时光网讯
Youtube今天宣布将举办“We Are One: A Global Film Festival”活动，包括戛纳、威尼斯、多伦多、圣丹斯、多伦多、翠贝卡等全球20大电影节的长片、短片、纪录片、音乐表演、论坛等，免费观看而且无广告，举办时间为5月29日到6月7日，合作方为纽约翠贝卡电影节组委会。
观看网址为：youtube.com/weareone
目前官方还没有公布具体的片单，但观看者会被要求向WHO等组织捐款，5美元起捐，善款代收机构为联合国基金会，暂时不确定捐款是否为强制。
这个线上活动的举办并不意味着几个实体电影节今年会取消，威尼斯电影节早前表示会按照9月2到12日的日程进行筹备，多伦多电影也没有宣布取消。两次推迟开幕日的戛纳电影节到现在也未最终放弃，甚至传出和威尼斯合作的可能性。
参与“We Are One”活动的电影节有：
安纳西国际动画电影节
柏林国际电影节
伦敦电影节
戛纳电影节
瓜达拉哈拉国际电影节
澳门国际电影节
耶路撒冷电影节
孟买电影节
卡罗维发利国际电影节
洛迦诺电影节
马拉喀什国际电影节
纽约电影节
圣塞巴斯蒂安国际电影节
萨拉热窝电影节
圣丹斯电影节
悉尼电影节
东京国际电影节
多伦多国际电影节
翠贝卡电影节
威尼斯电影节