英雄电影。
　　《复联4》角色多，赚得也多

　　时光网讯 电影投资有时候难以琢磨，2019年最赚钱的好莱坞大片是超级英雄电影《复仇者联盟4》，最赔钱的也是超级英雄电影《X战警：黑凤凰》。而且两部都是漫威漫画改编，出品方如今还同属于一家母公司。

　　外媒Deadline公布了一年一度的好莱坞大片盈亏榜，最赚钱的10部电影中迪士尼占7部半，《蜘蛛侠：英雄远征》是漫威（迪士尼）和索尼合作，姑且一人算一半。非迪士尼作品中，还有索尼的《勇敢者游戏2：再战巅峰》、华纳的《小丑》。最赔钱的五部电影中，派拉蒙和福斯各占1部半，环球和联美各自有一部。

    Deadline是好莱坞权威的产业新闻媒体，每年都会在4月推出详细的大片盈亏榜，虽说不上100%精确，但参考价值还是很高。

     以下是简单榜单，数字和部分图片来源Deadline。利润榜11-25名以及更详细的投入产出比分析时光网会在下周推出。

最赚钱的10部好莱坞大片

NO.10《勇敢者游戏2：再战巅峰》利润：2.36亿美元 发行：索尼


NO.9《星球大战：天行者崛起》利润：3亿美元 发行：迪士尼


NO.8《蜘蛛侠：英雄远征》利润：3.39亿美元 发行：索尼


NO.7《阿拉丁》利润：3.56亿美元 发行：迪士尼


NO.6《玩具总动员4》利润：3.68亿美元 发行：迪士尼


NO.5《惊奇队长》利润：4.14亿美元 发行：迪士尼


NO.4《小丑》利润：4.37亿美元 发行：华纳

NO.3《狮子王》利润：5.8亿美元 发行：迪士尼


NO.2《冰雪奇缘2》利润：6亿美元 发行：迪士尼


NO.1《复仇者联盟4：终局之战》利润：8.9亿美元 发行：迪士尼


　　好莱坞竞争异常激烈，即使你的出发点再好，失败的项目总是不缺，投入巨大却扑街的大项目每年都有。

最赔钱的5部好莱坞大片

NO.5 《遗失的环节》亏损：1.01亿美元 发行：联美


NO.4 《双子杀手》亏损：1.11亿美元 发行：派拉蒙


NO.3 《猫》 亏损：1.13亿美元 发行：环球


NO.2 《终结者：黑暗命运》亏损：1.23亿美元 发行：派拉蒙/福斯


NO.1 《X战警：黑凤凰》亏损：1.33亿美元 发行：福斯


   编辑：小火纸

关键词： 复联4 黑凤凰 双子杀手 冰雪奇缘2 阿拉丁 小丑 勇敢者游戏2
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