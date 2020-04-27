早上好，全球电影圈发生了哪些大事？





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该片改编自真实事件，讲述了一个17岁少年杀害了祖父母的故事。长泽雅美将饰演一位自甘堕落、与许多男人保持着肉体关系，同时却深爱着孩子的母亲秋子。影片将于今年夏天在日本上映。





















01.“星爵”老婆怀孕

















凯瑟琳·施瓦辛格是著名影星阿诺·施瓦辛格的女儿。她与克里斯于去年6月结婚。





克里斯与前妻Anna Faris还育有一个7岁半的儿子。





02.伊娃·格林新写真曝光





















今年即将40岁的伊娃·格林登上《The Telegraph》4月刊封面，写真曝光。