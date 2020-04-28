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时光早报：9部《星球大战》登陆Disney+

Youtube办线上电影节 《圣斗士星矢》免费放映

2020-04-28 07:54:28 来源：Mtime时光网

早上好，全球电影圈发生了哪些大事？


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。



01.9部《星球大战》电影登陆Disney+

 

Disney+预告

      Disney+曝光一支“天行者传奇”预告。

      《星球大战》九部曲完结篇《星球大战:天行者崛起》 将于5月4日星球大战日登陆Disney+，这样九部曲将全部在Disney+播出。

      星球大战日最早可追溯到1979年，“撒切尔夫人刚刚当选英国第一任女首相，为了祝贺她当选，执政党在《伦敦晚报》上刊登了半个版面的广告来写：May the Fourth Be With You, Maggie.Congratulations！此后，在5月4日这一天，在世界的每个角落都有忠实的星战粉丝喊出“愿原力与你同在”这句话，久而久之，这一天便被官方定为“星球大战日”。

01.《我知道这是真的》发布新海报



      马克·鲁法洛主演的HBO剧集《我知道这是真的》发布新海报，鲁法洛饰演的双胞胎亮相。

      该剧改编自瓦利·兰姆同名畅销小说，通过讲述一对孪生兄弟的平行生活带出了一个家庭的传奇故事，主题涉及背叛、牺牲与宽恕。5月10日播出。 

02.《分身人》登上《Total Film》杂志封面





      由瑞安·雷诺兹、朱迪·科默主演的电影《分身人》登上《Total Film》杂志封面。

      影片讲述一个类似《楚门的世界》的故事：一个孤独的银行柜员发现自己其实是大型电游的背景人物……将于12月11日北美上映。

04.《圣斗士星矢》在youtube免费放映



      Youtube正在官方频道免费放映《圣域十二宫篇》全34话，活动将于5月10日结束。



01.Youtube举办线上电影节



      Youtube宣布与戛纳电影节、威尼斯电影节、柏林电影节等全球20大电影节合作，举办We Are One: A Global Film Festival线上电影节，时间从5月29日到6月7日。届时网友可以在线免费观看电影长片、短片、纪录片等作品。

02.美国得克萨斯州允许影院5月1日起复工



      继美国乔治亚洲政府允许影院4月27日复工后，得克萨斯州近日也宣布电影院、餐厅可在5月1日开始复工，但不能高于25%的上座率。得州州长格雷格·阿伯特表示：“只是允许，并非要求”。同时他还说，目前理发厅、酒吧和健身房还不能开门，最少要到5月中旬才会有进一步的政策。

     不过美国几大连锁院线AMC、喜满客依旧坚持认为，除非有新的大片上映，他们不会急于重新开门。

   编辑：羊羊

关键词： 时光早报 Youtube 星球大战 Disney+
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