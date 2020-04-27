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时光晚报：罗素兄弟希望再映"复联4"助力影院复工

皮特吐槽特朗普 韩星捐广告费给电影人

2020-04-27 20:26:36 来源：Mtime时光网

今天的重点电影新闻都在这里~

　　在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？


01. 罗素兄弟想要在影院复工后再次重映《复联4》



　　4月26日是《复仇者联盟4》北美上映周年纪念日，导演罗素兄弟在纪念播客节目中表示，希望能够在影院复工后再次重映《复联》。他们还讨论了重映《复联3》《复联4》的可能，并解释称这在影院恢复正常后能够带给观众鼓舞。

　　“对我们来说，这种影院体验的真正优势在于它将全球的观众结合在了一起。能够成为这样一部电影的一部分，能够与观众通过电影产生情感联系，真的十分美好，必将成为我们职业生涯中的高光部分。那么，为什么不用这些电影来欢迎人们重回电影院？我的意思是，任何让人们有机会回到正常生活、一起分享故事的机会，我们都会支持。” 

　　根据外媒Deadline估算，《复联4》利润高达8.9亿美金，是去年好莱坞最赚钱的影片。
02.米基洛克新片《猎战》疫情期间东欧拍完


　　米基·洛克主演的二战奇幻恐怖新片《猎战》（Warhunt），新冠肺炎期间也在拍摄，影片近日完成了拍摄工作。影片之前是在拉脱维亚的首都里加继续了拍摄，遵守了当地政府的防疫要求，包括工作人员要戴口罩和手套，每日两次检测体温，保持好社交距离，还有为拍摄仪器消毒等等。

　　《猎战》导演Mauro Borrelli来自意大利，对于这一次特殊的拍摄经历，他认为，“这一切一开始很不真实，后来卡司和剧组迅速适应了口罩和其它措施，我们最终比之前更集中精力，更有效率。”孙玉辉还说，拉脱维亚政府允许他们在遵守同样防疫要求的情况下，继续拍摄电影与电视剧。

　　罗伯特·克耐普（《越狱》中的“T-bag”）、杰克逊·拉斯波恩（《暮光之城》系列）等人也均参演了本片，《猎战》讲述一队精英美国士兵在二战期间，从事一项秘密行动。他们被困在德国的黑森林中，遇到了一帮女巫。
03.《爱你，西蒙》番外篇首曝“基情”片段



《爱你维克托》片段

　　2018年的《爱你，西蒙》衍生出了番外篇美剧《爱你，维克托》，从在Disney+上播放，改成了在更加开放的Hulu平台上播放。本剧第一季共10集，每集半小时，6月19日开播。

　　Hulu今日发布了《爱你，维克托》的一段“做咖啡”视频，这一次，主角换成了迈克尔·西米诺饰演的维克托，他来咖啡店应聘时遇到了乔治·西尔饰演的Benji，两人的互动看上去基情满满。维克托是电影版里面，西蒙所在高中的新学生，他需要踏上自我寻找之旅，面临来自家庭的挑战，适应新的城市，还有在自己的性取向中挣扎。

01.韩国复工影院数量增加，观影人次增长


　　随着疫情逐步得到控制，韩国电影行业正在积极组织产业恢复的工作。重新营业的电影院数量增加，观众数量也在增长。

      据统计，上周六韩国观影人次达到4.8万，较前一周的数字略有增长。韩国最大院线CJ CGV院线也宣布，旗下的36家分店将从29日开始重新营业。

      在影院势头转好的情况下，一些新片也在韩国跃跃欲试。哈里森·福特主演的《野性的呼唤》已经定档5月14日在韩国上映。金武烈、宋智孝主演的《入侵者》片方也表示影片暂定5月上映。另有消息称，刘亚仁、朴信惠主演的《独行》，李帝勋、赵宇镇主演的《盗掘》等电影正在考虑6月上映。

      据悉，为保证观众的安全，目前营业的韩国影院放映场次仍然不多，并采取了隔座售票等措施。
02.韩演员将广告费捐给电影人



　　据韩媒，车仁表申贤俊罗美兰李东健等演员将自己拍摄商广的酬劳捐给了陷入困难的电影人，自己只拿了车马费。而韩国电影人总联合会则在他们的捐款中拿出了1.2亿韩元(约72万元人民币)让生活困难的会员使用。此次得到帮助的电影人一共170名，第一轮将发放9000万韩元，第二轮将发放3000万韩元。

　　受新冠疫情影响，韩国院线本土观影人次屡创新低，加上各种停工、延期拍摄、上映等原因，韩国电影业也正在遭受重创。韩国电影人总联合会会长表示：现在是电影界整体困难的时期，他们美丽的捐赠将成为巨大的力量。

01. 布拉德皮特SNL节目吐槽特朗普奇葩言论



布拉德皮特吐槽特朗普（视频来自观察者网微博“微丢”）

　　《周六夜现场》SNL第二期居家集播出，布拉德·皮特负责开场，他扮成“美国钟南山”福奇医生，吐槽总统特朗普的各种奇葩言论，包括注射消毒剂对付病毒等。

　　视频最后，他恢复自己的身份，感谢美国国立卫生研究院（NIH）过敏症和传染病研究所主任、白宫首席传染病专家安东尼·福奇博士，以及所有奋战在一线的医务人员。
02.《毒液2》花式起名大赛征集中文片名


　　《毒液2》英文片名定为《VENOM: Let There Be Carnage》，官方第一时间发起了为影片征集中文片名的活动。

　　网友们纷纷贡献脑洞，各种花式创意层出不穷。有人直译为“屠杀开始”或“屠杀时刻”，也有参考第一部《毒液：致命守护者》的格式，提出《毒液：致命入侵者》。更有细心网友考据到“Let There Be Carnage”出自《圣经》中的经典句式“let there be light”，于是给出了有点宗教意味的《毒液：屠杀降临》和《毒液：屠杀现世》。

　　你有好点子吗？

   编辑：洒洒

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关键词： 时光晚报
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