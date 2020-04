《毒液2》英文片名定为《VENOM: Let There Be Carnage》,官方第一时间发起了为影片征集中文片名的活动。







时光网讯 就在上周,粉丝们翘首以盼《毒液2》终于有了官方最新消息。受疫情影响,《毒液2》原定北美档期2020年10月2日将调整至2021年6月25日,同时公布正式片名与LOGO。影片定名为《VENOM: Let There Be Carnage》,直接cue本次的大反派“屠杀(Carnage)”,LOGO也添加了“屠杀红”光泽。





消息一出,影片官方第一时间发起为《毒液2》征集中文片名的活动,网友们纷纷贡献脑洞,各种花式创意层出不穷。有人直译为“屠杀开始”或“屠杀时刻”,也有参考第一部《毒液:致命守护者》的格式,提出《毒液:致命入侵者》。更有细心网友考据到“Let There Be Carnage”出自《圣经》中的经典句式“let there be light”,于是给出了有点宗教意味的《毒液:屠杀降临》和《毒液:屠杀现世》。







《毒液2》网友自制海报





除了以上认真翻译的片名,也有网友认为“片名起那么霸气有什么用,最后还不是一个小可爱!”脑洞神大的沙雕网友当然不会放过这个发挥的机会。谐音梗有《毒液:以毒攻屠》《毒液:大展红屠》《毒液:屠改液》等等,还有人“贴心”地考虑到片名过审问题,建议用“戮”“红”等代替“屠”“杀”等敏感字。





漫画粉丝更是开心放飞,《毒液:父慈子孝》《毒液:爸爸去哪儿》之类沙雕片名层出不穷。你觉得《毒液2》取什么样的中文片名最合适呢?







伍迪·哈里森饰演大反派“屠杀”

作为《毒液:致命守护者》的续篇,《毒液2》在今年2月宣布全戏杀青,现已进入后期阶段。主演汤姆·哈迪(《盗梦空间》《敦刻尔克》)、米歇尔·威廉姆斯(《禁闭岛》《海边的曼彻斯特》)继续分饰“毒液”埃迪·布洛克及其前女友安妮·韦英。





伍迪·哈里森(《三块广告牌》《老无所依》)饰演大反派——“屠杀”克莱图斯·卡萨伊。女星娜奥米·哈里斯(《007:幽灵党》)将会在片中饰演“尖叫”一角,与“屠杀”组成“反派情侣档”。影片目前延档至2021年6月25日北美上映。