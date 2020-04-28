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只1部戏开拍，郭富城片酬7折

疫情之下香港电影圈的真实状况

2020-04-28 08:42:19 来源：Mtime时光网

试着还原香港电影圈当下最真实的情况。
      时光网讯 最近，内地影视圈迎来一丝曙光。

      介于疫情防控的有效进展，内地不少剧组传来复工的消息。张艺谋执导的《悬崖之上》、赵丽颖主演的《有翡》已恢复拍摄，郭敬明新片《阴阳师》上周也宣布杀青。

      各种新戏筹备、招募演员的消息，开始在社交网络传开。给整个行业复工，打了一针强心剂。



      但中国香港的影视圈，却是另外一番景象。

      先是一大波新片，前途未仆。

      原本有望于2020年上映的《明日战记》《风再起时》《拆弹专家2》《风林火山》《圣河西谋杀案》《怒火》《叔·叔》《金都》《麦路人》等15部本土制作+合拍片，均没有了信息。


《拆弹专家2》原计划2020年暑期上映

      其次，从2020年1月1日到现在，香港电影圈只开拍了一部电影，是林家栋、白只主演的《手卷烟》。香港政府资助了325万制作费，现已完成拍摄。
而在去年，在香港拍摄的本土电影+合拍片，共有53部。


《手捲烟》剧照

      疫情爆发后，没戏可拍、戏院停业，香港电影圈的从业人员也出现转行现象。
目前，已经有灯光师转行做保安，副导演转做地盘散工，还有其他的电影工作人员转去开uber、做售货员。香港电影工作者总会会长田启文在最近的一次记者会上称，“我从影41年了，03年非典的时候，我也没这么害怕过。”他表示，香港最近两个月可能依旧无片可拍，他担心会有8成以上的电影基层流失，香港电影再无希望。
那么，从疫情爆发到现在，香港影视圈到底经历了什么？现状又如何？

      我们综合了港媒的系列报道，从行业、演员和幕后三个角度，汇总了包括英皇、安乐、星皓等老牌电影公司，在疫情下的自救措施；郭富城、刘德华、林家栋等演员面临的选择；以及电影公司高层和幕后工作人员，对香港影市未来的不同看法。试图还原香港电影圈，当下最真实的情况。

作者：菲林   编辑：羊羊

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 香港电影

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