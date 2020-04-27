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美剧"公园与游憩"将推出重聚特别篇

艾米波勒、星爵等原卡司全现身 4月底播出

2020-04-27 19:19:21 来源：Mtime时光网

美剧《公园与游憩》要推出特别重聚篇，几乎所有主要卡司均会回归出演，4月30日播出。


　　时光网讯　与《老友记》相似的是，美剧《公园与游憩》最近也要推出重聚的“特别版”了，包括艾米·波勒拉什达·琼斯阿兹·安萨里尼克·奥弗曼奥布瑞·普拉扎、“星爵”克里斯·帕拉特亚当·斯科特罗伯·劳瑞塔等在内的卡司们，都将出现，4月30日播出。

　　NBC这一特别集的剧情，与当下的状况息息相关：艾米·波勒饰演的Leslie Knope，决心在保持社交距离的情况下，依然与她的朋友们保持联系。

　　“像许多人一样，我们也在寻找做贡献的机会，我们认为如果能让这些角色重聚一次，可以筹到不少善款”，剧集执行制片人迈克尔·舒尔发声明说。“我给卡司们都发了充满希望的邮件，他们都在45分钟之内回我了，我们《公园与游憩》的团队将会再次献上30分钟发生在Pawnee的故事（隔离过的），希望每个人都喜欢，都捐款！”



　　NBC鼓励这一集的观众们，为慈善基金会“Feeding America’s Response”捐款，还有两家企业会分别捐赠15万美元，到5月21日，联合NBC环球、编剧、制片人和卡司，本剧一共会捐出50万美元。

　　2015年，《公园与游憩》的七季播完，被认为是美剧史上最好看的情景喜剧之一。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 公园与游憩 美剧 星爵 克里斯·帕拉特 艾米·波勒
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