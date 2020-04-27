时光网讯
与《老友记》
相似的是，美剧《公园与游憩》
最近也要推出重聚的“特别版”了，包括艾米·波勒
、拉什达·琼斯
、阿兹·安萨里
、尼克·奥弗曼
、奥布瑞·普拉扎
、“星爵”克里斯·帕拉特
、亚当·斯科特
、罗伯·劳
与瑞塔
等在内的卡司们，都将出现，4月30日播出。
NBC这一特别集的剧情，与当下的状况息息相关：艾米·波勒饰演的Leslie Knope，决心在保持社交距离的情况下，依然与她的朋友们保持联系。
“像许多人一样，我们也在寻找做贡献的机会，我们认为如果能让这些角色重聚一次，可以筹到不少善款”，剧集执行制片人迈克尔·舒尔
发声明说。“我给卡司们都发了充满希望的邮件，他们都在45分钟之内回我了，我们《公园与游憩》的团队将会再次献上30分钟发生在Pawnee的故事（隔离过的），希望每个人都喜欢，都捐款！”
NBC鼓励这一集的观众们，为慈善基金会“Feeding America’s Response”捐款，还有两家企业会分别捐赠15万美元，到5月21日，联合NBC环球、编剧、制片人和卡司，本剧一共会捐出50万美元。
2015年，《公园与游憩》的七季播完，被认为是美剧史上最好看的情景喜剧之一。