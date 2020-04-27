在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？
01. 罗素兄弟想要在影院复工后再次重映《复联4》
4月26日是《复仇者联盟4》
北美上映周年纪念日，导演罗素兄弟在纪念播客节目中表示，希望能够在影院复工后再次重映《复联》。他们还讨论了重映《复联3》
和《复联4》
的可能，并解释称这在影院恢复正常后能够带给观众鼓舞。
“对我们来说，这种影院体验的真正优势在于它将全球的观众结合在了一起。能够成为这样一部电影的一部分，能够与观众通过电影产生情感联系，真的十分美好，必将成为我们职业生涯中的高光部分。那么，为什么不用这些电影来欢迎人们重回电影院？我的意思是，任何让人们有机会回到正常生活、一起分享故事的机会，我们都会支持。”
根据外媒Deadline估算，《复联4》利润高达8.9亿美金，是去年好莱坞最赚钱的影片。
02.米基洛克新片《猎战》疫情期间东欧拍完
米基·洛克主演的二战奇幻恐怖新片《猎战》
（Warhunt），新冠肺炎期间也在拍摄，影片近日完成了拍摄工作。影片之前是在拉脱维亚的首都里加继续了拍摄，遵守了当地政府的防疫要求，包括工作人员要戴口罩和手套，每日两次检测体温，保持好社交距离，还有为拍摄仪器消毒等等。
《猎战》
导演Mauro Borrelli来自意大利，对于这一次特殊的拍摄经历，他认为，“这一切一开始很不真实，后来卡司和剧组迅速适应了口罩和其它措施，我们最终比之前更集中精力，更有效率。”孙玉辉还说，拉脱维亚政府允许他们在遵守同样防疫要求的情况下，继续拍摄电影与电视剧。
罗伯特·克耐普（《越狱》中的“T-bag”）、杰克逊·拉斯波恩（《暮光之城》系列）等人也均参演了本片，《猎战》
讲述一队精英美国士兵在二战期间，从事一项秘密行动。他们被困在德国的黑森林中，遇到了一帮女巫。
2018年的《爱你，西蒙》
衍生出了番外篇美剧《爱你，维克托》
，从在Disney+上播放，改成了在更加开放的Hulu平台上播放。本剧第一季共10集，每集半小时，6月19日开播。
Hulu今日发布了《爱你，维克托》
的一段“做咖啡”视频，这一次，主角换成了迈克尔·西米诺
饰演的维克托，他来咖啡店应聘时遇到了乔治·西尔
饰演的Benji，两人的互动看上去基情满满。维克托是电影版里面，西蒙所在高中的新学生，他需要踏上自我寻找之旅，面临来自家庭的挑战，适应新的城市，还有在自己的性取向中挣扎。
01.韩国复工影院数量增加，观影人次增长
随着疫情逐步得到控制，韩国电影行业正在积极组织产业恢复的工作。重新营业的电影院数量增加，观众数量也在增长。
据统计，上周六韩国观影人次达到4.8万，较前一周的数字略有增长。韩国最大院线CJ CGV院线也宣布，旗下的36家分店将从29日开始重新营业。
在影院势头转好的情况下，一些新片也在韩国跃跃欲试。哈里森·福特主演的《野性的呼唤》
已经定档5月14日在韩国上映。金武烈、宋智孝主演的《入侵者》片方也表示影片暂定5月上映。另有消息称，刘亚仁、朴信惠主演的《独行》
，李帝勋、赵宇镇主演的《盗掘》等电影正在考虑6月上映。
据悉，为保证观众的安全，目前营业的韩国影院放映场次仍然不多，并采取了隔座售票等措施。
02.韩演员将广告费捐给电影人
据韩媒，车仁表
、申贤俊
、罗美兰
、李东健
等演员将自己拍摄商广的酬劳捐给了陷入困难的电影人，自己只拿了车马费。而韩国电影人总联合会则在他们的捐款中拿出了1.2亿韩元(约72万元人民币)让生活困难的会员使用。此次得到帮助的电影人一共170名，第一轮将发放9000万韩元，第二轮将发放3000万韩元。
受新冠疫情影响，韩国院线本土观影人次屡创新低，加上各种停工、延期拍摄、上映等原因，韩国电影业也正在遭受重创。韩国电影人总联合会会长表示：现在是电影界整体困难的时期，他们美丽的捐赠将成为巨大的力量。
01. 布拉德皮特SNL节目吐槽特朗普奇葩言论
《周六夜现场》
SNL第二期居家集播出，布拉德·皮特
负责开场，他扮成“美国钟南山”福奇医生，吐槽总统特朗普的各种奇葩言论，包括注射消毒剂对付病毒等。
视频最后，他恢复自己的身份，感谢美国国立卫生研究院（NIH）过敏症和传染病研究所主任、白宫首席传染病专家安东尼·福奇博士，以及所有奋战在一线的医务人员。
网友们纷纷贡献脑洞，各种花式创意层出不穷。有人直译为“屠杀开始”或“屠杀时刻”，也有参考第一部《毒液：致命守护者》
的格式，提出《毒液：致命入侵者》。更有细心网友考据到“Let There Be Carnage”出自《圣经》中的经典句式“let there be light”，于是给出了有点宗教意味的《毒液：屠杀降临》和《毒液：屠杀现世》。
你有好点子吗？