NBC这一特别集的剧情，与当下的状况息息相关：艾米·波勒饰演的Leslie Knope，决心在保持社交距离的情况下，依然与她的朋友们保持联系。















NBC鼓励这一集的观众们，为慈善基金会“Feeding America’s Response”捐款，还有两家企业会分别捐赠15万美元，到5月21日，联合NBC环球、编剧、制片人和卡司，本剧一共会捐出50万美元。





2015年，《公园与游憩》的七季播完，被认为是美剧史上最好看的情景喜剧之一。