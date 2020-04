早上好,全球电影圈发生了哪些大事?





01.9部《星球大战》电影登陆Disney+

Disney+预告 Disney+曝光一支“天行者传奇”预告。



《星球大战》九部曲完结篇《星球大战:天行者崛起》 将于5月4日星球大战日登陆Disney+,这样九部曲将全部在Disney+播出。





星球大战日最早可追溯到1979年,“撒切尔夫人刚刚当选英国第一任女首相,为了祝贺她当选,执政党在《伦敦晚报》上刊登了半个版面的广告来写:May the Fourth Be With You, Maggie.Congratulations!此后,在5月4日这一天,在世界的每个角落都有忠实的星战粉丝喊出“愿原力与你同在”这句话,久而久之,这一天便被官方定为“星球大战日”。





01.《我知道这是真的》发布新海报















该剧改编自瓦利·兰姆同名畅销小说,通过讲述一对孪生兄弟的平行生活带出了一个家庭的传奇故事,主题涉及背叛、牺牲与宽恕。5月10日播出。





02.《分身人》登上《Total Film》杂志封面





















影片讲述一个类似《楚门的世界》的故事:一个孤独的银行柜员发现自己其实是大型电游的背景人物……将于12月11日北美上映。





04.《圣斗士星矢》在youtube免费放映











Youtube正在官方频道免费放映《圣域十二宫篇》全34话,活动将于5月10日结束。









01.Youtube举办线上电影节





Youtube宣布与戛纳电影节、威尼斯电影节、柏林电影节等全球20大电影节合作,举办We Are One: A Global Film Festival线上电影节,时间从5月29日到6月7日。届时网友可以在线免费观看电影长片、短片、纪录片等作品。





02.美国得克萨斯州允许影院5月1日起复工











继美国乔治亚洲政府允许影院4月27日复工后,得克萨斯州近日也宣布电影院、餐厅可在5月1日开始复工,但不能高于25%的上座率。得州州长格雷格·阿伯特表示:“只是允许,并非要求”。同时他还说,目前理发厅、酒吧和健身房还不能开门,最少要到5月中旬才会有进一步的政策。