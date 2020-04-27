过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
长泽雅美
、阿部隆史主演的电影《Mother 母亲》发布预告片。
该片改编自真实事件，讲述了一个17岁少年杀害了祖父母的故事。长泽雅美将饰演一位自甘堕落、与许多男人保持着肉体关系，同时却深爱着孩子的母亲秋子。影片将于今年夏天在日本上映。
01.《神烦警探》计划加入关于新冠病毒的剧情
喜欢在剧情中加入真实世界话题的《神烦警探》
再次出手，这次主创计划在第八季加入关于新冠病毒的情节。
02.米高梅裁员7%
据外媒Deadline报道，米高梅裁掉了所有部门750名员工中的7%(约50名员工)，包括参与有剧本/无剧本电视节目和故事片的。此外，米高梅各部门的高级管理人员都已“自愿降薪”。
早前，米高梅新片《007：无暇赴死》由原定4月的全球映期推迟到英国11月12日、北美11月25日上映。
01.“星爵”老婆怀孕
凯瑟琳·施瓦辛格是著名影星阿诺·施瓦辛格的女儿。她与克里斯于去年6月结婚。
克里斯与前妻Anna Faris还育有一个7岁半的儿子。
02.伊娃·格林新写真曝光
今年即将40岁的伊娃·格林登上《The Telegraph》4月刊封面，写真曝光。