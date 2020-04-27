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《毒液2》花式起名大赛征集中文片名

"以毒攻屠"?"大展红屠"?还是粉丝脑洞大

2020-04-27 14:11:32 来源：Mtime时光网

《毒液2》英文片名定为《VENOM: Let There Be Carnage》，官方第一时间发起了为影片征集中文片名的活动。


　　时光网讯　就在上周，粉丝们翘首以盼《毒液2》终于有了官方最新消息。受疫情影响，《毒液2》原定北美档期2020年10月2日将调整至2021年6月25日，同时公布正式片名与LOGO。影片定名为《VENOM: Let There Be Carnage》，直接cue本次的大反派“屠杀（Carnage）”，LOGO也添加了“屠杀红”光泽。 

　　消息一出，影片官方第一时间发起为《毒液2》征集中文片名的活动，网友们纷纷贡献脑洞，各种花式创意层出不穷。有人直译为“屠杀开始”或“屠杀时刻”，也有参考第一部《毒液：致命守护者》的格式，提出《毒液：致命入侵者》。更有细心网友考据到“Let There Be Carnage”出自《圣经》中的经典句式“let there be light”，于是给出了有点宗教意味的《毒液：屠杀降临》和《毒液：屠杀现世》。


《毒液2》网友自制海报

　　除了以上认真翻译的片名，也有网友认为“片名起那么霸气有什么用，最后还不是一个小可爱！”脑洞神大的沙雕网友当然不会放过这个发挥的机会。谐音梗有《毒液：以毒攻屠》《毒液：大展红屠》《毒液：屠改液》等等，还有人“贴心”地考虑到片名过审问题，建议用“戮”“红”等代替“屠”“杀”等敏感字。

　　漫画粉丝更是开心放飞，《毒液：父慈子孝》《毒液：爸爸去哪儿》之类沙雕片名层出不穷。你觉得《毒液2》取什么样的中文片名最合适呢？


伍迪·哈里森饰演大反派“屠杀”
 
　　作为《毒液：致命守护者》的续篇，《毒液2》在今年2月宣布全戏杀青，现已进入后期阶段。主演汤姆·哈迪（《盗梦空间》《敦刻尔克》）、米歇尔·威廉姆斯（《禁闭岛》《海边的曼彻斯特》）继续分饰“毒液”埃迪·布洛克及其前女友安妮·韦英。

　　伍迪·哈里森（《三块广告牌》《老无所依》）饰演大反派——“屠杀”克莱图斯·卡萨伊。女星娜奥米·哈里斯（《007：幽灵党》）将会在片中饰演“尖叫”一角，与“屠杀”组成“反派情侣档”。影片目前延档至2021年6月25日北美上映。


汤老湿与小米确认回归

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 毒液2 索尼
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毒液2

毒液2 (2021)

0.0

导演：安迪·瑟金斯

主演：汤姆·哈迪

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