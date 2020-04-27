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时光早报：长泽雅美新片演17岁少年母亲

“星爵”老婆怀孕 米高梅裁员7%高管降薪

2020-04-27 07:53:50 来源：Mtime时光网

早上好，全球电影圈发生了哪些大事？


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。



01.长泽雅美新片《Mother 母亲》曝预告



预告

      长泽雅美、阿部隆史主演的电影《Mother 母亲》发布预告片。

      该片改编自真实事件，讲述了一个17岁少年杀害了祖父母的故事。长泽雅美将饰演一位自甘堕落、与许多男人保持着肉体关系，同时却深爱着孩子的母亲秋子。影片将于今年夏天在日本上映。



01.《神烦警探》计划加入关于新冠病毒的剧情



      喜欢在剧情中加入真实世界话题的《神烦警探》再次出手，这次主创计划在第八季加入关于新冠病毒的情节。

02.米高梅裁员7%



      据外媒Deadline报道，米高梅裁掉了所有部门750名员工中的7%(约50名员工)，包括参与有剧本/无剧本电视节目和故事片的。此外，米高梅各部门的高级管理人员都已“自愿降薪”。

      早前，米高梅新片《007：无暇赴死》由原定4月的全球映期推迟到英国11月12日、北美11月25日上映。



01.“星爵”老婆怀孕




      据外媒报道，“星爵”克里斯·帕拉特的妻子凯瑟琳·施瓦辛格怀孕了。

      凯瑟琳·施瓦辛格是著名影星阿诺·施瓦辛格的女儿。她与克里斯于去年6月结婚。

      克里斯与前妻Anna Faris还育有一个7岁半的儿子。

02.伊娃·格林新写真曝光






      今年即将40岁的伊娃·格林登上《The Telegraph》4月刊封面，写真曝光。

   编辑：羊羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 时光早报 长泽雅美 米高梅 克里斯·帕拉特
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