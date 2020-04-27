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在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？























“对我们来说，这种影院体验的真正优势在于它将全球的观众结合在了一起。能够成为这样一部电影的一部分，能够与观众通过电影产生情感联系，真的十分美好，必将成为我们职业生涯中的高光部分。那么，为什么不用这些电影来欢迎人们重回电影院？我的意思是，任何让人们有机会回到正常生活、一起分享故事的机会，我们都会支持。”





根据外媒Deadline估算，《复联4》利润高达8.9亿美金，是去年好莱坞最赚钱的影片。

02.米基洛克新片《猎战》疫情期间东欧拍完



























01.韩国复工影院数量增加，观影人次增长







