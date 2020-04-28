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YouTube联手戛纳、威尼斯办线上电影节

全球20大电影节聚集 线上免费播放10天

2020-04-28 08:15:40 来源：Mtime时光网

20大电影节和Youtube联合举行为期10天的免费线上活动。


　　时光网讯 Youtube今天宣布将举办“We Are One: A Global Film Festival”活动，包括戛纳、威尼斯、多伦多、圣丹斯、多伦多、翠贝卡等全球20大电影节的长片、短片、纪录片、音乐表演、论坛等，免费观看而且无广告，举办时间为5月29日到6月7日，合作方为纽约翠贝卡电影节组委会。

　　观看网址为：youtube.com/weareone

      目前官方还没有公布具体的片单，但观看者会被要求向WHO等组织捐款，5美元起捐，善款代收机构为联合国基金会，暂时不确定捐款是否为强制。

      这个线上活动的举办并不意味着几个实体电影节今年会取消，威尼斯电影节早前表示会按照9月2到12日的日程进行筹备，多伦多电影也没有宣布取消。两次推迟开幕日的戛纳电影节到现在也未最终放弃，甚至传出和威尼斯合作的可能性。

参与“We Are One”活动的电影节有：

安纳西国际动画电影节
柏林国际电影节
伦敦电影节
戛纳电影节
瓜达拉哈拉国际电影节
澳门国际电影节
耶路撒冷电影节
孟买电影节
卡罗维发利国际电影节
洛迦诺电影节
马拉喀什国际电影节
纽约电影节
圣塞巴斯蒂安国际电影节
萨拉热窝电影节
圣丹斯电影节
悉尼电影节
东京国际电影节
多伦多国际电影节
翠贝卡电影节
威尼斯电影节

   编辑：小火纸

关键词： 威尼斯 戛纳 圣丹斯 多伦多 电影节 线上 免费 Youtube
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