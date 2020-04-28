20大电影节和Youtube联合举行为期10天的免费线上活动。











观看网址为：youtube.com/weareone





目前官方还没有公布具体的片单，但观看者会被要求向WHO等组织捐款，5美元起捐，善款代收机构为联合国基金会，暂时不确定捐款是否为强制。





这个线上活动的举办并不意味着几个实体电影节今年会取消，威尼斯电影节早前表示会按照9月2到12日的日程进行筹备，多伦多电影也没有宣布取消。两次推迟开幕日的戛纳电影节到现在也未最终放弃，甚至传出和威尼斯合作的可能性。





参与“We Are One”活动的电影节有：





安纳西国际动画电影节 柏林国际电影节 伦敦电影节 戛纳电影节 瓜达拉哈拉国际电影节 澳门国际电影节 耶路撒冷电影节 孟买电影节 卡罗维发利国际电影节 洛迦诺电影节 马拉喀什国际电影节 纽约电影节 圣塞巴斯蒂安国际电影节 萨拉热窝电影节 圣丹斯电影节 悉尼电影节 东京国际电影节 多伦多国际电影节 翠贝卡电影节 威尼斯电影节

Youtube今天宣布将举办“We Are One: A Global Film Festival”活动，包括戛纳、威尼斯、多伦多、圣丹斯、多伦多、翠贝卡等全球20大电影节的长片、短片、纪录片、音乐表演、论坛等，免费观看而且无广告，举办时间为5月29日到6月7日，合作方为纽约翠贝卡电影节组委会。